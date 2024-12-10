Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.0 комментариев
Politico: Авиакомпании ЕС проигрывают Китаю из-за закрытия неба России
Politico: ЕС сокращает авиарейсы в Китай из-за закрытия воздушного пространства России
Европейские авиакомпании сократили рейсы в Китай из-за необходимости обхода воздушного пространства России, что увеличивает время перелета и расходы.
Европейские авиаперевозчики терпят убытки по сравнению с китайскими авиакомпаниями из-за закрытия воздушного пространства России, передает ТАСС.
Ведущие компании стран ЕС вынуждены сокращать количество рейсов в Китай, так как обход территории России увеличивает время и стоимость полетов. Китайские конкуренты не сталкиваются с такими трудностями, что ставит европейцев в невыгодное положение.
«Это невыгодное конкурентное положение для европейских перевозчиков», – отметила руководитель берлинского аэропорта Алетта фон Массенбах. Politico сообщает, что пять европейских авиакомпаний уже отменили рейсы в Азию. В ответ на это Еврокомиссия пообещала исследовать ситуацию на международных маршрутах, однако эксперты сомневаются в решительных мерах со стороны Брюсселя.
Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Уолш выразил скептицизм по поводу возможных действий Еврокомиссии. Он отметил: «Я не рассчитываю, что из этого что-либо выйдет». Исследователи Немецкого аэрокосмического центра показали, что рейсы из Лондона, Парижа и других городов ЕС увеличились в среднем более чем на 100 минут, а цена билетов выросла на 43,5 доллара.
С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года страны Запада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Россия запретила полеты над своей территорией авиакомпаниям из 36 стран, включая ЕС и Канаду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор SAS сообщил, что компания понесла убытки после запрета полетов над Россией, запрет негативно сказался на финансовых показателях авиакомпании. Авиакомпании США потребовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией, что вызвало критику со стороны конкурентов. В ЕС потребовали от России отменить плату за перелеты над Сибирью для западных авиакомпаний, что стало предметом напряженных переговоров между сторонами.