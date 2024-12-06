В Румынии открыли уголовные дела по предвыборной кампании Джорджеску

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, генеральный прокурор Румынии Алекс Флоренца в интервью телеканалу Antena 3 CNN сообщил о возбуждении двух уголовных дел, связанных с предвыборной кампанией кандидата Кэлина Джорджеску. Дела были инициированы в результате анализа документов, рассекреченных Верховным советом обороны страны.



Флоренца подчеркнул, что процесс расследования является сложным и требует предоставления значительного объема доказательств. Он отметил, что уже запрошена дополнительная информация от спецслужб, а также о финансовых операциях у Национального бюро по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. «Конечно, этот процесс нельзя завершить за несколько часов, это все должны понимать», – добавил он.

4 декабря были рассекречены документы, представленные на заседании Верховного совета обороны Румынии, которые указали на незаконное финансирование кампании Джорджеску, хакерские атаки и предполагаемые «гибридные действия» России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов из-за выявленных в предвыборной кампании нарушений, подтвержденных рассекреченными документами, об этом сообщил телеканал Digi24. Выборы президента Румынии сопровождаются обвинениями в гибридной войне с Россией, что, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, является попыткой повлиять на мнение румынских граждан. Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что изменение прозападного и трансатлантического курса Румынии может привести к негативным последствиям в сфере безопасности и инвестиций.