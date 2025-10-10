  • Новость часаМиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку в Липецкой области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинская власть почувствовала опасность от Бородинской битвы
    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
    В Госудуму внесен законопроект об оплате больничных для самозанятых
    Тбилиси обвинил Брюссель в «жонглировании словом «русские»
    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему
    Токаев предложил России создать кластеры глубокой переработки зерна
    МИД: Сербия выделила на помощь Курской области 472 млн рублей
    Пашинян решил приехать на саммит СНГ в Душанбе
    Космонавт Корниенко объявил о подготовке прыжка из стратосферы на Южный полюс
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    19 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    12 комментариев
    10 октября 2025, 02:22 • Новости дня

    Белый дом предложил запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию

    Reuters: Вашингтон захотел запретить авиакомпаниям КНР летать в США через Россию

    Белый дом предложил запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США рассматривают инициативу запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России при рейсах между Китаем и США, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, предлагается ввести запрет для китайских авиакомпаний «пролетать над территорией России при рейсах в и из Соединенных Штатов Америки», передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что данная инициатива стала ответом на существующую практику, согласно которой авиаперевозчики КНР продолжают использовать российские маршруты, тогда как американским компаниям такие полеты запрещены решениями правительства США. Американские авиакомпании давно критикуют такое положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico отметило, что авиакомпании Евросоюза проигрывают Китаю из-за закрытия российского воздушного пространства. Авиакомпании США потребовали от властей запретить конкурентам из Индии и Китая использовать российские маршруты для перелетов.

    8 октября 2025, 13:53 • Новости дня
    Москва: Усилиями европейцев мощный импульс Анкориджа оказался исчерпан
    Москва: Усилиями европейцев мощный импульс Анкориджа оказался исчерпан
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, выступая в Госдуме заявил, что значительная часть достигнутого ранее прогресса по украинскому урегулированию после переговоров в Анкоридже была утрачена из-за позиции европейских стран.

    Рябков заявил, что значительная часть импульса, который был дан на саммите в Анкоридже для урегулирования ситуации на Украине, уже исчерпан, передает ТАСС.

    «К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников «войны до последнего украинца», прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», – заявил он, выступая в Госдуме.

    Дипломат подчеркнул, что подобное развитие событий стало результатом «деструктивной деятельности прежде всего европейцев», добавив, что Москва открыто сообщает об этом на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча президентов России и США на Аляске придала новый импульс американо-российским экономическим отношениям. Эксперты назвали встречу Путина и Трампа символом победы Москвы. Встреча Путина и Трампа на Аляске была охарактеризована экспертами как теплая.

    Комментарии (31)
    7 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»

    Военный эксперт Анпилогов: Трамп пытается снять с США ответственность за возможные удары «Томагавками» по России

    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»
    @ Petty Officer 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о намерении спросить у Киева, куда «направят Tomahawk», – фигура речи. Запускать ракеты будут сами американцы и, возможно, британцы. Вашингтон же пытается переложить ответственность на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал слова президента США о том, что тот «почти принял решение» о передаче Tomahawk Украине.

    «Слова Дональда Трампа о том, что он «почти принял решение» о поставке на Украину ракет Tomahawk, – с одной стороны, попытка дипломатически надавить на Москву. С другой стороны, эта риторика связана с натиском Запада, который добивается того, чтобы президент США максимально использовал американские арсеналы. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить Киеву если не победу над Россией, то хотя бы возможность выхода на «почетную» ничью», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник напомнил, что именно западные страны постоянно поднимали градус эскалации: они сначала передавали стрелковое оружие, потом в ход пошли танки, бронетранспортеры, самолеты, а затем оперативно-тактические крылатые ракеты. При этом европейские политики в дальнейшем снимали с себя ответственность, заявляя, что это, например, украинские, а не немецкие Leopard.

    Ту же фигуру речи использует Трамп, когда говорит, что он спросит у Киева, куда «направят Tomahawk», подчеркнул эксперт. «Важно понимать, что запуск ракет предполагает, например, загрузку трехмерной карты местности, которая производится прямо перед миссией. Эти карты представляют серьезную военную тайну. Их не станут передавать украинской стороне», – пояснил Анпилогов.

