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    Как России сохранить военные базы в Сирии
    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля
    США передали Украине 847 ракет Patriot
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    Стало известно о массовом выводе ВСУ из Курахово
    Турецкие СМИ написали о планах строительства «новой Сирии»
    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов на авиабазах в Сирии
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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    7 комментариев
    10 декабря 2024, 10:10 • Новости дня

    Politico: Авиакомпании ЕС проигрывают Китаю из-за закрытия неба России

    Politico: ЕС сокращает авиарейсы в Китай из-за закрытия воздушного пространства России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские авиакомпании сократили рейсы в Китай из-за необходимости обхода воздушного пространства России, что увеличивает время перелета и расходы.

    Европейские авиаперевозчики терпят убытки по сравнению с китайскими авиакомпаниями из-за закрытия воздушного пространства России, передает ТАСС.

    Ведущие компании стран ЕС вынуждены сокращать количество рейсов в Китай, так как обход территории России увеличивает время и стоимость полетов. Китайские конкуренты не сталкиваются с такими трудностями, что ставит европейцев в невыгодное положение.

    «Это невыгодное конкурентное положение для европейских перевозчиков», – отметила руководитель берлинского аэропорта Алетта фон Массенбах. Politico сообщает, что пять европейских авиакомпаний уже отменили рейсы в Азию. В ответ на это Еврокомиссия пообещала исследовать ситуацию на международных маршрутах, однако эксперты сомневаются в решительных мерах со стороны Брюсселя.

    Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Уолш выразил скептицизм по поводу возможных действий Еврокомиссии. Он отметил: «Я не рассчитываю, что из этого что-либо выйдет». Исследователи Немецкого аэрокосмического центра показали, что рейсы из Лондона, Парижа и других городов ЕС увеличились в среднем более чем на 100 минут, а цена билетов выросла на 43,5 доллара.

    С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года страны Запада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Россия запретила полеты над своей территорией авиакомпаниям из 36 стран, включая ЕС и Канаду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор SAS сообщил, что компания понесла убытки после запрета полетов над Россией, запрет негативно сказался на финансовых показателях авиакомпании. Авиакомпании США потребовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией, что вызвало критику со стороны конкурентов. В ЕС потребовали от России отменить плату за перелеты над Сибирью для западных авиакомпаний, что стало предметом напряженных переговоров между сторонами.

    9 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Обнародовано отклоненное Асадом предложение, которое привело его к потере власти
    Обнародовано отклоненное Асадом предложение, которое привело его к потере власти
    @ AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Башар Асад отклонил предложение США через ОАЭ о снятии санкций в обмен на прекращение снабжения «Хезболлы» по суше из Ирана, пишет The Washington Post.

    Эту информацию подтвердил бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди, который перешел на сторону повстанцев, пишет WP, передает РБК. Он отметил, что эта сделка могла существенно укрепить власть Асада, но президент не воспользовался ею.

    Отказ от налаживания отношений с Турцией по инициативе президента Тайипа Эрдогана также стал фатальной ошибкой, говорится в материале газеты. Анкара хотела, чтобы Асад предпринял усилия по сдерживанию курдов, вступил в диалог с сирийской оппозицией и согласился на возвращение части сирийских беженцев из Турции.

    Аналитики из WP считают, что разочарование среди сторонников Асада стало причиной его краха. Ожидания восстановления экономики и мирового признания после подавления оппозиции не сбылись, а коррупция и богатый образ жизни приближенных усугубили ситуацию, пишет издание.

    Ранее военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что ни сирийская армия, ни местное население не имели заинтересованности в сохранении правительства Башара Асада.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    8 комментариев

    Коментарии (19)
    9 декабря 2024, 20:38 • Новости дня
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия российских Су-30 и Ми-8 в ходе отражения атаки украинских беспилотных катеров на Крымский мост.

    Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель», передает «Газета.Ru».

    В подписи к видео указано, что кадры сняты с самих украинских катеров, которые обстреливали российские вертолеты из пулеметов. Атака была попыткой нанести удар по мосту и объектам в Керчи.

    Как сообщается, украинские катера, оснащенные пулеметами и авиаракетами, были использованы для отвлечения российских сил, чтобы другие катера могли прорваться к мосту.

    В пятницу сообщалось, что ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника. В ноябре в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Видео
    Почему пал Асад

    Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

    Коментарии (0)
    9 декабря 2024, 18:25 • Новости дня
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимир Путин стремится вернуть России статус великой державы, пишет The Independent.

