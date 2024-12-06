  • Новость часаВ Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов
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    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

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    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    42 комментария
    6 декабря 2024, 16:35 • Новости дня

    В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов

    Digi24: КС Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов

    В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, сославшись на нарушения в предвыборной кампании, выявленные в рассекреченных документах, сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на официальные источники.

    По информации Digi24, это решение было принято после срочного совещания судей в пятницу, когда в суд поступило множество запросов на отмену выборов, передает РИА «Новости». Предвыборная кампания прошла с нарушениями, что подтверждается рассекреченными документами Высшего совета обороны страны, сообщил телеканал. Первый тур выборов будет проведен повторно.

    Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии. В понедельник КС Румынии утвердил итоги первого тура выборов президента.

    Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что если прозападный и трансатлантический курс Румынии изменится, стране грозят негативные последствия в сфере безопасности и инвестиций.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что выборы президента Румынии сопровождаются обвинениями в гибридной войне с Россией, что, по ее мнению, является попыткой повлиять на румынских граждан.

    5 декабря 2024, 21:28 • Новости дня
    Бербок в критикующей Лаврова речи сильно завысила численность европейцев

    Анналена Бербок назвала численность населения Европы в 1,3 млрд человек

    Бербок в критикующей Лаврова речи сильно завысила численность европейцев
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    На Совете министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Германии Анналена Бербок допустила ошибку, заявив, что население Европы составляет 1,3 млрд человек, хотя на самом деле оно около 750 миллионов.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила на Совете министров иностранных дел ОБСЕ с критикой в адрес главы российского МИД Сергея Лаврова, попутно ошибочно заявив о численности населения Европы в 1,3 млрд человек, сообщает РИА «Новости». По данным ООН, население Европы составляет около 750 млн человек.

    Позднее министерство иностранных дел Германии исправило заявление Бербок, заменив в опубликованной в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) цитате слово «Европа» на «регион ОБСЕ». Эти изменения внесли после реакции общественности на ошибку.

    Лавров ранее прибыл на Мальту для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. В своем выступлении на заседании подчеркнул бесполезность ОБСЕ, критически отозвавшись о роли организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, визит Лаврова стал первым в страну Евросоюза с начала российской специальной военной операции на Украине. Перед заседанием он раскритиковал аннулирование Мальтой визы официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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    5 декабря 2024, 20:08 • Новости дня
    Путин изменил порядок оплаты за российский газ с учетом санкций против Газпромбанка
    Путин изменил порядок оплаты за российский газ с учетом санкций против Газпромбанка
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин обновил порядок расчетов за газ, разрешив учитывать встречные требования при оплате иностранными покупателями: например, проведение платежа через третьих лиц.

    Как передает РБК, Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в порядок расчетов за российский газ. Согласно новому документу, российские экспортеры газа могут учитывать встречные требования в обязательствах по оплате газа иностранными покупателями. Таким образом, обязательство по оплате может быть полностью или частично прекращено путем зачета таких требований, в том числе зачисление средств на счета через третьих лиц.

    Указ также уточняет, что расчеты за газ через Газпромбанк пока не производятся из-за санкций, введенных США. Оплата может быть произведена с момента зачисления иностранцем средств на рублевый или валютный счет, открытый в уполномоченном банке, или путем зачета встречных требований.

    Газпромбанк оставался одним из немногих крупных российских банков, не включенных в санкционный список, но 21 ноября американский Минфин ужесточил ограничения против него. Эти меры вступят в силу 20 декабря. В связи с этим в России пообещали найти альтернативные варианты расчетов за поставляемый в Европу газ.

    С начала санкционного давления на Россию, Венгрия и Словакия продолжают получать российский газ по трубопроводу «Дружба». Будапешт выражает обеспокоенность новыми санкциями, называя их угрозой энергетической безопасности, а российские власти считают меры незаконными и неэффективными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ. В самом Евросоюзе в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России, что может повлиять на экономику Газпрома и Евросоюза. Оплата за газ из России в Турцию может быть отсрочена в связи с санкциями против Газпромбанка, что может повлиять на сроки расчетов по контрактам.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    5 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    На Украине приняли закон о мобилизации женщин

    Депутат Рады сообщил о принятии закона, позволяющего мобилизацию женщин

    На Украине приняли закон о мобилизации женщин
    @ NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховная рада Украины приняла законопроект, который предписывает мобилизацию женщин, прошедших базовую военную подготовку, говорится в заявлении депутата Дмитрия Разумкова.

