Спикер МИД Захарова заявила о планах Запада включить Молдавию в состав Румынии

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, на саммитах и заседаниях министров иностранных дел ЕС обсуждается эта тема, передает радио Sputnik.

Захарова выразила мнение, что процесс «румынизации» Молдавии и ее интеграции в состав Румынии является исторической битвой, которая ведется на протяжении десятилетий и столетий. Она подчеркнула, что сейчас этот процесс вышел на новый уровень.

В ближайшее воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы, на которых действующий президент Майя Санду намерена переизбраться на второй срок.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии задержали мэра Оргеева Татьяну Кочу после обысков в оппозиционном блоке «Победа», связанных с делом о подкупе избирателей. Также в Молдавии прошли массовые протесты против правительства под лозунгом «Народ против режима».

