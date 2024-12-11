Румынские левые партии договорились о создании коалиционного правительства

Tекст: Мария Иванова

Румынские проевропейские партии договорились создать коалиционное правительство для противодействия ультраправым силам. Данное решение было принято после того, как ультраправые группы получили значительное количество мест на парламентских выборах 1 декабря, сообщает Reuters.

Выборы проходили в промежутке между двумя турами президентских выборов, где неожиданным лидером стал критик НАТО Калин Джорджеску. В результате обвинений во вмешательстве России президентские выборы были аннулированы. Теперь новое правительство должно определить новый календарь для президентских выборов, вероятно, в первой половине 2025 года.

Нынешний президент Клаус Йоханнис останется на посту до вступления в должность нового президента. До конца срока полномочий нынешнего законодательного органа 21 декабря он назначит премьер-министра. Социал-демократы, нынешние коалиционные партнеры – центристский Союз за спасение Румынии и Венгерская партия – договорились о быстром формировании прорумынского правительства с целью проведения реформ.

Партии рассматривают возможность поддержки единого прорумынского кандидата на президентских выборах, чтобы усилить свои позиции против ультраправых. Однако до сих пор неясно, разрешат ли Джорджеску снова баллотироваться, так как его кампания находится под расследованием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, сославшись на нарушения в предвыборной кампании. Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил о подрыве демократии и правового государства после решения суда. Он намерен обжаловать это решение в Верховном суде, о чем сообщил румынский депутат Джордже Симион. Победитель первого тура Джорджеску также заявлял, что нынешняя администрация США стремится втянуть его страну в конфликт на Украине.