Кандидат в президенты Румынии назвал решение Конституционного суда страны переворотом

Tекст: Максим Попов

Кэлин Джеорджеску, независимый кандидат в президенты Румынии, обвинил действующую власть страны в подрыве демократии и правового государства. Как сообщает ТАСС, Джеорджеску утверждает, что последнее решение Конституционного суда Румынии, аннулировавшее итоги первого тура президентских выборов, является государственным переворотом.

В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение о признании результатов недействительными после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В документах, рассекреченных Высшим советом безопасности Румынии, утверждается, что предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер-министр Марчел Чолаку поддержал решение суда, посчитав его правильным, в то время как действующий президент Клаус Йоханнис сообщил, что дата новых президентских выборов будет определена после формирования нового парламентского большинства.

Джеорджеску заявил, что судебная система страны утратила свою независимость и подчинена политическим приказам. Он подчеркнул значимость народной власти и призвал румын продолжать борьбу за свои права: «Демократия не подлежит торгу. Румыны должны быть едины, смелы и верны идеалам демократии».

Напомним, на прошедших 24 ноября президентских выборах в Румынии Джеорджеску, занимающий пророссийские позиции, победил в первом туре с 22,94% голосов. Его основной соперник, Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, получила 19,18% голосов.

Ранее генеральная прокуратура Румынии возбудила два уголовных дел, связанных с предвыборной кампанией кандидата Джорджеску. Дела были инициированы в результате анализа документов, рассекреченных Верховным советом обороны страны.