    Следовательно, делать это будут иностранные специалисты – сами американцы и, возможно, британцы. «Tomahawk, вероятно, используют, в том числе для вскрытия нашей системы ПВО и ПРО, для проверки ее на прочность. Но повторю, Вашингтон попытается всячески переложить ответственность на Киев, стараясь вывести американскую сторону и западных союзников из-под обвинений в ракетно-ядерной эскалации», – рассуждает аналитик.

    «Я думаю, что Штаты постараются всячески ограничить список целей. Попытка Киева его расширять будет сталкиваться с заявлениями Трампа о том, что «ответы Украины неудовлетворительные, и, как следствие, вопрос по Tomahawk отложен в дальний ящик», – считает эксперт. Он напомнил, что администрация Джо Байдена устраивала «качели» вокруг ракет ATACMS: все запуски согласовывались с США, и несколько целей Белый дом вычеркивал.

    «С Tomahawk, вероятно, последует такой же постоянный торг: сначала в вопросе принципиального их использования, а потом в вопросе выбора целей», – добавил спикер. Как бы то ни было, если или когда будут согласованы поставки, это ознаменует выход на следующий этап эскалации, который может приблизить вероятность открытого конфликта между Россией и Штатами». На этом фоне Анпилогов упомянул недавнее заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать ответные меры.

    По его мнению, среди них может быть «передача неких вооружений противникам США, в том числе Ирану или Северной Корее, интенсификация российско-китайского военного сотрудничества, оказание помощи Венесуэле или Кубе».

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он не пояснил, в чем именно оно заключается. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы», – сказал президент США.

    При этом глава Белого дома вновь отметил, что не хочет видеть эскалации конфликта. «Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Никто не смотрится хорошо. Никто», – считает Трамп.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    На минувшей неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahawk, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    Комментарии (19)
    9 октября 2025, 21:12 • Видео
    Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

    Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 13:45 • Новости дня
    Госдума денонсировала соглашение России с США по утилизации плутония
    Госдума денонсировала соглашение России с США по утилизации плутония
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, внесенный кабмином России, о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония.

    Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, внесенный кабмином России, о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Этот документ был заключен в 2000 году и ратифицирован в 2011-м, в его рамках Россия и США обязались утилизировать по 34 тонны плутония, ранее предназначенного для оборонных целей, но признанного избыточным, передает ТАСС.

    Вместе с основным соглашением прекращается действие всех сопутствующих протоколов, регулирующих финансирование, гражданскую ответственность и технические детали утилизации материала путем облучения плутония в ядерных реакторах.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая в Госдуме, заявил, что сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом данного соглашения, неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения.

    Дипломат отметил, что в создавшихся условиях выход России из соглашения становится естественным шагом.

    Ранее комитет Госдумы по международным делам рекомендовал парламенту денонсировать соглашение между Россией и США об утилизации плутония.

    Правительство России денонсировало соглашение со Швецией об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках.

    Комментарии (6)
    7 октября 2025, 13:37 • Новости дня
    Кремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    Кремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ранее предупреждал о серьезной эскалации в случае передачи Киеву американских ракет Tomahawk и очень конкретно изложил позицию Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Возможная поставка Киеву американских крылатых ракет Tomahawk может стать серьезным витком эскалации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже четко обозначил реакцию Москвы на заседании клуба «Валдай». По словам Пескова, «все было четко сказано» на этой встрече.

    Песков подчеркнул, что речь идет о ракетах, которые могут быть произведены в ядерном исполнении, и такой шаг не изменит положение на фронте для украинских властей. Однако это станет новым витком эскалации.

    «Здесь важно отдавать себе отчет в том, что, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении», – заявил Песков.

    Он также указал, что Кремль считает необходимым дождаться более четких заявлений от президента США Дональда Трампа по вопросу возможных поставок ракет Tomahawk Киеву, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу поставок крылатых ракет Tomahawk на Украину.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что передача Украине Tomahawk может разрушить позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Президент России напоминал, что использовать эти ракеты без участия военных США невозможно.

    Эксперт оценил намерение Трампа выяснить, для каких целей Киев может применить Tomahawk.

