Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.3 комментария
Германия приостановила прием заявок на убежище от сирийцев
Германия и Австрия приостановили рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев
Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции приостановило рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев, ссылаясь на неясную ситуацию в Сирии.
Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции и беженцев (BAMF) временно приостановило рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от сирийцев, передает ТАСС. Это решение связано с неопределенной ситуацией в Сирии, что затрудняет прогнозирование дальнейшего развития событий и принятие решений по поступившим запросам.
Приостановка касается 47 270 заявлений, из которых около 46 тыс. являются первоначальными. Однако, по данным журнала, изменения в ситуации в Сирии пока не влияют на уже принятые решения по ранее рассмотренным заявлениям.
Аналогичные меры приняла и Австрия, где все процедуры предоставления убежища сирийским гражданам будут приостановлены, как передает РИА «Новости». В текущем году в Австрии за убежищем обратились 12 500 сирийцев, и несколько тысяч заявок находятся на стадии рассмотрения.
Таким образом, обе страны временно прекратили обработку заявок, мотивируя это сложной ситуацией в Сирии, которая требует более детального анализа для принятия обоснованных решений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, падение Дамаска усилило позиции Турции и ослабило влияние России в регионе; турецкие силы помогли сирийской оппозиции взять под контроль город Манбидж; сирийские силы передали власть повстанцам без ведома президента Башара Асада.