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    В Румынии устроили переворот против сенсации
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
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    Российские ученые нашли в метеорите признаки внеземной формы жизни
    Рябков: Запад должен унять свои амбиции перед переговорами с Россией
    Названы задачи нового посла России в США
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    Пушков назвал аннулирование выборов в Румынии госпереворотом
    Стало известно о возможной встрече Зеленского и Трампа в Париже
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    44 комментария
    6 декабря 2024, 22:43 • Новости дня

    Джеорджеску обвинил власти Румынии в госперевороте

    Кандидат в президенты Румынии назвал решение Конституционного суда страны переворотом

    Tекст: Максим Попов

    Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил о подрыве демократии и правового государства после решения Конституционного суда об аннулировании итогов первого тура президентских выборов.

    Кэлин Джеорджеску, независимый кандидат в президенты Румынии, обвинил действующую власть страны в подрыве демократии и правового государства. Как сообщает ТАСС, Джеорджеску утверждает, что последнее решение Конституционного суда Румынии, аннулировавшее итоги первого тура президентских выборов, является государственным переворотом.

    В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение о признании результатов недействительными после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В документах, рассекреченных Высшим советом безопасности Румынии, утверждается, что предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер-министр Марчел Чолаку поддержал решение суда, посчитав его правильным, в то время как действующий президент Клаус Йоханнис сообщил, что дата новых президентских выборов будет определена после формирования нового парламентского большинства.

    Джеорджеску заявил, что судебная система страны утратила свою независимость и подчинена политическим приказам. Он подчеркнул значимость народной власти и призвал румын продолжать борьбу за свои права: «Демократия не подлежит торгу. Румыны должны быть едины, смелы и верны идеалам демократии».

    Напомним, на прошедших 24 ноября президентских выборах в Румынии Джеорджеску, занимающий пророссийские позиции, победил в первом туре с 22,94% голосов. Его основной соперник, Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, получила 19,18% голосов.

    Ранее генеральная прокуратура Румынии возбудила два уголовных дел, связанных с предвыборной кампанией кандидата Джорджеску. Дела были инициированы в результате анализа документов, рассекреченных Верховным советом обороны страны.

    5 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На Украине считают, что Запад готовит для Владимира Зеленского «золотое изгнание» в Лондоне в случае достижения договоренностей о прекращении огня, что позволит провести президентские выборы в стране.

    На Украине утверждают, что в случае достижения договоренностей о прекращении огня Запад может предложить «золотое изгнание» для Владимира Зеленского в Лондоне, сообщает газета Mundo.

    Эти слухи активно циркулируют в дипломатических кругах Киева последние две недели. По информации издания, данное решение позволит Украине провести президентские выборы, которые должны были состояться в 2024 году, но были отложены из-за военного положения и мобилизации.

    В июне этого года президент РФ Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине. Среди них – немедленное прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск из новых регионов России. Путин также подчеркнул необходимость отказа Киева от вступления в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятие Украиной нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Российский лидер также затронул тему отмены санкций против РФ.

    Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности вести переговоры с теми, кто угрожает мирным гражданам и инфраструктуре. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что предложения Москвы остаются в силе, но с учетом текущей ситуации переговоры с Украиной на данный момент невозможны.

    Выборы президента Украины были запланированы на 31 марта 2024 года, однако были отменены. Владимир Зеленский подчеркивал, что выборы не актуальны в текущих условиях. В Кремле планируют анализировать последствия истечения срока полномочий Зеленского в мае и свою позицию по этому вопросу.

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    4 декабря 2024, 05:25 • Новости дня
    ЕС изменил нормы охоты на волков из-за пони фон дер Ляйен
    ЕС изменил нормы охоты на волков из-за пони фон дер Ляйен
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство европейских стран приняли предложение о понижении охранного статуса волков в связи с ростом их численности и влияния на сельское хозяйство. В 2022 году волк задрал пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли.

    Большинство стран поддержали снижение cтатуса охраны волков по Бернской конвенции со «строго охраняемых» до «охраняемых», решение вступит в силу с 7 марта, передает Reuters.

    Сейчас волков можно убивать или ловить только в случаях, когда они представляют серьезную угрозу для скота или безопасности. С новым статусом вопрос «должен регулироваться с целью сохранения популяций вне опасности», что фактически является гораздо более низким порогом для охоты на них.

    Комиссия ЕС предложила это изменение в 2023 году, поскольку рост численности волков привел к конфликтам с местными фермерскими и охотничьими сообществами и призывам принять меры для предотвращения нападений на домашний скот.