    Как пишет The Independent, Меркель также поделилась мыслями о том, как ФРГ могла бы помочь принести демократию в Россию, передает «Московский комсомолец». Она рассказала о неудачной приватизации, когда некоторые люди стремились разбогатеть, а не развивать малый бизнес, что помешало формированию среднего класса.

    «Путин – тот, кто, будучи президентом, вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов и перевел экономику на рыночные рельсы», – подчеркнула экс-канцлер.

    По словам Меркель, Путин считает распад Советского Союза худшим событием прошлого века. Она отметила, что после конца СССР и падения Берлинской стены Путин начал активно работать над превращением России в великую державу.

    Напомним, Меркель в своих мемуарах подчеркнула, что Путин предпринял все меры для восстановления статуса России как важного международного игрока.

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    9 декабря 2024, 11:42 • Новости дня
    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада

    Политолог Лямин: Москва никому не выдаст Асада

    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Экс-президент Сирии Башар Асад не будет выдан Москвой ни США, ни ЕС, какие бы ордера на него не выписывались, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Лямин. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Асад должен быть привлечен к ответственности.

    «Асад сейчас находится в России, мы ему дали убежище. И пока он у нас, его никак не смогут привлечь к ответственности ни США, ни ЕС. Кстати, Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада – Москва его не выдаст», – пояснил Юрий Лямин, старший научный сотрудник Центра АСТ.

    «Более того, здесь можно вспомнить подобные прецеденты. Например, президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам в 1991 году сбежал в Зимбабве, где получил политическое убежище. Высший суд Эфиопии заочно приговорил его к пожизненному заключению, а затем к смертной казни. При этом Менгисту спокойно живет в Зимбабве. Понятно, что США – не Эфиопия, но и мы не Зимбабве», – напомнил собеседник.

    «Кроме того, в России уже много лет спокойно живут, например, бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. И никакие зарубежные органы юстиции до них не дотянулись. Асада ждет у нас почетная старость. При этом вряд ли он начнет какую-то медийную кампанию в СМИ. Политик не был публичным человеком даже будучи главой государства», – спрогнозировал он.

    «Также я сомневаюсь в том, что он мог бы возглавить некое движение по освобождению Сирии, дистанционную борьбу за власть. Как показали последние события, власть Асада пала потому, что в нем разочаровались многие его же сторонники. То есть поддержки на родине у него почти не осталось. Поэтому пытаться вернуться было бы бессмысленным», – резюмировал Лямин.

    Ранее президент США Джо Байден, комментируя ситуацию в Сирии, заявил, что Башар Асад должен быть привлечен к ответственности. Байден также сообщил, что Соединенные Штаты «не уверены, где находится» экс-президент. Как отметил глава Белого дома, Вашингтон получил информацию о возможном пребывании Асада в Москве.

    США намерены способствовать международным усилиям по «привлечению к ответственности» Асада и тех, кто его поддерживал, подтвердил глава Госдепа Энтони Блинкен. Штаты обвинили свергнутые сирийские власти в «зверствах и злоупотреблениях против сирийского народа». В частности, речь идет о якобы применении химического оружия, а также о «несправедливых задержаниях» граждан.

    Министерство иностранных дел России сообщило, что Асад решил оставить пост президента и покинул Сирию для передачи власти мирным путем. Вскоре стало известно, что Башар Асад и его семья уже находятся в Москве. По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, «Россия не предает друзей в трудных ситуациях», что отличает ее от США.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос.

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    9 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина

    Politico: Каллас раскритиковала Меркель за предложение пригласить Путина на саммит ЕС

    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас в июне 2021 года унизила экс-канцлера Германии Ангелу Меркель из-за ее предложения пригласить президента России Владимира Путина на саммит Европейского союза, пишет Politico.

    В статье Politico описываются события, произошедшие в июне 2021 года, когда новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас подвергла критике бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Инцидент произошел в контексте обсуждения предложения Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза, передает РИА «Новости»

    Идея пригласить Путина возникла у Меркель на фоне сообщений о скоплении российских войск на границе с Украиной. Эту инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, и предложение было вынесено на заседание Евросовета.

    Каллас, выразив несогласие с данной инициативой, задала вопрос: «Для чего это нужно?». Слова Каллас прозвучали в присутствии всех лидеров ЕС и стали призывом отказаться от диалога с Путиным. Дипломаты отметили, что такая резкая реплика вызвала недоумение у Макрона, поскольку лидер небольшой европейской страны посмела публично критиковать канцлера Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями. Каллас предложила отправить европейские войска на Украину. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что визит нового руководства Евросоюза в Киев свидетельствует о приоритете продолжения войны, а не благополучия ЕС.

