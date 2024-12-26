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Как западные лидеры спровоцировали кризис демократий во всем мире
Эксперты назвали причины кризиса западной либеральной демократии
Либеральная демократия пребывает в упадке. По всему миру, от Вашингтона до Сеула, политики либерального толка сталкиваются с колоссальными проблемами: снижение уровня доверия граждан, растущие противоречия исполнительной и законодательной власти, невозможность одержать уверенную победу на выборах. Что привело либеральную демократию к столь печальному состоянию и есть ли у Запада шанс исправить допущенные ошибки?
В 2024 году президентские или парламентские выборы состоялись в 74 странах, сообщает портал International Idea. Более 1,5 млрд граждан по всему миру отдали свой голос за кандидатов, которым поручили изменить ситуацию в их государствах. Казалось бы – либеральная демократия уверенно стоит на ногах, но почему тогда престижное издание Foreign Policy пишет о кризисе этой политической системы?
По мнению экспертов, либералы в США и ЕС столкнулись с колоссальным количеством вызовов. Президент США Джо Байден, забыв о предвыборных обещаниях, помиловал своего сына Хантера, тем самым разрушив доверие миллионов американских избирателей. Во Франции попытки Эммануэля Макрона обойти рост правых сил привели к затяжному политическому кризису и кадровой чехарде в правительстве. Нечто похожее было и в Нидерландах.
Аналогичные проблемы испытывают и азиатские страны, которые пытаются использовать западную модель управления государством. Так, в Южной Корее президент Юн Сок Ель попытался инициировать госпереворот с целью снизить влияние парламента. Однако ставка на введение военного положения не сыграла, а глава республики находится под угрозой импичмента.
В экспертном сообществе отмечают, что главной причиной кризиса либерального извода демократии стал «разрыв» между элитами и обществом. В то время как избиратели голосуют за политиков, которые могут решить внутренние проблемы, элиты путем махинаций и коалиционных соглашений узурпируют власть и делают ставку на внешнюю политику.
«Западная демократия либерального толка вступила в процесс беспросветного кризиса. Мы видим, что система, сложившаяся в США и ЕС, не способна удовлетворить запросы граждан. И даже если на выборах побеждает реальный лидер гонки, то элиты пытаются переиграть итоги выборов», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
«Например, в Румынии кандидата в президенты Кэлина Джорджеску лишили возможности побороться за власть. В его отношении запустили информационную кампанию о том, что он якобы проводил предвыборную деятельность на деньги Кремля. Конечно, все это оказалось сплетнями и в реальности победу кандидата оплатили его конкуренты из Национал-либеральной партии, чтобы обойти Джордже Симиона», – говорит собеседник.
«Но важен сам факт: человека, за которого высказался значительный процент населения, выбросили за борт политического процесса.
Подобное пренебрежение к выборным процедурам наблюдается во многих западных странах. В ФРГ, например, правящие силы выстроили так называемый брандмауэр вокруг «Альтернативы для Германии» (АдГ), чтобы путем коалиционных интриг не допускать ее представителей к власти», – считает эксперт.
«На практике это выглядит так: другие политические силы отказались сотрудничать с популярной фракцией, которая показала свою конкурентоспособность на выборах в восточных землях Германии. А рядовые члены АдГ регулярно подвергаются преследованиям и атакам со стороны проправительственных СМИ», – акцентирует он.
«Во Франции президент Эммануэль Макрон в упор не желает признавать итоги парламентских выборов. Пытаясь перевернуть ситуацию в свою пользу, он создал настоящий политический кризис, который отрицательно сказывается на жизни населения всей республики», – отмечает собеседник.
«Поразительно, но 2024 год также показал, что «демократичными» стали считаться покушения на жизни видных политиков.
Премьер Словакии Роберт Фицо, будущий глава Штатов Дональд Трамп – их жизням угрожала настоящая опасность. При этом на Западе даже находились люди, которые готовы оправдывать насилие в отношении столь значимых личностей», – рассуждает эксперт.
«Вспомним и о Молдавии, где Майя Санду одержала победу на президентских выборах только благодаря загадочному зарубежному голосованию. С его же помощью республике удалось протащить закрепление курса на евроинтеграцию в Конституцию. А в Грузии итоги честного голосования до сих пор пытаются оспорить на улицах Тбилиси», – уточняет он.
«Что общего во всех перечисленных случаях? Полное наплевательство к истинной позиции народа. Интересы элиты поставлены выше мнения народа. В таких условиях подлинная демократия не может существовать. Граждане Запада довольствуются ее эрзацем», – полагает собеседник.
«На этом фоне особенно радостно отметить, что в России выборы президента прошли без каких-либо эксцессов. Мы не стремимся копировать западные системы. Учитывая их очевидный упадок – это ни к чему. Россия успешно адаптировала демократические институты под национальную специфику. В этом и заключается секрет единства нашей власти и общества», – добавил Данилин.
Конечно, европейцы часто рассуждают о том, что в современной демократии имеются недостатки,
сказал германский политолог Александр Рар. «Сужение коридора мнений налицо. Из-за этого и растет протестный электорат. Особое значение приобретают несистемные партии. Каким образом менять сложившиеся политические институты – никто не знает», – говорит он.
«Данные проблемы имеют глубокие корни. Нельзя забывать, что демократия в истории человечества всегда создавалась и продвигалась снизу – со стороны гражданского общества. Сегодня же сама либеральная модель находится в оборонительной позиции по отношению к недовольному населению западных стран», – рассуждает собеседник.
«Американские и европейские элиты пытаются отыскать успешные модели демократии, подходящие для нового века. Они с восторгом смотрят на переворот в Сирии, на украинский Майдан, однако все эти примеры быстро попадают в небытие истории», – считает Рар.
Западные демократии действительно страдают от расхождения мнений между населением и элитами,
считает доцент РГГУ Вадим Трухачев. «В основном правительства ЕС и США ориентированы на внешнюю политику, в то время как местные общества хотят видеть решения насущных проблем. В 2024 году мы не раз видели тренд возвращения «национального» в электоральные кампании», – говорит он.
«В Австрии, в Штатах, в Германии люди голосовали не за абстрактные идеалы глобализационного мира. Наоборот, они послали сигнал властям о том, что их интересуют проблемы родных городов, улиц и дворов. В этом плане, конечно, демократия дала некий слом, поскольку западные правительства долгое время закрывали глаза на интересы собственных граждан.
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А за последние годы проблемы приобрели критическое значение. Кошельки европейцев, если не пустеют, то явно перестали «разрываться» от денег. Кроме того, неконтролируемая миграция превратилась в феномен, значительно ухудшающий качество жизни населения», – указывает собеседник.
«Поэтому охарактеризовать сложившуюся ситуацию можно как потерю контакта между элитами и обществом. Пока общая структура системы власти в западных странах имеет шансы на «выравнивание», но для этого необходимо подождать еще несколько лет. Рано или поздно граждане приведут в правительства людей, заботящихся об их интересах», – заключил Трухачев.