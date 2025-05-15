Действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.6 комментариев
Переговоры делегации России и главы МИД Турции завершились
Переговоры между российской делегацией и главой МИД Турции Хакана Фидана в офисе президента в Стамбуле длились более часа и завершились.
Встреча российской делегации с министром иностранных дел Турции завершилась в Стамбуле, переговоры продолжались более часа, передает РИА «Новости».
Источник агентства в МИД Турции сообщил, что разговор прошел в офисе президента страны.
По завершении встречи машины российской делегации покинули территорию президентского офиса. Подробности обсуждавшихся вопросов и итоги переговоров стороны пока официально не раскрывали.
Ранее в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле прошли переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и российской делегации.