    «Важная новость для наших сельских общин и фермеров. Нам нужен сбалансированный подход между сохранением дикой природы и защитой наших средств к существованию», – заявила фон дер Ляйен.

    Соответствующий документ был принят комитетом Бернской конвенции Совета Европы. Предложение инициировала глава Еврокомиссии. В 2022 году хищник, зашедший на территорию ее поместья в Нижней Саксонии, растерзал и съел пони фон дер Ляйен по кличке Долли, пишет «Коммерсант».

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    6 декабря 2024, 21:11 • Видео
    Ле Пен лишила Макрона премьера

    Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

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    6 декабря 2024, 06:14 • Новости дня
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    @ mid.ru

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским, особенно на саммите Группы двадцати.

    Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, как европейские делегаты ведут себя на международных саммитах. Как сообщило РИА «Новости», министр подчеркнул, что его коллеги из Европы стараются избегать контактов с ним, что особенно проявилось на последнем саммите Группы двадцати.

    По словам Лаврова, ситуация становится токсичной, когда на саммитах кто-то замечает, что он общается с американцами или европейцами. Министр выразил удивление столь детским поведением своих коллег: «Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно». Он отметил, что европейцы буквально убегают при встрече с ним, что вызывает у него недоумение.

    Лавров отметил, что подобная ситуация сложилась не только на саммите Группы двадцати, но и на других международных мероприятиях.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

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    6 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Деньги ЕС, предназначенные для помощи киевскому режиму, фактически попадают в бюджет Соединенных Штатов, заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

    «Как вы думаете, почему администрация [президента США Джо] Байдена неоднократно говорила Европейскому союзу о необходимости выделения бюджетной помощи Киеву? Да потому что эти деньги в обход Киева сразу же направлялись в больной бюджет США», – цитируют Койтера «Известия».

    Койтер также обвинил представителей старых партий в излишней поддержке Украины, напомнив о пацифистских лозунгах, которые раньше отстаивали левые и «зеленые».

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты

    Ранее СМИ сообщали, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе.

    Коментарии (5)
    6 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после заключения проигрышной для Европы сделки

    Глава Еврокомиссии отменила визит в Париж из-за невыгодного для Европы соглашения с Южной Америкой

    Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после заключения проигрышной для Европы сделки
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Урсула фон дер Ляйен, заключившая торговое соглашение в Уругвае, отменила поездку в Париж на открытие собора Нотр-Дам, чтобы избежать обострения напряженности с Францией и другими странами ЕС.

    Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, отменила запланированную поездку в Париж, сообщает РИА «Новости». Она должна была присутствовать на открытии собора Нотр-Дам. Однако после заключения спорного торгового соглашения с Южной Америкой в Уругвае поездка была отменена. Соглашение создает крупнейшую в мире зону свободной торговли в странах общего рынка Южной Америки – Меркосур, охватывающую более 700 млн потребителей.

    До этого фон дер Ляйен столкнулась с критикой со стороны ряда стран ЕС, включая Францию. Они опасаются негативного влияния соглашения на европейских сельхозпроизводителей.

    В странах Европейского Союза, включая Францию, Германию, Нидерланды, Италию, Бельгию и Польшу, ранее прошли массовые протесты фермеров. Их главной целью было выразить несогласие с заключением соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур. Фермеры опасаются, что дешевый импорт из Латинской Америки, где применяются менее строгие санитарные и экологические нормы, может негативно повлиять на их бизнес.

    На фоне этих протестов президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой приостановить текущий раунд переговоров с государствами Меркосур. По мнению французского лидера, соглашение может усугубить ситуацию для европейских сельхозпроизводителей, которые уже сталкиваются с экономическими трудностями.

    Европейские фермеры опасаются, что планируемое соглашение создаст нечестные условия конкуренции. Импорт продукции из стран Меркосур, где стандарты производства значительно ниже, может привести к снижению спроса на европейские товары. Это, в свою очередь, угрожает сокращением доходов фермеров и ставит под вопрос существование сельского хозяйства в Европе.

    Ранее на брифинге в Брюсселе представители Еврокомиссии заявляли о планах фон дер Ляйен посетить церемонию открытия собора Нотр-Дам. Однако решение о поездке было пересмотрено в связи с возникшими политическими и экономическими последствиями после заключенного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что уходящий президент США Джо Байден мог помиловать не только своего сына Хантера, но и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.


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    4 декабря 2024, 14:20 • Новости дня
    Венгрия попросила США снять санкции с Газпромбанка для оплаты газа

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ, сообщает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия обратилась к Соединенным Штатам с просьбой сделать для Газпромбанка исключение из санкций, передает ТАСС.

