Tекст: Мария Иванова

Как сообщает издание Welt, сирийские власти отказались в рукопожатии министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, прибывшей с необъявленным визитом в Дамаск.

Видеозапись инцидента показала, как Бербок первой подошла к делегации новой сирийской администрации, но политики вместо рукопожатия приложили руку к сердцу, передает РИА «Новости». После этого к ним подошел член немецкой делегации, и сирийцы сразу протянули ему руки.

Аналогичная ситуация повторилась на встрече с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, который подал руку только французскому министру.

Посещение Дамаска Бербок и ее французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро демонстрировало готовность поддержать новую сирийскую администрацию в политической перезагрузке и восстановлении страны. Бербок называла себя приверженкой «феминистической внешней политики» и подчеркивала важность гендерного равенства.

Башар Асад ранее покинул пост президента Сирии, а новое правительство временно возглавил Мухаммед аль-Башир. Визит Бербок произошел на фоне масштабного наступления оппозиции на сирийскую армию в конце ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, перед визитом в Дамаск министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки.

Также сообщалось, что Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции приостановило рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев из-за неясной ситуации в Сирии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как западные лидеры спровоцировали кризис демократий во всем мире.