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    9 декабря 2024, 13:47 • Новости дня
    Путин: Бойцы СВО не дают сомневаться в победе России

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы специальной военной операции проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня Героев Отечества выразил уверенность в победе России, которая будет достигнута благодаря мужеству и решимости бойцов специальной военной операции, передает ТАСС.

    По словам Путина, для него «огромная честь вручить награды военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации».

    «Действуя на передовой, на самых сложных участках, они проявили отвагу, высочайший профессионализм, исключительные личные качества, дали решительный отпор противнику, спасали, прикрывали собой боевых товарищей, невзирая на полученные ранения продолжали вести за собой», – подчеркнул Путин.

    «Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим», – заявил президент России.

    «Мы вновь убеждаемся: с какими бы тяжелыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему Отечеству, ответом всегда становились сплоченность, единство, твердая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше. Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа», – добавил Путин.

    Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Это мероприятие посвящено Дню Героев Отечества.

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    9 декабря 2024, 21:59 • Новости дня
    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля
    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул важность сохранения контроля над Голанскими высотами, заявив, что они навсегда останутся частью Израиля.

    Нетаньяху на пресс-конференции заявил о намерении навсегда сохранить Голанские высоты под контролем еврейского государства, передает ТАСС. Он отметил важность присутствия Израиля на этой территории для обеспечения безопасности.

    «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля», – сказал Нетаньяху.

    Напомним, израильские силы начали создание дополнительной зоны безопасности на сирийской стороне горного массива Хермон на Голанских высотах.

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    9 декабря 2024, 11:55 • Новости дня
    Над посольством Сирии в Москве сменили флаг

    Флаг сирийской оппозиции подняли над посольством в Москве после смены власти

    Над посольством Сирии в Москве сменили флаг
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мансуровском переулке в Москве над сирийским посольством подняли флаг оппозиции после прихода к власти в Сирии вооруженных оппозиционных сил.

    Над сирийским посольством в Москве подняли флаг оппозиции, сообщает ТАСС. Это событие произошло в Мансуровском переулке, где находится здание диппредставительства. Поднятие флага связано с изменениями во внутренней политической ситуации в Сирии.

    Ранее с посольства был снят официальный флаг Сирийской Арабской Республики. Это произошло после того, как к власти в Сирии пришла оппозиция. Смена символов указывает на значительные изменения в политическом курсе страны и ее официальных представительствах за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у сирийского посольства в Москве обстановка осталась спокойной, а ранее с него сняли флаг и табличку у входа.

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    9 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом

    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО с Трампом

    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом возможность приглашения Украины в НАТО, подчеркнув, что с избранным президентом США Дональдом Трампом это обсуждать «нет смысла».

    «Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО», – заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с кандидатом на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса с Дональдом Трампом, который еще не вернулся на пост президента, «не имеет смысла».

    Зеленский также отметил, что несмотря на то, что Украина пока не может стать полноправным членом альянса, приглашение в НАТО остается важной целью. Он подчеркнул необходимость получения дальнобойных систем вооружения, таких как ATACMS, Taurus и Storm Shadow, для усиления оборонных возможностей страны.

    Кроме того, Зеленский прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о временном размещении иностранных войск на Украине. По словам украинского лидера, Киев готов рассмотреть эту инициативу как временную альтернативу членству в НАТО. Однако он подчеркнул, что для этого необходимо четкое понимание сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву, а министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в НАТО нет единства по вопросу вступления Украины, что может привести к глобальному конфликту.

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    9 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Сирийская оппозиция подчеркнула важность отношений с Россией

    Представитель сирийской оппозиции подчеркнул необходимость налаживания связей с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Член сирийского национального совета Анас аль-Абда отметил важность сотрудничества Сирии с Россией.

    Представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда, являющийся членом сирийского национального совета, базирующегося в Стамбуле, отметил в интервью RT, что для новых властей Сирии крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией.

    Аль-Абда подчеркнул, что Россия является «очень важным игроком в мире», сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.

    Он отметил, что сейчас более половины населения страны либо вынужденно переселены, либо являются беженцами, и подчеркнул необходимость международной помощи в решении данной проблемы.

