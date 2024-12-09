The Guardian: Падение Дамаска усилило позиции Турции и ослабило влияние России

Tекст: Мария Иванова

Падение Дамаска и последовавшие за этим события привели к значительным изменениям в расстановке сил на международной арене, пишет The Guardian.

Российская и иранская дипломатия оказались в тени, в то время как Турция укрепила свои позиции. «После падения режима Башара Асада Москва и Тегеран, находившиеся в Дохе для участия в международном форуме, были вынуждены признать свою неспособность повлиять на события в Сирии», полагает издание.

За 12 часов до этого Россия, Иран и Турция вместе с пятью арабскими государствами выступили с совместным заявлением, в котором призвали к завершению военных действий и сохранению территориальной целостности Сирии. Однако на фоне падения Дамаска это заявление выглядело запоздалым. Российские представители сообщили, что Асад отказывался от диалога с Турцией, которая поддерживает силы, угрожающие столице.

На фоне этих событий российский министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме сталкивался с неудобными вопросами о будущем Сирии. Его спросили о роли России в регионе, и он признал, что ситуация в Сирии сложная. А иранский министр Аббас Арагчи выглядел обеспокоенным, понимая, что многолетние усилия Ирана в Сирии подошли к концу, отмечает The Guardian.

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, напротив, был спокойным, понимая, что Турция может стать главной внешней силой, влияющей на будущее Сирии. В распоряжении Анкары находится «Сирийская национальная армия», и у нее есть связи с группировкой HTS. Турция имеет возможность «помочь сирийцам сформировать независимое правительство, которое будет отражать их стремления к свободе и демократии», заключает газета.

Напомним, сирийский президент Башар Асад покинул страну после передачи его окружением власти повстанцам, а иранские силы отказались вмешаться в ухудшающуюся ситуацию.

Как отмечает Politico, быстрый успех повстанцев в Дамаске вынудил Асада покинуть Сирию, открывая возможности для Турции, которая может укрепить свои позиции.

Падение Асада и его бегство в Москву стало началом новой борьбы за власть в Сирии, где различные группировки стремятся заполнить вакуум, отмечает Bloomberg

Сирийская оппозиция в понедельник объявила о полной потере контроля правительством Асада над провинцией Латакия, но работа российских военных баз не нарушена.