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Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей
Вице-премьер Таиланда Вечайчай подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей
Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай заявил о готовности заключить перемирие, но хочет увидеть «искреннее намерение» Камбоджи.
Таиланд выразил согласие на перемирие с Камбоджей после разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».
Вице-премьер и и.о. премьера Пхумтхам Вечайчай сообщил, что поблагодарил Трампа за проявленную обеспокоенность ситуацией.
Вечайчай подчеркнул, что Таиланд в целом одобряет перемирие, однако ожидает «искреннего намерения» со стороны Камбоджи в вопросе прекращения огня.
Он также попросил Трампа уведомить власти Камбоджи о желании Таиланда как можно скорее начать двусторонний диалог для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта.
Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились срочно провести переговоры о перемирии, которые могут возобновить обсуждение торговых соглашений с США.
Ранее боевые действия в приграничном регионе ранее были временно приостановлены из-за сильных дождей.
Трамп также сообщил о проведении прямых переговоров с лидерами Камбоджи и Таиланда по вопросу перемирия.
Напомним, Таиланд объявил о начале военной операции «Война за землю» против Камбоджи из-за спора по поводу священных зданий и символов.