    Ранее российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

    Иран наладил прямую связь с лидерами сирийской оппозиции, захватившей власть в Дамаске, чтобы избежать напряженности в отношениях.

    Между тем Европейская комиссия подтвердила, что не поддерживает контакты с вооруженной оппозицией в Сирии.

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    9 декабря 2024, 11:19 • Новости дня
    Politico назвала победителей и проигравших после падения Асада
    Politico назвала победителей и проигравших после падения Асада
    @ REUTERS/Orhan Qereman

    Tекст: Мария Иванова

    Быстрый успех повстанцев в Дамаске вынудил Башара Асада покинуть страну, что стало поворотным моментом и открыло возможности для таких игроков, как Турция, которая может укрепить свои позиции, ограничивая курдских сепаратистов, пишет Politico.

    После стремительного наступления повстанцев, которые захватили Дамаск и вынудили сирийского лидера Башара Асада покинуть страну, мировое сообщество анализирует последствия этого события для региона, пишет Politico.

    Сирийский народ, переживший 13 лет гражданской войны и десятилетия правления семьи Асадов, может быть одним из победителей, если в стране удастся избежать нового витка насилия. Однако остаются опасения, что возникнет вакуум власти, и различные политические и религиозные группы столкнутся друг с другом, отмечает газета.

    Главная повстанческая фракция Хайят Тахрир аш-Шам (HTS), имеющая в прошлом связи с Аль-Каидой, пытается изменить свой имидж и заявляет о своем стремлении к мирному развитию Сирии.

    Турция также может извлечь выгоду из падения Асада, так как это поможет президенту Реджепу Тайипу Эрдогану усилить позиции в регионе, особенно в вопросе контроля над курдскими сепаратистами на северо-востоке Сирии. Экономист Тимоти Эш назвал это «гениальным ходом» со стороны Эрдогана.

    Израиль рассматривает падение Асада как снижение влияния Ирана и ее «оси сопротивления» на Ближнем Востоке. Без Асада Иран теряет важные логистические маршруты для поддержки «Хезболлы», что делает Ливан, возможно, более стабильной страной. Израильские войска уже заняли позиции сирийской армии в буферной зоне на Голанских высотах, чтобы предотвратить возможные угрозы, отмечает Politico.

    Однако некоторые силы оказываются в проигрыше. Курды в Сирии, которые пользовались определенной автономией при Асаде, рискуют утратить свое положение, особенно если в Дамаск придут исламские правительства, зависящие от Турции. Алавиты, поддерживавшие режим Асада, также опасаются возмездия за свою прошлую поддержку.

    Падение Асада ослабляет позиции России, Ирана и «Хезболлы» в регионе, поланакет изданрие. Москва и Тегеран, которые когда-то спасли режим, теперь осознали, что не могут оказать ту же поддержку, что и раньше, в основном из-за текущих международных приоритетов. В частности, войска России заняты на Украине, что делает невозможным полноценную поддержку Асада в Сирии, пишет Politico.

    Падение Башара Асада стало началом новой борьбы за власть в Сирии, где группировки стремятся заполнить вакуум, оставленный после его правления, отмечает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

    Сирийская оппозиция в понедельник объявила о полной потере контроля правительством Асада над провинцией Латакия, включая города Тартус и Джебла, однако работа российских военных баз не нарушена.

    Вооруженная сирийская оппозиция, которая захватила Дамаск, заверила США через Турцию, что не позволит террористической группировке «Исламское государство*» присоединиться к своим действиям против бывших властей Сирии.

    Коментарии (11)
    9 декабря 2024, 11:24 • Новости дня
    WSJ: Сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Асада
    WSJ: Сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Асада
    @ РИА Новости

    Сирийский президент Башар Асад покинул страну после передачи его окружением власти повстанцам, иранские силы отказали Асаду в просьбах вмешаться в стремительно ухудшающуюся ситуацию, пишет The Wall Street Journal.

    После падения Алеппо Башар Асад пытался заручиться поддержкой России и Ирана для укрепления своих военных сил. Россия провела авианалеты, но их интенсивность быстро снизилась. Иран заявил, что его помощь будет ограниченной. Иранские власти обвинили Асада в неподготовленности к нападению повстанцев и отказались отправить подкрепление из-за угрозы израильских ударов, пишет The Wall Street Journal.

    Сирийские источники WSJ сообщили, что Иран приказал своим силам, включая Корпус стражей исламской революции и связанные с ним ополчения, не вмешиваться в конфликт. Иран организовал безопасный выход своих сотрудников и заключил сделку о мирной передаче территорий мятежникам.