    Сийярто заявил, что обсудил данную тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

    Он отметил, что Венгрия уже направила соответствующий запрос в американские органы.

    «Я сказал госсекретарю США, что мы направили запрос в соответствующие американские органы, чтобы для Газпромбанка было сделано исключение из санкций при проведении платежей за природный газ», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что такая ситуация не является уникальной, поскольку несколько российских банков имеют исключения из санкций при оплате поставок урана в США.

    Ранее Сийярто заявил, что Россия и Венгрия смогли найти решения по трем из четырех проблемных направлений, возникших из-за санкций США против Газпромбанка.

    До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотреть санкции против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы, а также отметил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных этими санкциями.

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    4 декабря 2024, 11:39 • Новости дня
    В команде Трампа спрогнозировали улучшение отношений США и Грузии
    В команде Трампа спрогнозировали улучшение отношений США и Грузии
    @ @kimberlyloweforvirginia

    Tекст: Александра Юдина

    С новой администрацией Дональда Трампа отношения США и Грузии улучшатся, важно возобновить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз, заявила кандидат на должность представителя США в ЕС Кимберли Лоу.

    Лоу заявила о несправедливости некоторых действий США в отношении Грузии, передает «Интерфакс».

    В интервью грузинскому Первому каналу она подчеркнула, что нынешнее руководство Грузии стремилось продолжить переговоры о вступлении в ЕС, но ухудшение отношений с США помешало этому процессу.

    Лоу выразила уверенность, что с новой администрацией Трампа отношения улучшатся, и Соединенные Штаты помогут Грузии возобновить переговоры. Она отметила, что при сильной американской дипломатии в Грузии может быть достигнут мир.

    Также она также заявила о готовности стать посредником между политическими партиями в Грузии в случае ее назначения на пост специального представителя США в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза. Как отметил глава комиссии Василий Пискарев, западные фонды подключились к протестам в Грузии через фонды, контролирующие российских иноагентов, что позволяет организовывать антироссийские акции.

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    6 декабря 2024, 20:19 • Новости дня
    В Румынии открыли уголовные дела по предвыборной кампании Джорджеску

    Tекст: Денис Тельманов

    Генпрокурор Румынии Алекс Флоренца заявил об открытии двух уголовных дел из-за предвыборной кампании независимого кандидата Кэлина Джорджеску, в связи с чем запрошена дополнительная информация.

    Как передает ТАСС, генеральный прокурор Румынии Алекс Флоренца в интервью телеканалу Antena 3 CNN сообщил о возбуждении двух уголовных дел, связанных с предвыборной кампанией кандидата Кэлина Джорджеску. Дела были инициированы в результате анализа документов, рассекреченных Верховным советом обороны страны.

    Флоренца подчеркнул, что процесс расследования является сложным и требует предоставления значительного объема доказательств. Он отметил, что уже запрошена дополнительная информация от спецслужб, а также о финансовых операциях у Национального бюро по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. «Конечно, этот процесс нельзя завершить за несколько часов, это все должны понимать», – добавил он.

    4 декабря были рассекречены документы, представленные на заседании Верховного совета обороны Румынии, которые указали на незаконное финансирование кампании Джорджеску, хакерские атаки и предполагаемые «гибридные действия» России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов из-за выявленных в предвыборной кампании нарушений, подтвержденных рассекреченными документами, об этом сообщил телеканал Digi24. Выборы президента Румынии сопровождаются обвинениями в гибридной войне с Россией, что, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, является попыткой повлиять на мнение румынских граждан. Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что изменение прозападного и трансатлантического курса Румынии может привести к негативным последствиям в сфере безопасности и инвестиций.

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    6 декабря 2024, 07:54 • Новости дня
    В Часовом Яре нашли документы солдат ЕС

    Начальник штаба сообщил о документах солдат ЕС среди ликвидированных наемников в Часовом Яре

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе боев в Часовом Яре были обнаружены документы солдат из стран Евросоюза, рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» бригады «Эспаньола» в составе группировки войск «Юг» с позывным «Чукча».

    Украинские войска продолжают удерживать позиции в центре Часова Яра, используя иностранных наемников. Так, среди ликвидированных бойцов находятся солдаты из стран Евросоюза, передает ТАСС.

    Военный также добавил, что в радиоэфире часто звучит польская речь, а в разгрузках убитых солдат противника регулярно находят документы стран ЕС и Латинской Америки.

    Также «Чукча» подчеркнул, что украинское командование проводит активные оборонительные действия и регулярно пытается контратаковать, прибегая к помощи иностранных наемников.

    Он заявил, что несмотря на все усилия, падение Часова Яра является неизбежным, добавив, что «неважно скольким еще бойцам противника придется отдать жизни за эту доминирующую высоту».

