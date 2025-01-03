Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Представители Сирии отказали Бербок в рукопожатии на встрече в Дамаске
Сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту.
Как сообщает издание Welt, сирийские власти отказались в рукопожатии министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, прибывшей с необъявленным визитом в Дамаск.
Видеозапись инцидента показала, как Бербок первой подошла к делегации новой сирийской администрации, но политики вместо рукопожатия приложили руку к сердцу, передает РИА «Новости». После этого к ним подошел член немецкой делегации, и сирийцы сразу протянули ему руки.
Аналогичная ситуация повторилась на встрече с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, который подал руку только французскому министру.
Посещение Дамаска Бербок и ее французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро демонстрировало готовность поддержать новую сирийскую администрацию в политической перезагрузке и восстановлении страны. Бербок называла себя приверженкой «феминистической внешней политики» и подчеркивала важность гендерного равенства.
Башар Асад ранее покинул пост президента Сирии, а новое правительство временно возглавил Мухаммед аль-Башир. Визит Бербок произошел на фоне масштабного наступления оппозиции на сирийскую армию в конце ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перед визитом в Дамаск министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки.
Также сообщалось, что Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции приостановило рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев из-за неясной ситуации в Сирии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как западные лидеры спровоцировали кризис демократий во всем мире.