    Комментарии (37)
    9 октября 2025, 12:00 • Новости дня
    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США

    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США по Украине

    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог России и США поставлен на «серьезную паузу», вопрос о новой встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не стоит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    О серьезной паузе в диалоге между Россией и США по украинскому вопросу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, в процессе переговоров, в частности в развитии стамбульских соглашений, возник значительный перерыв.

    Кроме того, представитель Кремля заявил, что вопрос проведения новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не рассматривается.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Песков заявил о паузе во взаимодействии с Киевом не по вине Москвы.

    По его словам, официальный Киев занял абстрактную позицию и не проявляет интереса к мирным переговорам.

    Комментарии (8)
    8 октября 2025, 12:55 • Новости дня
    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»
    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил обеспокоенность возможной передачей Украине ракет Tomahawk и призвал США к ответственному подходу в этом вопросе.

    По его словам, Россия призывает США проявить ответственность при рассмотрении возможной передачи Украине ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что без программного обеспечения и пусковых установок эти ракеты представляют собой лишь заготовки. По его словам, «гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала».

    Рябков выразил надежду на то, что Вашингтон осознает всю тяжесть последствий возможных решений по передаче ракет. Он призвал руководство США и американских военных трезво и ответственно подойти к ситуации. Замминистра также отметил, что у России нет нервозности по этому поводу и ресурсы позволяют двигаться в том направлении, которое определяет верховный главнокомандующий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk для ВСУ. Сенатор Алексей Пушков заявил, что передача этих ракет Киеву угрожает началом ракетной войны. Военный эксперт Владимир Степанов назвал военное сотрудничество с Кубой возможным ответом на поставки Tomahawk.

    Комментарии (29)
    7 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Трамп «почти принял решение» о передаче «Томагавков» Украине
    Трамп «почти принял решение» о передаче «Томагавков» Украине
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Дональд Трамп практически определился с решением по поставкам крылатых ракет Tomahawk на Украину, передает РИА «Новости».

    «Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о вероятности передачи ракет.

    Он подчеркнул, что хочет понять, как Киев планирует использовать эти вооружения.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США. Президент России также отметил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте.

    Комментарии (28)
    9 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    В США заявили о наличии у Вашингтона мощного оружия, не переданного Украине

    Постпред США при НАТО сообщил о наличии мощного оружия, пока не переданного Украине

    В США заявили о наличии у Вашингтона мощного оружия, не переданного Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон располагает мощными системами вооружения, которые способны нанести значительный ущерб в случае необходимости, подчеркнул американский дипломат на конференции в Риге.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности в столице Латвии, заявил о наличии у США ряда мощных средств, которые пока не были переданы Украине, сообщает ТАСС. По словам дипломата, эти вооружения могут быть использованы при необходимости и способны нанести серьезный ущерб.

    Уитакер также отметил, что Вашингтон не фиксирует признаков готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины со стороны США будет зависеть от развития ситуации.

    Ранее российские власти неоднократно обращали внимание на опасность поставок западного оружия Киеву. Президент Владимир Путин заявлял, что поставка ракет Tomahawk не повлияет на ситуацию на фронте. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа объявила о создании стены дронов, формально заявляя о «защите» от России. Эксперты отмечали, что Евросоюз фактически создает наступательный роботизированный комплекс для атак на Россию, а Украина активно участвует в этом проекте.

    Президент России Владимир Путин проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о ходе урегулирования ситуации на Украине. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что возможная передача Киеву американских ракет Tomahawk станет стратегической ошибкой для Дональда Трампа.

    Комментарии (16)
    7 октября 2025, 07:05 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Трамп может заставить ЕС купить Tomahawk для Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп может одобрить поставки ракет Tomahawk Украине с привлечением финансовых средств Евросоюза, сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Подобное решение позволит Америке разрешить Украине закупить партию крылатых ракет большой дальности Tomahawk с помощью Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

    Авторы статьи считают это «неплохим решением» для Соединенных Штатов.

    Издание также указывает на потребность Украины в дополнительных системах противоракетной обороны и дополнительном финансировании для создания и закупки собственного вооружения в перспективе.

    Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Комментарии (2)
    7 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса

    Трамп заявил о сложности урегулирования на Украине по сравнению с Ближним Востоком

    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта, передает ТАСС. Такое мнение он высказал журналистам в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

    «Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке», – заявил Трамп. При этом он предложил «посмотреть, что будет с Ближним Востоком».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о передаче ракет Tomahawk на Украину.

    В то же время Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией Джо Байдена.

    Комментарии (5)
    7 октября 2025, 11:16 • Новости дня
    В США назвали инициатора передачи Украине ракет Tomahawk

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о роли Келлога в передаче Tomahawk Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог выступил главным инициатором идеи передачи на Украину ракет Tomahawk, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что именно спецпосланник президента США Кит Келлог выступает главным инициатором передачи Украине американских ракет Tomahawk, передает «Газета.Ru».

    По словам Макгрегора, Келлог предпринимает активные усилия в продвижении этой идеи среди политических элит в США.

    «Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть ракеты Tomahawk», – заявил Макгрегор.

    Макгрегор также добавил, что Келлог пытается убедить американское руководство в якобы «поражении России» в конфликте на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» по передаче Tomahawk на Украину, но хочет знать, как их будет использовать Киев.

    Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США.

    Комментарии (2)
    8 октября 2025, 10:03 • Новости дня
    Эксперт Степанов оценил военное сотрудничество с Кубой как ответ на Tomahawk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ратификация соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой открывает возможность размещения на острове современных наступательных ракетных комплексов в ответ на поставки Tomahawk Киеву, сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его словам, ратификация Госдумой соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой является своевременным ответом Москвы на угрозы поставки США крылатых ракет Tomahawk киевскому режиму, передает ТАСС.

    Степанов заявил: «Речь идет о симметричной реакции на возможные поставки Tomahawk. Ратифицированное соглашение максимально расширяет наше военное сотрудничество и позволяет в рамках двустороннего взаимодействия по согласованию с правительством Республики Куба размещать практически любые наступательные системы на территории острова».

    Степанов уточнил, что для сохранения баланса сил оправданной мерой будет поставка на Кубу современных видов вооружения, таких как оперативно-тактические комплексы «Искандер» и баллистический комплекс средней дальности «Орешник». Это позволит создать эффективный инструмент сдерживания и сохранить паритет наступательных возможностей между Россией и странами НАТО.

    Документ о сотрудничестве был подписан в марте 2025 года. Соглашение создает базу для проведения совместных операций, военного обучения, обмена опытом и поставок военной техники, а также гарантирует российским военным иммунитет от кубинской юрисдикции. Для Гаваны оно становится гарантией защиты суверенитета и доступа к передовым технологиям на фоне усиления давления США в регионе.

    Ранее Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аналитик объяснил, почему крылатые ракеты Tomahawk не смогут применяться на Украине. Зеленский попросил у Трампа поставки этих ракет. Поставка Tomahawk на Украину может стать серьезной эскалацией конфликта.

    Комментарии (7)
    7 октября 2025, 13:54 • Новости дня
    Песков сообщил о живом диалоге Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Диалог между Россией и США на уровне дипломатических ведомств остается в подавленном состоянии, передает ТАСС. Дмитрий Песков отметил, что серьезные шаги для выхода из этого положения пока не предприняты. По его словам, кризис в отношениях усугубляется «большой инерционностью» существующей ситуации.

    Песков подчеркнул, что на уровне глав государств ситуация более живая. Представитель Кремля добавил, что контакты Владимира Путина и Дональда Трампа отличаются от формального дипломатического общения.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поводом для оптимизма оценку Дональдом Трампом предложения Владимира Путина по ДСНВ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk на Украину разрушат начало восстановления отношений России и США.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 14:52 • Новости дня
    Рябков: США не запрашивали агреман для нового посла в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США пока не обращались за согласованием кандидатуры нового американского посла в Москве, и у российской стороны нет информации о возможной замене, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Вашингтон еще не направил официальный запрос на получение агремана для нового американского посла в России, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что у российской стороны пока нет никакой информации о возможном представлении кандидата на этот пост.

    Ранее Рябков заявил об отсутствии договоренностей по встрече с США «по раздражителям».