    Ранее в Ровненской области на западе Украины были нанесены удары по военной части ВСУ, где, по предварительным данным, находились наемники из Польши. Также ВС России нанесли удары по военным аэродромам и пунктам управления беспилотниками ВСУ.

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    4 декабря 2024, 13:25 • Новости дня
    Newsweek: Европа приготовилась к возможной войне с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Многие страны Европы усиливают оборонные меры из-за мнимой угрозы нападения со стороны России, пишет Newsweek.

    По данным журнала, многие страны Европы начали готовиться к возможной войне с Россией, передает ТАСС.

    Также издание указывает, что европейские страны НАТО приписывают России угрозу нападения и предпринимают шаги для усиления оборонных способностей.

    В частности, страны альянса закладывают основу для обороны, готовясь к различным сценариям возможного конфликта.

    В статье подчеркивается, что прибалтийские страны укрепляют свои сухопутные границы с Россией и оборудуют бомбоубежища.

    Скандинавские страны распространяют брошюры с планами по массовой эвакуации населения в случае войны. Германия, в свою очередь, разрабатывает планы по защите важных объектов в Берлине и готова стать перевалочным пунктом для переброски военных в Восточную Европу.

    Подготовка Европы к войне также проявляется в борьбе за увеличение оборонных расходов в отдельных странах.

    Ранее новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Также сообщалось, что европейские страны изучают возможность отправки своих военных на Украину для мониторинга условий прекращения огня, если соглашение будет достигнуто.

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    5 декабря 2024, 14:58 • Новости дня
    Туск предостерег Европу от ошибок политиков Первой мировой

    Премьер Польши Туск призвал Европу избежать ошибок лидеров перед Первой мировой

    Tекст: Александра Юдина

    Польский премьер Дональд Туск на встрече с Робертой Метсолой подчеркнул важность избегания политических ошибок, приведших к Первой мировой, назвав европейских лидеров той эпохи «сомнамбулами».

    Премьер-министр Польши призвал европейских лидеров проявить ответственность и избежать ошибок, которые привели к Первой мировой войне, передает ТАСС.

    В своей речи он подчеркнул, что Европе необходимо иметь чувство ответственности и предсказуемости, чтобы избежать повторения событий прошлого.

    «Мы не имеем права повторить ошибки, которые совершили в XX веке политические сомнамбулы, которые поставили мир на грань катастрофы», – сказал Туск.

    Он также обратил внимание на термин «сомнамбулы» (sleepwalkers), который используется для описания политиков эпохи перед Первой мировой войной. Этот термин, по его словам, указывает на людей с огромной властью, но с недостатком воображения.

    Отметим, Туск ссылался на книгу австралийского историка Кристофера Кларка «Сомнамбулы: как Европа пришла к войне в 1914 году», которая детализирует ошибки европейских лидеров той эпохи.

    Ранее Туск заявил о решающей фазе конфликта на Украине.

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    5 декабря 2024, 08:49 • Новости дня
    Politico: Венгрия может потерять 1 млрд евро из-за требований ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия может потерять около 1 млрд евро, удерживаемых Евросоюзом, если не выполнит реформы по требованиям ЕС до конца года, сообщили СМИ.

    Будапешт рискует потерять около 1 млрд евро, если не осуществит до конца года реформы в области демократии и верховенства права, пишет Politico. Еврокомиссар по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению Петр Серафин после встречи с венгерским министром по делам ЕС Яношем Бокой отметил, что действия Будапешта по разблокированию финансирования не соответствуют ожиданиям Брюсселя, передает ТАСС.

    По данным издания, еврокомиссар подчеркнул важность выполнения требований, чтобы избежать потерь. Согласно правилам ЕС, страны сообщества имеют два года на возврат средств, удерживаемых Еврокомиссией. В случае Венгрии речь идет о средствах из бюджета 2022 года.

    «Это большие деньги для любой страны, но особенно для Венгрии», – приводит Politico слова анонимного дипломата ЕС.

    Брюссель удерживает в общей сложности 22 млрд евро, предназначенные для Венгрии, стремясь добиться выполнения мер в области демократии и верховенства права. Венгрия настаивает, что уже выполнила все требования, но утверждает, что задержки вызваны намерением руководства ЕС ослабить позиции правительства Виктора Орбана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России. Кроме того, Орбан выразил надежду на перемены в западном мире после президентских выборов в США, которые могут привести к прекращению конфликта на Украине и усилению патриотических сил в Европе.

