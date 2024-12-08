Tекст: Антон Антонов

«Причиной отмены президентских выборов в Румынии стал тот факт, что администрация уходящего президента Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине», – приводит слова Джеорджеску РИА «Новости» со ссылкой на Realitatea.

Он сказал, что США «пытаяются втянуть Румынию» в этот конфликт, а действующий президент Румынии Клаус Йоханнис ведет страну к войне в интересах западных союзников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Джеорджеску одержал победу в первом туре выборов. Джеорджеску ставил под сомнение членство Румынии в НАТО и высказывался против размещения американской базы ЕвроПРО в стране. США пригрозили Румынии «негативными последствиями» в случае изменения страной трансатлантического курса. Верховный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов. Второй тур должен был состояться 8 декабря.