    Национальные силы безопасности Сирии в субботу распорядились о мирной передаче власти повстанцам, не сообщив об этом Асаду, и вскоре он был отправлен в Россию, заявляет WSJ. В воскресенье Джавлани прибыл в Дамаск и встретился с жителями у мечети VIII века, приветствуя захват власти как историческое событие. «Мы полны решимости продолжить путь, который начал сирийский народ в 2011 году», – заявил он толпе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «эра Асадов» подошла к концу, и вооруженная оппозиция Сирии установила контроль над Дамаском, прервав многолетний период правления. Израильские силы намерены создать дополнительную зону безопасности на сирийской стороне горы Хермон для нейтрализации угроз. Сирийская оппозиция объявила о полной потере контроля правительством Асада над провинцией Латакия, включая Тартус и Джеблу, при этом работа российских военных баз не нарушена. Российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

    Коментарии (8)
    9 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Оппозиция поручила аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии

    Вооруженная оппозиция поручила Мухаммеду аль-Баширу создать переходное правительство Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженная оппозиция, захватившая Дамаск, поручила Мухаммеду аль-Баширу формировать новый кабинет министров, чтобы управлять Сирией в переходный период после ухода Башара Асада.

    Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в Дамаске, поручила сирийскому политику Мухаммеду аль-Баширу сформировать переходное правительство Сирии. Это решение было принято в контексте недавних событий, когда оппозиционные силы захватили несколько крупных городов и вошли в столицу.

    Ранее Le Figaro информировала, что на роль главы переходного правительства рассматривался бывший премьер-министр Рияд Хиджаб. Однако решение было изменено в пользу аль-Башира, что может свидетельствовать о новых политических приоритетах вооруженной оппозиции.

    Наступление оппозиции началось 27 ноября и к 7 декабря завершилось успешным захватом городов Алеппо, Хама, Дераа и Хомс. Уже 8 декабря сирийские правительственные силы покинули Дамаск, а Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности к мирной передаче власти, что было подтверждено в заявлении МИД РФ.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    8 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда отметил, что для новых властей Сирии важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Город Дамаск в Сирии вернулся к обычной жизни после прекращения стрельбы, магазины и базары снова открыты, а улицы освободились от вооруженных людей. Новые власти Сирии, пришедшие к власти в Дамаске, не планируют вводить запреты на ношение определенной одежды для женщин, стремясь уважать личные права каждого гражданина.

    Коментарии (4)
    10 декабря 2024, 02:42 • Новости дня
    Трамп предложил сделать Канаду и Мексику штатами США

    Трамп заявил о возможном включении Канады и Мексики в состав США

    Трамп предложил сделать Канаду и Мексику штатами США

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил, чтобы Канада и Мексика стали новыми штатами США, ссылаясь на ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил включить Канаду и Мексику в состав США в качестве новых штатов, сообщило ТАСС. ОН обосновал свое предложение тем, что США ежегодно субсидируют Канаду на сумму более 100 млрд долларов и Мексику почти на 300 млрд долларов.

    «Почему мы субсидируем эти страны? Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся новыми штатами», – заявил Трамп в интервью американскому телеканалу.

    Кроме того, Трамп подчеркнул свою решимость ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. Он объявил, что в первый день своего президентства, 20 января 2025 года, планирует ввести 25-процентные пошлины на все товары из этих стран. Такая мера, по его словам, является реакцией на незаконную миграцию и контрабанду наркотиков.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Трамп в ходе встречи с премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США, если не решит проблему миграции и контрабанды.

    Коментарии (38)
    10 декабря 2024, 08:08 • Новости дня
    Стало известно о массовом выводе ВСУ из Курахово

    ВСУ начали массово выводить остатки группировки из Курахово из-за усиления боев

    Стало известно о массовом выводе ВСУ из Курахово
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины начали массово выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий и сохраняющихся очагов сопротивления, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки массово вывести остатки своих подразделений из Курахово, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Источник ТАСС сообщил, что ранее украинские военные старались покинуть город небольшими группами, но в последнее время масштабы и частота таких попыток значительно возросли. По данным силовых структур, действия ВСУ направлены на эвакуацию оставшихся сил из этого района.

    Несмотря на активные попытки вывода войск, в Курахово продолжаются очаги сопротивления. Одним из таких мест является территория Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.

    Ранее российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части города Курахово.

    Также сообщалось об оперативном окружении ВСУ под Курахово.

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