Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Трамп сообщил о согласии Таиланда и Камбоджи «немедленно встретиться»
Трамп заявил о готовности Таиланда и Камбоджи немедленно обсудить перемирие
Таиланд и Камбоджа согласились срочно провести переговоры о перемирии, после чего могут возобновиться обсуждения торговых соглашений с США, заявил президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Таиланд и Камбоджа выразили желание незамедлительно обсудить соглашение о прекращении огня. Он добавил, что только после остановки боевых действий возможен возврат к торговым переговорам с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости».
Трамп подчеркнул, что стороны уже договорились о скорой встрече и начале диалога по перемирию. По его словам, после выполнения этого условия США будут готовы рассмотреть возможность возобновления обсуждения торговых соглашений с Бангкоком и Пномпенем.
Ранее боевые действия в приграничном регионе были временно приостановлены из-за сильных дождей, передает ТАСС.
Однако, несмотря на ухудшение погодных условий, армейские подразделения обеих стран продолжили удерживать ранее занятые позиции.
Трамп сообщил о проведении переговоров с лидером Камбоджи и Таиланда по вопросу перемирия.
Министерство обороны Камбоджи заявило, что вооруженные силы Таиланда наступили вглубь страны.
Напомним, Таиланд объявил о начале военной операции «Война за землю» против Камбоджи на фоне спора вокруг священных зданий и символов.