    Верховная рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект, который позволяет мобилизовать женщин, прошедших курс базовой военной подготовки, передает ТАСС. Об этом сообщил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Он отметил, что документ предполагает внесение женщин в реестр военнообязанных после прохождения ими базовой подготовки, что открывает возможность их мобилизации в будущем.

    Разумков выразил удивление, что многие депутаты поддержали этот законопроект, не осознавая его содержание или поддерживая идею мобилизации женщин. Он призвал к изменению данного положения ко второму чтению. Законопроект, внесенный премьер-министром Денисом Шмыгалем в сентябре, касается изменений в законе о воинской обязанности, предусматривающих военный учет и медицинский осмотр призывников.

    Украина уже сталкивается с вопросом мобилизации женщин. С октября прошлого года введены требования о постановке на учет женщин с медицинским образованием. Ранее обсуждалась возможность обязательной военной подготовки для всех женщин от 18 до 25 лет, однако депутаты утверждали, что это не означает их мобилизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинских женщин следует готовить к военной службе. Тимочко считал, что необходимо рассматривать наихудший сценарий развития военных операций для минимизации рисков. Руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что мобилизация женщин на Украине является необходимой для выживания страны. Берлинская подчеркнула, что несмотря на непопулярность, мобилизация женщин необходима для выживания общества.

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    5 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На Украине считают, что Запад готовит для Владимира Зеленского «золотое изгнание» в Лондоне в случае достижения договоренностей о прекращении огня, что позволит провести президентские выборы в стране.

    На Украине утверждают, что в случае достижения договоренностей о прекращении огня Запад может предложить «золотое изгнание» для Владимира Зеленского в Лондоне, сообщает газета Mundo.

    Эти слухи активно циркулируют в дипломатических кругах Киева последние две недели. По информации издания, данное решение позволит Украине провести президентские выборы, которые должны были состояться в 2024 году, но были отложены из-за военного положения и мобилизации.

    В июне этого года президент РФ Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине. Среди них – немедленное прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск из новых регионов России. Путин также подчеркнул необходимость отказа Киева от вступления в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятие Украиной нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Российский лидер также затронул тему отмены санкций против РФ.

    Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности вести переговоры с теми, кто угрожает мирным гражданам и инфраструктуре. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что предложения Москвы остаются в силе, но с учетом текущей ситуации переговоры с Украиной на данный момент невозможны.

    Выборы президента Украины были запланированы на 31 марта 2024 года, однако были отменены. Владимир Зеленский подчеркивал, что выборы не актуальны в текущих условиях. В Кремле планируют анализировать последствия истечения срока полномочий Зеленского в мае и свою позицию по этому вопросу.

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    5 декабря 2024, 18:15 • Новости дня
    Путин наградил «Волонтера года – 2024»
    Путин наградил «Волонтера года – 2024»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    На церемонии вручения премии «МЫВМЕСТЕ» президент России Владимир Путин наградил волонтера года – 2024. Им стала Мария Карпенко из Курчатова Курской области – создатель проекта «Вторая жиZнь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, добровольцы и волонтеры движения «Вторая жиZнь» объединились для помощи военнослужащим, их семьям и мирным жителям в зоне боевых действий. Активисты вывозят тех, кто не смог сам эвакуироваться – людей с инвалидностью, пенсионеров, семьи с детьми и бездомных животных. И еще один проект – «Животные зоны СВО» – принимает животных от военных в зоне фронта и передает их в семьи военных.

    К движению присоединились 15 тысяч человек со всей России. Добровольцы доставили 700 тонн груза в зону СВО, помогли примерно 500 тыс. человек, провели благотворительные концерты, акции, уроки со школьниками и молодежью.

