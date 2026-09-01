Украинские войска заблокировали доставку дизельного топлива на ЗАЭС

Tекст: Катерина Туманова

«Ситуация с блокированием подъездных дорог со стороны ВСУ не изменилась. Возможность организовать доставку необходимого запаса топлива на станцию по-прежнему отсутствует», – заявила она РИА «Новости».

По словам Яшиной, в сложившейся обстановке важно восстановить линию внешнего электроснабжения и обеспечить доставку топлива для дизель-генераторов. Эти задачи являются приоритетными для руководства станции.

Внешнее питание ЗАЭС отключилось 20 августа из-за повреждения линии «Ферросплавная-1» на подконтрольной Киеву территории. Станция перешла на резервные источники, но работу генераторов пришлось оптимизировать для экономии горючего.

ЗАЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе с шестью энергоблоками, перешла под контроль России в октябре 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о риске полного обесточивания ЗАЭС из-за нехватки дизельного топлива. ВСУ сделали опасным проезд персонала на территорию станции. Лихачев заявил о намеренном ухудшении Киевом ситуации на ЗАЭС.