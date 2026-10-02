Глава МАГАТЭ оценил переговоры с Лавровым в Нью-Йорке

Гросси и Лавров обсудили ситуацию на ЗАЭС и Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал в интервью РИА «Новости», что контакты с министром иностранных дел Сергеем Лавровым позволяют детально обсуждать технические аспекты работы агентства.

Встреча политиков состоялась в Нью-Йорке во время Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Главной темой переговоров стала обстановка на Запорожской АЭС, где эксперты международного агентства продолжают обеспечивать ядерную безопасность. «Мы давно знакомы, поэтому наши разговоры всегда очень содержательные, с подробным обсуждением технических вопросов, и проходят на высоком профессиональном уровне. Эта встреча не стала исключением», – подчеркнул Рафаэль Гросси.

Помимо ситуации на ЗАЭС, стороны затронули конфликт на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и взаимодействие МАГАТЭ с Сирией. Кроме того, глава агентства обсудил с главой российского МИД свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН, назвав состоявшуюся беседу крайне важной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретились на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее глава агентства подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

В начале сентября он предупредил об угрозе полного обесточивания станции из-за истощения запасов дизельного топлива.