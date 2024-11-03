В Молдавии завершилось голосование на выборах президента

Второй тур президентских выборов в Молдавии завершился при высокой явке

Tекст: Денис Тельманов

В Молдавии завершилось голосование во втором туре президентских выборов, передает ТАСС. В выборах участвовали действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка составила 54%, что эквивалентно около 1,6 млн избирателей. Это превышает минимально необходимый порог в 20% для признания выборов состоявшимися.



ЦИК сообщила о ряде нарушений в течение дня, включая сообщения о минировании избирательных участков, что привело к временной остановке их работы. В частности, полиция эвакуировала бюллетени с трех участков в Варнице.

Александр Стояногло заявил, что его штаб получил сигналы о нарушениях как в стране, так и за ее пределами, и намерен провести анализ поступившей информации. «Есть вопросы по организации голосования для жителей левобережья Днестра», – отметил он на брифинге.

На выборах присутствовали более 2 тыс. наблюдателей, в том числе представители ОБСЕ. Однако российские наблюдатели и структуры СНГ не были приглашены.

Оппозиция выразила недовольство тем, что количество избирательных участков в России было сокращено, что, по их мнению, связано с политическими предпочтениями значительной части избирателей, проживающих там.

Первые результаты голосования ЦИК планирует озвучить в ближайшие часы. Победителем станет тот кандидат, который наберет большинство голосов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором туре выборов президента Молдавии явка к 21:00 составила 53,46%, что соответствует 1,65 млн человек, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры, согласно данным Центральной избирательной комиссии Молдавии сообщила ЦИК Молдавии.

В школе Варницы избирательные участки эвакуировали после звонка о минировании, это был пятый подобный случай на текущих выборах в Молдавии. На мосту Рыбница-Резина в день второго тура выборов перекрыли движение из-за сообщения о минировании, что помешало ряду избирателей из Приднестровья добраться до участков.