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    5 декабря 2024, 18:55 • Новости дня
    СК прокомментировал дело чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    СК РФ выступил с заявлением по расследованию дела группы подростков, нападавших на прохожих в Москве. В среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что один из этих подростков якобы невиновен и выступил с критикой в адрес глав СК и МВД Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева.

    Следственный комитет России в своем Telegram-канале пояснил, что осенью 2023 года пятеро подростков вступили в сговор для совершения насильственных действий в отношении случайных прохожих. Они провоцировали конфликты, которые перерастали в драки. Пострадали восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними.

    Нападения происходили в ТРЦ «Авиапарк», ТЦ «Дискавери» и на территории «Парка культуры «Ходынское поле». По сведениям СК, подростки действовали в составе группы, один из них начинал конфликт, после чего нападал на жертву, остальные поддерживали его и давали советы.

    Следствие квалифицировало действия подростков как хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В ходе расследования были собраны свидетельства обвиняемых, подтверждающие их участие в преступлении, а также показания потерпевших и свидетелей. Найдены электронные носители с видеозаписями нападений.

    СК подчеркнул, что окончательное решение о вине подростков вынесет суд. Кроме того, ведомство опубликовало видеозаписи, на которых зафиксированы нападения подозреваемых.

    В среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о невиновности одного из проходящих по делу – находящегося под домашним арестом семь месяцев чеченского подростка и подверг критике главу СК Александра Бастрыкина и главу МВД Владимира Колокольцева.

    По словам Кадырова, сейчас делом подростка занимаются чеченские депутаты, правозащитники и он сам. «Его они не посадят, ничего с ним не сделают», – заявил глава республики.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания Кадырова по этому вопросу.

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    6 декабря 2024, 08:45 • Новости дня
    Российские войска окружили Курахово в ДНР

    Рогов сообщил об окружении Курахово российскими войсками с нескольких сторон

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска окружили Курахово на западе ДНР, контролируя подступы с нескольких сторон, и продолжают обхват города, где бои идут в центральных и южных районах, вынуждая украинские силы отступать к промышленной зоне, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Российские войска продолжают окружение города Курахова в ДНР, сообщает РИА «Новости». Владимир Рогов заявил, что город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска контролируют подступы к Курахово с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной. Обхват города продолжается и с западной части, куда отступают украинские силы.

    Рогов отметил, что восточная часть города уже освобождена российскими войсками, а в центральной и южной частях продолжаются бои. Противник отступает к промышленной зоне в западной части города, где сосредоточены крупные укрепрайоны и находится теплоэлектростанция. Российские войска продолжают стремиться к полному окружению оставшихся частей города, подконтрольных ВСУ.

    Курахово является важным стратегическим пунктом в юго-западной части Донбасса, расположенным в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие города позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР. Курахово остается под контролем ВСУ дольше других населенных пунктов в этом регионе после освобождения Угледара.

    Накануне сообщалось, что российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией, кроме того, они отрезали путь отступления вооруженным силам Украины, перекрыв трассу Курахово – Запорожье, которая являлась единственной дорогой для выхода из Курахово. Также ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей на Кураховском направлении.

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    5 декабря 2024, 20:43 • Новости дня
    В Абхазии приостановили выплаты зарплат бюджетникам

    Финансирование бюджетных организаций в Абхазии приостановили из-за нехватки средств

    Tекст: Евгения Караваева

    Финансирование бюджетных организаций, включая выплату зарплат, приостановлено в Абхазии из-за дефицита бюджета и поиска средств на электроэнергию.

    Финансирование расходов бюджетных организаций в Абхазии, включая выплату заработных плат, приостановлено из-за дефицита и необходимости поиска средств на покупку электроэнергии, сообщает ТАСС. И. о. министра финансов Владимир Делба на совещании с и. о. президента Бадрой Гунбой отметил, что правоохранительные органы также остаются без финансирования.

    «Прежде всего, конечно, обращаю внимание сразу же на силовой блок. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов, которые предусмотрены нашим законом. Если мы будем консолидировать и дальше усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать об этом, что заработной платы мы не будем выплачивать», – заявил Делба, цитируемый республиканским информационным агентством «Апсныпресс».

    Министерство по налогам и сборам Абхазии активно взыскивает недоимки, и в начислении таможенных платежей задержек нет, однако этих доходов может не хватить для обеспечения социальных обязательств государства, добавил Делба.

    Ранее и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба назвал ситуацию с энергетикой чрезвычайной и сообщил о возможности введения режима ЧС в энергетической сфере. По его словам, потребление значительно возросло за последние годы, что связано с неэффективной борьбой с майнингом криптовалюты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в руководстве Абхазии заявили о частичной приостановке Россией финансовой помощи республике на суммы в сотни млн рублей. В стране возникла необходимость поиска средств для оплаты коммерческого перетока электроэнергии из России, который покрывает дефицит в республике.

    Ранее абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения с Россией, касающегося инвестиционной деятельности, на фоне протестов оппозиции около здания парламента.

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    6 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    @ mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно изложил условия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», – отметил Лавров.

    Он также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что решения по урегулированию конфликта на Украине будут приниматься, учитывая реалии на земле. По словам Лаврова, реалии – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые находятся в составе РФ.

    Глава МИД также отметил, что Россия не может мириться с действующими на Украине законами, которые запрещают русский язык, российские СМИ и культуру, а также ограничивают права Украинской православной церкви. Это, по мнению Лаврова, является нарушением обязательств Украины по Уставу ООН. Он подчеркнул, что Запад молчал о нарушениях с 2017 года, когда началось русофобское законодательное наступление, и России пришлось обратить внимание на эту проблему особым образом.

    Ранее Лавров заявил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе предложенных Украиной принципов в 2022 году, а также обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

    Кроме того, Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

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    5 декабря 2024, 22:51 • Новости дня
    Хинштейн назначен ио губернатора Курской области

    Владимир Путин назначил Александра Хинштейна ио губернатора Курской области

    Хинштейн назначен ио губернатора Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В указе отмечается: «Принять отставку Губернатора Курской области Смирнова А.Б. по собственному желанию и назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области». Назначение вступает в силу с момента подписания президентского указа.

    Напомним, Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. Он был назначен врио главы региона 15 мая 2024 года, а в сентябре победил на выборах губернатора. Хинштейн ранее занимал должность депутата Госдумы.

    Незадолго до информации о назначении Хинштейна президент провел с ним встречу. Во время разговора Путин отметил, что Хинштейн с 2016 по 2018 годы работал в качестве советника директора Росгвардии. «В этой связи хотел бы Вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками», – подчеркнул президент.

    Хинштейн сообщил Путину о готовности возглавить Курскую область и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, передает ТАСС.

    Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ,  позднее проходил обучение в Московском университете МВД России. Получил известность как автор резонансных журналистских расследований.

    Был депутатом депутатом Госдумы нескольких созывов, начиная с 2003 года. С 2016 по 2018 год  – советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Виктора Золотова. Отвечал за вопросы нормативно-правового регулирования, идеологическую, пропагандистскую и информационную работу. В Госдуме VIII созыва и до назначения в Курскую область возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.


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    5 декабря 2024, 19:13 • Новости дня
    Эксперт указал на новые риски для российских военных баз в Сирии

    Военный эксперт Лямин: Продвижение боевиков в Сирии создает угрозу для военных баз России

    Эксперт указал на новые риски для российских военных баз в Сирии
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Продвижение боевиков в Сирии создает риски для российских военных баз на территории республики, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Он отметил, что после захвата Хамы под угрозой оказался Хомс, потеря которого может привести к распаду страны. Ранее сирийская армия объявила об утрате контроля над городом Хама.

    Риски для российских баз в Сирии усиливаются: боевики выходят на те рубежи, с которых удобно запускать дроны-камикадзе по прибрежным городам, где находятся базы. Подобные атаки были и раньше, но сейчас боевики могут их устраивать чаще и намного масштабнее, указал Юрий Лямин.

