Трамп обсудил с премьером Камбоджи прекращение конфликта с Таиландом

Трамп сообщил о переговорах с лидером Камбоджи и Таиланда по перемирию

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи по вопросу прекращения конфликта с Таиландом, передает РИА «Новости».

«Прямо сейчас я звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда с аналогичной просьбой – о прекращении огня и завершении войны, которая в данный момент бушует», – заявил Трамп.

По словам Трампа, он сделал аналогичный призыв к таиландским властям, чтобы стороны прекратили боевые действия. Американский лидер подчеркнул, что намерен добиться завершения вооруженного конфликта между Камбоджей и Таиландом.

В своих сообщениях Трамп выразил надежду на скорое урегулирование ситуации и восстановление мира в регионе. Подробностей о реакции лидеров Камбоджи и Таиланда на обращения Трампа пока не приводится.

Ранее Таиланд объявил о начале военной операции «Война за землю» против Камбоджи из-за спора вокруг священных зданий и символов.

Боевые действия начались в районе «Золотого треугольника» и распространились на 300 км западнее, причем обе стороны используют ствольную артиллерию, РСЗО «Град» и авиацию.

Минобороны Камбоджи заявило о наступлении тайской армии вглубь страны.