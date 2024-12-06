Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов
Digi24: КС Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов
Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, сославшись на нарушения в предвыборной кампании, выявленные в рассекреченных документах, сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на официальные источники.
По информации Digi24, это решение было принято после срочного совещания судей в пятницу, когда в суд поступило множество запросов на отмену выборов, передает РИА «Новости». Предвыборная кампания прошла с нарушениями, что подтверждается рассекреченными документами Высшего совета обороны страны, сообщил телеканал. Первый тур выборов будет проведен повторно.
Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии. В понедельник КС Румынии утвердил итоги первого тура выборов президента.
Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что если прозападный и трансатлантический курс Румынии изменится, стране грозят негативные последствия в сфере безопасности и инвестиций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что выборы президента Румынии сопровождаются обвинениями в гибридной войне с Россией, что, по ее мнению, является попыткой повлиять на румынских граждан.