    «Есть и другая проблема: города Хама и Хомс – это та ось, на которой держатся связи между разными частями Сирии. Сейчас боевики захватили Хаму. Если им удастся продвигаться дальше, возникнет угроза отрезания побережья от остальной части страны. Ситуация уже развивается по очень плохому сценарию, и если боевиков не сдержать – тогда возможен катастрофический сценарий: боевики могут пойти частично на Дамаск, частично на побережье», – отметил эксперт.

    По словам Лямина, армии Башара Асада необходимо стягивать как можно больше боеспособных сил в район Хомса и не допустить дальнейшего продвижения боевиков, а российской и сирийской авиации – наносить максимально эффективные удары по бандформированиям. «Любыми путями нужно сдержать наступление на этом направлении. Нельзя допустить распада страны», – сказал он.

    Эксперт также предположил, что на этом фоне другой важный в регионе игрок – Израиль – может счесть складывающуюся в Сирии ситуацию выгодной для себя, поскольку рассматривает угрозу от Ирана и проиранских сил в республике как более серьезную, чем со стороны боевиков.

    «Если боевики продолжат наступление, они могут перерезать линии снабжения ливанской «Хезболлы», а для Израиля это будет просто подарком. Есть еще одно важное обстоятельство. За последний год Израиль часто бомбил силы, которые считал проиранскими. Если тот же Иран будет перебрасывать крупные силы в Сирию, существует угроза того, что Израиль начнет их бомбить по дороге. Ввод крупных сил из Ирана или проиранских из Ирака Тель-Авив может воспринять как прямую угрозу себе», – заключил Юрий Лямин.

    Ранее в четверг под контроль боевиков перешел крупный город Хама, что открыло им дорогу на важный логистический узел Хомс. Как заявила сирийская армия, ее подразделения оставили Хаму, «чтобы сохранить жизни гражданских и предотвратить городские бои», передает Reuters.

    Военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что «если сирийцы сдадут так же легко и Хомс, придется задуматься об эвакуации баз». «Ставки повышаются. Не думаю, что турки и британцы рассчитывали на такой оглушительный успех. Скорее всего, планировали создать для нас точку напряжения, на которую мы отвлечем часть своих ресурсов. Но теперь угроза нашим базам в Тартусе и Хмеймиме становится неиллюзорна», – полагает он.

    Напомним, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам*» (группировка признана террористической и запрещена в России) нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб в конце ноября. До этого в течение четырех лет этот район оставался относительно спокойным благодаря договоренностям между Россией и Турцией – линия фронта была в значительной степени заморожена с 2020 года.

    Боевые действия возобновились недалеко от турецкой границы. Наступление боевики начали с удерживаемых ими районов северо-западной Сирии. 30 ноября боевики установили контроль над крупным городом Алеппо.

    Коментарии (13)
    6 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области

    Минченко указал на личные качества и опыт назначенного врио главы Курской области Хинштейна

    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Александр Хинштейн зарекомендовал себя в качестве человека, способного выстраивать с обществом открытый и доверительный диалог. К тому же, у него за плечами есть опыт работы в Росгвардии, что очень важно для приграничных территорий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее депутат Хинштейн был назначен на пост врио Курской области.

    «Я лично знаком с Александром Хинштейном достаточно давно и могу с уверенностью сказать, что он как никто другой подходит на должность врио главы Курской области. Это целеустремленный, талантливый человек, который смог на деле доказать свой управленческий профессионализм», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Он уже зарекомендовал себя в качестве публичного политика. Напомню, что Хинштейн несколько раз избирался в Госдуму, он умеет работать с людьми, способен выстраивать с обществом открытый доверительный диалог», – акцентирует он.

    «К тому же, Александр Хинштейн несколько лет занимал должность советника главы Росгвардии. А учитывая текущую обстановку в Курской области, регион нуждается в управленцах, которые имели опыт работы в силовых структурах», – заключил Минченко.

    Ранее Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Из документа также следует, что предыдущий глава региона Алексей Смирнов досрочно подал в отставку по собственному желанию.

    Во время личной встречи с Хинштейном, президент подчеркнул, что значительная часть его деятельности была связана с работой в Госдуме. Однако в период с 2016 года по 2018 год он трудился на посту советника главы Росгвадрии. По оценке Владимира Путина, именно этот опыт и должен помочь новому врио в будущей деятельности.