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    4 декабря 2024, 10:49 • Новости дня
    В СВР заявили о разрушительном влиянии ЕС на Молдавию

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России обвинила Евросоюз в дестабилизации и поляризации общества в Молдавии, что угрожает государственности республики.

    Как заявили в ведомстве, грубое вмешательство Запада в дела других стран всегда ведет к дестабилизации, передает ТАСС.

    «Как показывает опыт, грубое вмешательство Запада во внутренние дела других государств всегда ведет к дестабилизации и хаосу», – отметили в СВР.

    Разведка отмечает, что Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу, о чем свидетельствуют контакты евробюрократов с молдавским руководством в закрытом формате. При этом, по данным ведомства, наглым стилем поведения отличается глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс, который приказал властям Молдавии создать новую прозападную партию «За европейскую Молдавию».

    Кроме того, ЕС потребовал от Кишинева привлечь к ответственности лидеров оппозиционных партий, включая «Победу», «Возрождение» и «Шанс», чтобы нейтрализовать их политическую активность.

    Также молдаванам предписано «навести порядок» в Гагаузии и отстранить от должности руководителя автономии Евгению Гуцул, арестовав членов ее команды.

    В ноябре МИД Молдавии выразил недовольство посольству Грузии, вызвав временного поверенного в делах Давида Бочоришвили после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе, касающихся интеграции Молдавии в ЕС и прошедших выборов.

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    5 декабря 2024, 09:58 • Новости дня
    В Польше заявили о готовности ЕС предоставить Киеву 50 млрд долларов без США

    Замглавы минфина Польши заявил о готовности ЕС предоставить Киеву 50 млрд долларов займа без США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз намерен предоставить Украине заем в 50 млрд долларов, если США выйдут из проекта, используя доходы от замороженных активов России, заявил замминистра финансов Польши Павел Карбовник.

    Карбовник заявил, что ЕС готов обеспечить финансирование в размере 50 млрд долларов для Украины в случае отказа США от участия в проекте. Такое заявление он сделал на мероприятии, посвященном будущему председательству Польши в Совете ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Карбовник выразил обеспокоенность возможным отказом Дональда Трампа от соглашения по предоставлению займа Киеву. По его словам, существует риск, что будущий президент США может не поддержать инициативу по финансовой помощи Украине.

    В этой связи Карбовник призвал будущего победителя президентской гонки в США быстро определить свою позицию, чтобы ЕС имел возможность разработать альтернативный план финансирования. «Мы на уровне ЕС примем меры, чтобы гарантировать, что 50 млрд долларов будут переданы Украине вне зависимости от Трампа», – подчеркнул он.

    Ранее Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро в виде макрофинансовой помощи для покрытия неотложных нужд.

    В ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов. Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО.

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    5 декабря 2024, 14:10 • Новости дня
    Больше половины французов поддержали отставку правительства Барнье

    Опрос показал, что 53% французов поддерживают отставку правительства Барнье

    Tекст: Денис Тельманов

    Социологическое исследование показало, что 53% французов поддерживают отставку правительства после вотума недоверия, выдвинутого депутатами Национального собрания.

    Как передает ТАСС, по результатам опроса, проведенного службой Toluna Harris Interactive, 53% французов высказались за отставку правительства Мишеля Барнье. Опрос был проведен среди 1 тыс. граждан вечером 4 декабря, сразу после вынесения вотума недоверия в Национальном собрании Франции.

    Большинство сторонников отставки связаны с оппозиционными партиями, такими как левая «Неподчинившаяся Франция» и правое «Национальное объединение». В то же время сторонники президентской партии «Ренессанс» и партии «Республиканцы» осудили голосование депутатов.

    Опрос также выявил, что 82% респондентов обеспокоены будущим Франции и ростом стоимости жизни. От 80 до 81% выразили опасения за национальную экономику, политическую ситуацию и увеличение государственного долга. Резолюция о недоверии была принята Национальным собранием в среду в связи с действиями Барнье по принятию социальных разделов бюджета на 2025 год без участия парламента.

    Согласно результатам голосования, 331 депутат поддержал вотум недоверия. Теперь премьер-министр Мишель Барнье, назначенный на пост 5 сентября, должен подать в отставку. Его правительство стало самым краткосрочным в истории Пятой республики, проработав всего 90 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Франции Мишель Барнье прибыл в Елисейский дворец, чтобы передать президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке после резолюции о недоверии. Барнье подал в отставку после рекордного вотума недоверия, оставив президента перед сложной задачей выбора преемника, среди которых называются министр обороны Себастьян Лекорню и бывший премьер-министр социалист Бернар Казнев. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло инициированную левыми резолюцию о недоверии правительству Барнье.

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