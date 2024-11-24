Противник Украины намерен шокировать Румынию

Либералы могут потерять власть еще в одной стране Европы

Tекст: Евгений Поздняков

В Румынии стартовали президентские выборы. В электоральной кампании принимают участие более 14 кандидатов. Однако социологические опросы указывают на то, что основными претендентами на пост главы государства являются двое: действующий премьер-министр страны Марчел Чиолаку из Социал-демократической партии (за него готовы отдать свой голос 24% населения) и политик правого толка Джордж Симион, представляющий «Альянс за объединение румын» (15,4%).

В период с 2019 по 2023 год Чиолаку являлся председателем палаты депутатов страны. Тогда же он стал лидером Социал-демократической партии. По собственному признанию, придерживается идей левого национализма и социального консерватизма. При этом в рамках предвыборной кампании он делал упор на развитие институтов евроинтеграции.

Так, недавно он нанес визит в Венгрию, после которого заявил о готовности Будапешта поддержать Бухарест в деле вхождения в Шенгенское пространство, сообщает «Газета.ru».

В свою очередь Джорджа Симиона европейские медиа описывают как вероятного ставленника Москвы. Например, Deutsche Welle* (признана СМИ-иноагентом) сообщает, что его неоднократно подозревали в сотрудничестве с российской военной разведкой, однако сам кандидат в президенты данную информацию опровергает.

По его собственным словам, возглавляемая Симионом партия является «наиболее русофобской» в стране. Во время предвыборной кампании он часто критиковал Владимира Путина, однако также выступал против продолжения поставок вооружений ВСУ. Его фракция «Альянс за объединение румын» выступает под лозунгом «За семью, нацию, веру и свободу».

Украинские СМИ припоминают Симиону заявления против задействования румынских портов в перегрузке зерна, а также масштабную критику дноуглубительных работ Киева в Дунае. По его мнению, офис Зеленского способствовал «уничтожению дельты» реки. Также негативной оценке подвергаются его слова о вреде антироссийских санкций.

Симион родился в Фокшани в 1986 году. Является обладателем магистерской степени по истории, которую получил за исследование по теме «Преступления коммунизма». Долгое время был заметным политическим активистом, продвигавшим идею объединения Румынии и Молдавии. Являлся организатором многих протестных маршей.

Некоторые румынские издания отмечают, что конкуренцию Чиолаку может составить и Элена Ласкони, представляющая «Союз спасения Румынии». Ее партия занимает проевропейские, либеральные позиции, а общественная поддержка данного кандидата достигает 15,3%. В настоящий момент она занимает должность примара (мэра) Кымпулунга.

Ласкони родилась в 1972 году в Хацеге. Долгое время работала ведущей на региональном радио T5 ABC. После перехода на Pro TV освещала косовскую войну и конфликт в Афганистане. Свою политическую карьеру начала лишь в 2020-м, одержав победу на выборах главы города Кымпулунга. В 2024-м также успешно переизбралась на эту должность.

Большинство экспертов убеждены, что ни одному из претендентов на пост главы государства не удастся достичь большинства для победы. Таким образом, в стране, скорее всего, состоится второй тур выборов, который предварительно назначен на 8 декабря. В настоящий момент МВД страны уже получило сообщения о возможных 306 нарушениях в ходе электоральной процедуры, сообщает «Коммерсант». Из них 33 случая не подтвердились, еще 87 находятся на проверке.

«В рамках текущего глобального кризиса Европа неуклонно «правеет».

У жителей ЕС – и Румыния здесь выступает достаточно ярким примером – складывается впечатление, что либеральная модель сегодня не способна справиться с имеющимися вызовами. Прежние политические подходы постепенно истощаются», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Принципы «зеленой» экономики и гуманизма «сгибаются» под давлением неограниченной миграции, замедления темпов экономического роста и многих социальных проблем. Восточная Европа, кстати, вообще не имеет длительных демократических традиций, поэтому тяготение к политике национальных интересов ощущается здесь особенно сильно», – отмечает он.

«Поэтому Брюссель уже сейчас учится, как именно стоит выстраивать диалог с представителями правых идеологий. Центр ЕС начинает осознавать, каким образом с ними стоит договариваться, с помощью каких тем на них можно давить. Но, конечно, страх, что «популисты» в будущем возьмут верх и в институтах Евросоюза, присутствует у многих», – акцентирует Рар.

Очевидным кандидатом на участие во втором туре является Чиолаку,

считает Роман Михаешь, молдавский политический аналитик. «Согласно большинству социологических опросов, он сохраняет уверенное лидерство. Главный вопрос этих выборов заключается в том, кто же именно составит конкуренцию премьеру 8 декабря», – объясняет эксперт.

«Кандидатов, способных на это, трое: Джордж Симион, Элена Ласкони и Николае Чука. Их шансы на успех примерно равны. СМИ, конечно, расходятся в своих фаворитах, отдавая «победу» то одному, то другому претенденту на пост главы государства. Однако сомнений в том, что кто-то один из этой троицы станет конкурентом Чиолаку, нет ни у кого», – добавляет собеседник.

«Симион по своим политическим воззрениям схож с Марин Ле Пен и Джорджей Мелони. Его партия «Альянс за объединение румын», сокращенно AUR, что на румынском означает «золото», как раз является их союзником в Европарламенте. Фракция критически относится к ЕС, но не желает выхода из объединения», – рассказывает он.

«Симион настаивает на пересмотре отношений с Брюсселем в пользу большего учета национальных интересов Бухареста.

На каких условиях будет выстраиваться переосмысление данных отношений, кандидат пока не говорит. Он также за остановку военной поддержки Украины и выступает против ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским в России и запрещено)», – отмечает эксперт.

«В свою очередь, Элена Ласкони представляет центристскую партию «Союз спасения Румынии». Ее взгляды мало чем отличаются от идеологии неомарксизма, широко распространенной в современном ЕС. В принципе, фракцию поддерживает около 10-15% населения, что дает ей шанс неплохо выступить на текущих выборах», – считает собеседник.

«Николае Чука из Национальной либеральной партии занимает между двумя этими кандидатами среднюю позицию. Это наиболее проамериканская партия в Румынии. Они активно выступают за наращивание связей с США и НАТО. За них голосуют преимущественно консервативно настроенные граждане», – напоминает он.

«Что касается Молдавии, многие жители которой имеют румынские паспорта, то навряд ли местные будут готовы поддержать Симиона.

В конечном счете ему даже закрыт въезд на территорию республики. Однако в пользу Чиолаку также выскажутся немногие. В стране традиционно высокий рейтинг сохраняют правые кандидаты», – говорит эксперт.

«То есть, скорее всего, по Молдавии победу одержит либо Ласкони, либо Чука. Думаю, из оппозиции это наиболее перспективные кандидаты, поскольку если Симиону и удастся пройти во второй тур, он столкнется с колоссальным давлением со стороны других фракций. Они, вероятно, сплотятся против него», – полагает собеседник.

«Соответственно, для Чиолаку конкуренция с Симионом наиболее предпочтительна. Если же Симиону все-таки удастся выиграть 8 декабря, то это станет глубоким шоком для всей Румынии. Он может кардинально изменить политику страны, что значительно осложнит дальнейшие контакты с Брюсселем. Не думаю, что многие граждане к этому готовы», – заключил Михаешь.