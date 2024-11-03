Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Явка на выборах президента Молдавии превысила 53%
ЦИК Молдавии сообщил о явке 53% на выборах президента
Во втором туре выборов президента Молдавии, где участвуют Майя Санду и Александр Стояногло, явка к 21.00 достигла 53,46%, за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры, сообщили в ЦИК Молдавии.
Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что явка на второй тур президентских выборов к 21:00 по московскому времени составила 53,46%, что соответствует 1,65 млн человек.
В первом туре, проводившемся 20 октября, явка составила 51,67%.передает РИА «Новости».
Кроме того, молдавский МИД отметил рекордное количество проголосовавших за рубежом: более 300 тыс. граждан из диаспоры отдали свои голоса, что является абсолютным рекордом для страны.
Во втором туре за пост президента боролись действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. В первом туре Санду получила 42,49% голосов, а Стояногло – 25,95%. Победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.
Ранее Центризбирком Молдавии зафиксировал 103 нарушения на избирательных участках, включая фотографирование и повреждение бюллетеней, а также сообщил о кибератаке, временно замедлившей работу системы регистрации.
Также ЦИК Молдавии признал второй тур выборов состоявшимся.
Между тем, движение на мосту Рыбница-Резина во второй раз было перекрыто из-за сообщения о минировании, что помешало некоторым избирателям из Приднестровья добраться до участков.