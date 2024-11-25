Почему румыны проголосовали за «пощечину» НАТО и Украине

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Первый тур президентских выборов, прошедший в стране 24 ноября, закончился сенсационным первым местом Кэлина Джорджеску – независимого кандидата, придерживающегося правых взглядов. Специалиста по мелиорации земель, работавшего когда-то в министерстве иностранных дел и министерстве экологии. Человека, чья предвыборная кампания финансировалась фактически в режиме краудфандинга – то есть через соцсети.

Но главное – человека, который крайне скептически относится к поддержке Западом Украины (которую он называл «вымышленным государством»), боевым действиям в этой стране (которые он назвал инструментом манипуляции), а также конфликту с Россией (с которой, по словам Джорджеску, Румынии стоило бы поддерживать хорошие отношения).

И при этом позитивно относится к российскому президенту. «Владимир Путин – человек, который любит свою страну. Это человек, который, с моей точки зрения, очень хорошо знает дипломатические аспекты, владеет ими и окружен очень хорошими профессионалами», – говорил Джорджеску.

Западные СМИ уже назвали итоги первого тура «политическим землетрясением». The Financial Times напоминает, что Джорджеску ставил под сомнение членство Румынии в НАТО и высказывался против размещения американской базы ЕвроПРО в стране. «Какая великолепная пощечина ЕС, НАТО и сторонникам войны!» – отреагировал на результаты первого тура политик французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал победу Джорджеску многогранно. С одной стороны, заявил, что «пока не стал бы давать никаких прогнозов» и «нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей страной». Но, с другой, напомнил, что политика текущего руководства Румынии дружественной к России не является. Таким образом, от победы Джорджеску России хуже точно не будет.

«Если победит Джорджеску – он может сократить степень поддержки Украины со стороны Румынии.

Решение будет приниматься по принципу компромисса между ним и евроатлантическим правительством. Если победит другой вышедший во второй тур кандидат, Елена Ласкони, – не изменится ничего», объясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Сейчас львиная доля румынских СМИ пишет о том, что их российские коллеги радуются победе Джорджеску. Отмечают, что в Москве его называют «союзником России». Утверждают, что Россия радуется. Шутят, что надо учить русский язык. Намекают на помощь победителю из Кремля.

«Пока не совсем ясно, связан ли успех Джорджеску только с его колоссальной агитацией в социальных сетях в течение последних двух недель или это также результат поддержки со стороны России», – пишет румынское отделение «Дойче Велле» (признана СМИ-иноагентом).

Некоторые местные политики даже прямым текстом утверждают о том, что для них никаких сомнений нет – победа Джорджеску, мол, является спецоперацией России.

«За этой операцией, несомненно, стоит Москва. Европейские институты должны срочно понять, что происходит в Европе и кто душит нашу демократию, используя самые изощренные методы манипулирования разочарованным населением, жаждущим радикального реванша в отношении системы, которая не оправдывает ожиданий», – возмущается лидер румынской партии PMP Евген Томак.

И это только начало – до 8 декабря (даты второго тура выборов) будут еще десятки и сотни публикаций. Казалось бы, они свое дело сделают – Джорджеску хоть и занял первое место, но лишь с результатом 22,94%. И первое место он взял только потому, что другой крайне правый кандидат – Диана Шошоакэ – была отстранена от выборов решением Верховного суда страны за радикальные взгляды. В том числе «пророссийские, антиевропейские и антинатовские». Ее электорат фактически перебежал к Джорджеску. При этом у его соперницы, главы партии «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони – 19,7%, так что в теории она вполне может консолидировать голоса выбывших кандидатов.

Однако на практике все может получиться наоборот. Прежде всего из-за самой Ласкони.

«Ему, конечно, повезло с соперницей по второму туру. Елена Ласкони – патентованная русофобка, готовая ради Украины вынуть из кармана румын последний лей. Ей мнение ЕС и НАТО интереснее того, что думают румыны», – говорит Вадим Трухачев.

А думают румыны о своих властях много и резко, и у них есть на то причины. «В одной из беднейших стран ЕС приняли полмиллиона украинцев. Плюс ко всему в Румынии очень остро стоит цыганская проблема, на которую правые политики указывают, а другие стараются не замечать», – продолжает Вадим Трухачев.

И, по сути, второй тур президентских выборов в Румынии будет чем-то похож на выборы президента США в 2016 и 2024 годах. С одной стороны – правый, иногда даже радикально правый кандидат. С другой – приевшийся, вызывающий отвращение представитель действующего истеблишмента.

Кого же в итоге выберет население Румынии, которое, по мнению одного румынских СМИ, «не заинтересовано в конфликте с Россией и… крайне разочаровано нынешней политической системой, в которой оно не чувствует себя кем-либо представленным»? Возможно, того, кто пообещает избирателям избавить их от истощающего чувства постоянного конфликта с Россией.