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МАГАТЭ предупредило об угрозе полного обесточивания ЗАЭС
Гросси: Запорожской АЭС угрожает полное обесточивание
Запорожской атомной электростанции угрожает полное обесточивание на фоне критического истощения запасов дизельного топлива, необходимого для работы резервных генераторов, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси заявил, что Запорожской АЭС по-прежнему грозит полное обесточивание из-за истощения запасов дизельного топлива, передает ТАСС. Восстановление внешнего электроснабжения станции на текущей неделе снизило непосредственный риск, однако ситуация остается хрупкой.
С июня Запорожская атомная электростанция уже 10 раз теряла внешнее питание, что значительно истощило резервы дизельного топлива. Гросси отметил, что объект «остается уязвимым».
Глава МАГАТЭ подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для укрепления ядерной безопасности. По его словам, эти шаги должны включать транспортировку дополнительного горючего на площадку для предотвращения аварийных ситуаций в случае повторного отключения внешнего питания.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил Россию и Украину за восстановление внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.
Ранее украинские военные заблокировали доставку новой партии дизельного топлива на станцию.
Из-за нехватки горючего генеральный директор агентства допускал полное отключение электричества на объекте.