Snoop: Россия не вмешивалась в президентские выборы в Румынии, финансирование было местным

Tекст: Мария Иванова

Национальное агентство налоговой администрации Румынии выявило, что финансирование предвыборной кампании независимого кандидата в президенты Кэлина Джорджеску в TikTok осуществлялось румынской Национал-либеральной партией (НЛП), а не Россией, как ранее заявляли власти, сообщает ТАСС.

Портал snoop.ro рассказал, что либералы обратились к компании Kensington Communication для подготовки сценариев предвыборной кампании, которые затем применили для продвижения Джорджеску.

Портал solidnews.ro пояснил, что либералы стремились вывести своего кандидата Николае Чукэ во второй тур выборов, однако опасались растущей популярности Джордже Симиона из Альянса за объединение румын. Для снижения его рейтинга они продвигали Джорджеску, но ошибочно обвиняли Россию во вмешательстве. План провалился – Джорджеску победил, а Чукэ не прошел во второй тур.

Лидер партии Джордже Симион отметил: «Пропаганда системы всполошилась: русские повлияли на выборы, караул, русские идут!» Он подчеркнул, что доказательства указывают на НЛП, а не на Россию, и подчеркнул, что из-за ложных заявлений о российском вмешательстве были аннулированы голоса почти 10 млн румын.

24 ноября в первом туре выборов Джорджеску набрал 22,94% голосов, а Елена Ласкони – 19,18%. Однако Конституционный суд аннулировал результаты и постановил провести повторные выборы, после того как выяснилось о незаконном финансировании кампании Джорджеску и хакерских атаках. Президент Клаус Йоханнис заявил в Брюсселе, что ответственность можно возложить только при наличии конкретных доказательств, хотя спецслужбы указывали, что« Россия могла быть причастна».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов из-за нарушений в предвыборной кампании, выявленных в рассекреченных документах.

Позднее румынские проевропейские партии договорились быстро сформировать широкую коалицию для изоляции крайне правых сил и рассмотрения возможности выдвижения единого кандидата на повторные президентские выборы.