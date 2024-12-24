Новому правительству Франции пригрозили вотумом недоверия

Левая оппозиция во Франции пригрозила вотумом недоверия правительству Байру

Tекст: Антон Антонов

Пано заявила, что правительство состоит из проигравших выборы и тех, кто ухудшил положение страны. «У этого правительства есть только одно будущее: вотум недоверия. Когда Байру падет, король Макрон окажется голым. Его уход неизбежен», – заявила она в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Лидер Социалистической партии Оливье Фор назвал подбор министров «провокацией», а глава коммунистов Фабьен Руссель отметил, что правительство в очередной раз формируется под президента Эммануэля Макрона с оглядкой на правых, передает ТАСС.

Марин Тонделье из партии «Экологисты» заявила, что в правительстве нет достойных людей: «Единственные достойные люди – это те, кто отказался участвовать в этом маскараде».

Критика поступила и от правых. Жордан Барделла, лидер «Национального объединения», обвинил Байру в создании «коалиции провала» и пообещал, что их партия будет защищать соотечественников до смены власти в 2025 году. Эрик Сьотти, бывший лидер партии «Республиканцы», назвал правительство «коалицией меньшинств Макрона» и предложил переход к более «правой» политике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил состав нового правительства, которое возглавил Байру – уже четвертый за последний год премьер.