    В августе посольство США объявило о готовности к переговорам по работе дипломатов в Москве.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 16:55 • Новости дня
    Лукьянов объяснил слова Рябкова об исчерпании импульса саммита на Аляске

    Лукьянов: Влияние Европы на Трампа «откатывает» итоги саммита на Аляске

    Лукьянов объяснил слова Рябкова об исчерпании импульса саммита на Аляске
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа научилась влиять на главу Белого дома Дональда Трампа. Поэтому Брюссель и Киев с помощью генсека НАТО Марка Рютте и президента Финляндии Александра Стубба способствовали исчерпанию импульса саммита Россия-США на Аляске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в МИД России заявили о деструктивной роли европейцев в украинском урегулировании.

    «Слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова об исчерпании импульса саммита Россия-США на Аляске – это своего рода констатация факта: предложения, которые спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф привозил в Москву и которые затем обсуждались в Анкоридже, не получили развития», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «После встречи на Аляске у России, США и ряда других стран были большие ожидания на полноценный запуск трека украинского регулирования. Сейчас Москва подтвердила, что эти надежды не оправдались. Прежние инициативы не сработали, а новые не появляются», – детализировал собеседник.

    При этом аналитик обратил внимание на отсутствие резкости в формулировках Рябкова и призвал не считать, что Москва «хлопнула дверью в диалоге США». «Думаю, не стоит говорить об обнулении результатов аляскинского саммита, поскольку мы видим вовлеченность различных стран в украинское урегулирование, но сдвиг опять произошел в направлении тупиковости дипломатического трека», – посетовал спикер.

    «Брюссель не изменил позиции и делает все, чтобы саботировать мирный переговорный вектор. Слова Рябкова о роли европейцев в исчерпании аляскинского импульса говорят о том, что в Европе научились влиять на главу Белого дома Дональда Трампа. Прежде всего, это относится к генсеку НАТО Марку Рютте и президенту Финляндии Александру Стуббу. Они могут находить специфические аргументы и поведенческую модель для убеждения американского лидера в своих идеях», – отметил он.

    «Следствием слов Рябкова можно считать констатацию того, что ни у кого пока нет рабочего решения украинского кризиса, кроме военного варианта. Но все может быстро поменяться – диалог России и США будет зависеть от того, предоставит ли Трамп Украине ракеты Tomahawk. Это станет маркером намерений Белого дома усиливать давление на Кремль», – продолжил эксперт.

    «Если американская сторона поможет ВСУ, это ухудшит диалог Москвы и Вашингтона. Но для Трампа сейчас более приоритетным является ближневосточное направление. Поэтому он может оставить все, как есть, предоставив возможность Киеву и Европе попытаться улучшить для них ситуацию на фронте. Если это ни к чему не приведет, глава Белого дома через некоторое время снова предложит Киеву и Брюсселю возобновлять переговорный трек с российской стороной», – спрогнозировал Лукьянов.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что импульс, который придала украинскому урегулированию встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан, сообщает РИА «Новости».

    «Мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца оказался в значительной мере исчерпан. <...> Это результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев, о чем мы говорим открыто и прямо», – указал дипломат.

    Ранее Трамп заявил, что практически определился с решением по поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине. «Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», – заявил глава Белого дома. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в последнее время стали популярны разговоры о том, что «дух» аляскинского саммита умер.

    Комментарии (6)
    Главное
    Брюссель начал расследование операций венгерской разведки в структурах ЕС
    Жителей Славянска призвали срочно покинуть город
    ХАМАС: Война в Газе окончательно завершена
    Во Франции задержаны нарисовавшие истребители Mirage в виде гробов молдаване
    Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира
    Эксперт объяснил невозможность возврата денег за сутки при отмене покупки
    Севастопольские ученые научились укреплять иммунитет устриц

    Газпрому грозит национализация в Сербии

    У Газпрома забирают один из самых современных в Европе НПЗ – сербский, в который он инвестировал 3 млрд долларов. Если Сербия национализирует его долю, то российская сторона получит значительно меньше, чем вложила в модернизацию местного завода. Почему дружественная России Сербия идет на такой недружественный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      На смену западным славистам пришли турецкие русисты

      Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

      2 комментария
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

      19 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      12 комментариев
    Перейти в раздел

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации