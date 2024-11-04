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ЦИК сообщил о победе Санду на выборах президента Молдавии
Майя Санду, действующий президент Молдавии, победила в выборах, набрав 55,33% голосов, в то время как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67%, свидетельствуют результаты выборов после обработки всех протоколов.
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что Майя Санду, действующий президент республики, лидирует во втором туре выборов с результатом 55,33% голосов, сообщает РИА «Новости».
Санду, выдвинутая прозападной партией «Действие и солидарность», получает поддержку большинства избирателей, оставляя позади своего оппонента Александра Стояногло. Бывший генеральный прокурор, представляющий оппозиционную Партию социалистов, набрал 44,67% голосов.
Напомним, в понедельник Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.