    «Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом», – заметил Путин.

    В ответ Хинштейн выразил надежду, что справится с поставленной задачей. Позже врио в своем Telegram-канале сообщил, что направится в регион «в ближайшее время».

    Назначение Хинштейна позже объяснил и пресс-секретарь Владимира путина Дмитрий Песков. По его словам, данная кандидатура выбрана с учетом опыта экс-депутата на предыдущих должностях и признана наиболее подходящей для решения стоящих перед областью задач. «Когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать надолго, работать полноформатно», – добавил он.

    Напомним, Александр Хинштейн был депутатом от партии «Единая Россия» с 2003 года по 2016 год, а также с 2018 года по 2024 год. С февраля 2019 года занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В январе 2020 года получил должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Является автором или соавтором около 200 законопроектов и поправок.

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    6 декабря 2024, 00:51 • Новости дня
    Бывший губернатор Курской области обратился к жителям

    Бывший губернатор Курской области Смирнов объявил о переходе на новую работу

    Tекст: Максим Попов

    Алексей Смирнов, покинувший пост губернатора Курской области, заявил, что переходит на новое место службы, где планирует приложить все усилия, чтобы поддерживать регион.

    Смирнов отметил, что переходит на новое место службы по решению руководства, и выразил готовность приложить все силы, чтобы оправдать оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что его новая работа будет в том числе направлена на поддержку развития Курской области, отмечается в Telegram-канале экс-губернатора.

    Напомним, в четверг президент Владимир Путин принял отставку Смирнова с поста главы Курской области по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Александр Хинштейн.

    Ранее отмечалось, что Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. Он был назначен врио главы региона 15 мая 2024 года, а в сентябре победил на выборах губернатора.

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    5 декабря 2024, 18:03 • Новости дня
    Польша пригрозила закрыть все российские консульства

    Глава МИД Польши заявил о возможном закрытии всех консульств России в стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о закрытии всех российских консульств в Польше, если обвинения в поджогах, якобы совершенных по заданию российских спецслужб, подтвердятся.

    Как сообщает РИА «Новости», министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский угрожает закрыть оставшиеся на территории страны консульства России. Это заявление прозвучало после отзыва согласия на работу российского консульства в Познани, где трое дипломатов были объявлены «нежелательными лицами». Сикорский связал это решение с предполагаемым задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве по указанию российских спецслужб. Он подчеркнул, что никаких доказательств этому представлено не было.

    Российское консульство в Познани официально прекратило свою деятельность 28 ноября. «Я принял решение о закрытии российского консульства в Познани как выражение нашего недовольства и возмущения в отношении российской кампании поджогов в Польше и за ее пределами. Если эти акты терроризма и диверсий будут продолжаться, то я закрою остальные консульские площадки России в Польше», – заявил Сикорский.

    На данный момент на территории Польши действуют два генеральных консульства России, расположенные в Гданьске и Кракове, а также консульский отдел посольства России в Варшаве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани из-за большого количества граждан Украины в регионе, отправив официальную ноту польской стороне. Здание бывшего консульства России в Познани не представляет интереса для России, заявила представитель МИД Мария Захарова. Москва не намерена снижать уровень дипломатических отношений с Польшей, несмотря на закрытие российского генконсульства в Познани, сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

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    5 декабря 2024, 22:02 • Новости дня
    Зурабишвили открестилась от призывов школьников к протестам

    Президент Грузии заявила, что не призывала школьников участвовать в протестах

    Tекст: Максим Попов

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не призывала школьников выходить на антиправительственные митинги, подчеркнув, что ее слова были неверно интерпретированы.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили отвергла обвинения в призывах к школьникам выходить на антиправительственные митинги, передает ТАСС. В интервью грузинскому телевидению она заявила: «Никакого призыва не было. Если кто-то сейчас подумает, что я – мать детей, бабушка – могу призвать школьников выйти и протестовать – это неправда».

    Напомним, в начале декабря Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях, причем некоторые из них уже отметились в стычках с полицией. В ответ на это патриархия Грузии призвала президента страны не вовлекать в акции протеста детсадовцев.

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