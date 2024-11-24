Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.0 комментариев
В Румынии стартовали президентские выборы
На выборах в Румынии основная борьба между Чолаку, Симионом и Ласкони
В Румынии открылись избирательные участки для выборов президента, где основная борьба ожидается между социал-демократом Марчелом Чолаку, крайне правым Джорджем Симионом и оппозиционером Эленой Ласкони.
В Румынии начались президентские выборы, сообщают «Ведомости». Избирательные участки открыты, и основная борьба развернется между тремя основными кандидатами. Действующий президент Клаус Йоханнис, покидающий свой пост, зарекомендовал себя как последовательный сторонник прозападного курса, однако его правление подвергалось критике за неэффективные меры в борьбе с коррупцией.
В выборах участвуют 14 кандидатов, среди которых выделяются три основных: крайне правый политик Джордж Симион, социал-демократ и премьер-министр Марчел Чолаку, а также лидер правоцентристского союза «Спасем Румынию» Элена Ласкони. Джордж Симион известен своей критикой военной помощи Украине и симпатиями к бывшему президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Италии Джорджии Мелони.
Опросы общественного мнения показывают, что Чолаку может получить 24% голосов, Симион – 15,4%, а Ласкони – 15,3%. Ожидается, что ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства в первом туре, и, в случае необходимости, второй тур будет проведен 8 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад планирует включить Молдавию в состав Румынии.