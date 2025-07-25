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    25 июля 2025, 17:30 • В мире

    Почему в Азии заново вспыхнула старая война за исторические святыни

    Почему в Азии заново вспыхнула старая война за исторические святыни
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Крутиков

    Мелкий приграничный конфликт, внезапно разгоревшийся в Юго-Восточной Азии, грозит перерасти в настоящую крупную войну. По крайней мере, в пятницу Таиланд объявил начало военной операции «Война за землю», направленной против соседней Камбоджи. Поводом стал спор вокруг зданий и символов, священных для обеих народов. О чем идет речь?

    Боевые действия начались в четверг, в районе так называемого «Золотого треугольника», где сходятся границы Таиланда, Лаоса и Камбоджи, а затем распространились на триста километров западнее на другой спорный участок. В обоих случаях это труднодоступные джунгли с многонациональным, но малочисленным населением. Обе стороны применяют артиллерию – и ствольную, и РЗСО «Град» и авиацию. Есть потери среди мирного населения, разрушены дома в приграничных селениях. В Камбодже настаивают на том, что они сбили один тайский F-16, в Бангкоке это опровергают.

    Утром в пятницу Таиланд атаковал тыловые склады камбоджийской армии агродронами со сбросами (аналог украинской «Бабы-Яги»). Видно, что в Бангкоке пытались набираться современного опыта и быстро нарастили флот тяжелых ударных дронов, который в разы превосходит камбоджийские возможности в воздухе.

    Авиаудару подверглись штабы двух камбоджийских бригад. Превосходство в дронах пока позволяет тайцам наносить удары в глубине Камбоджи. В то же время спешная переброска к границе старых американских зенитных установок Duster (аналог российских ЗСУ – «зушек») свидетельствует о желании тайских военных прикрыть свои войска. Очевидно, что в Бангкоке намерены учитывать современные военные тенденции, но соответствующих средств ведения боевых действий не хватает обеим сторонам.

    Конфликт развивается вокруг двух индуистских храмовых комплексов Прэахвихеа и Та Моан Тхом, посвященных богу Шиве и построенных в конце IX века. Прэахвихеа включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Построены храмы были в период возвышения первой Кхмерской империи, но после упадка кхмерской государственности несколько провинций современной Камбоджи на сотни лет попали под контроль тогда бурно развивавшегося тайского королевства.

    До появления в Юго-Восточной Азии европейцев в регионе постоянно шла борьба между то возникавшими, то исчезавшими крупными империями кхмеров, тайцев и бирманцев. С приходом в регион французов ситуация изменилась. В начале ХХ века Париж настоятельно попросил Тайское королевство вернуть Камбодже столетиями оккупированные провинции, включая ключевую, в которой находится главная святыня страны кхмеров – храмовый комплекс Ангкор-Ват - и в 1907 году Таиланд под давлением Франции вынужден был это сделать.

    Камбоджа тогда входила в состав Французского Индокитая, и провинции с храмовыми комплексами фактически перешли под контроль Парижа.

    В начале Второй Мировой войны Япония пообещала тайскому королю вернуть отторгнутое французами, что привело к короткой франко-тайской войне в 1940-41 годах. По факту французы на войну не явились, поскольку быстро капитулировали в Европе, а гарнизон Индокитая перешел на сторону правительства Виши, то есть стал союзником Японии и Таиланда.

    Камбоджа получила независимость от Франции в 1953 году и пограничный конфликт вспыхнул вновь. Уже в 1954 году тайцы снова заняли приграничный храмовый комплекс. Но в 1975 году к власти в Камбодже в результате гражданской войны пришли «красные кхмеры» во главе с Пол Потом. От устроенного ими геноцида множество кхмеров из внутренних провинций и из столицы бежали на границу с Таиландом и в сам Таиланд. За ними устремились и войска «красных кхмеров». Они взяли штурмом гору, на которой расположен храм, и разграбили его. Выломанные штыками из стен средневековые фрески они продавали в Таиланд за валюту. Тайские войска отступили.

    Во время войны 1978-79 годов коммунистический Вьетнам вторгся в Камбоджу, сверг режим Пол Пота и временно оккупировал страну. В джунгли на границе с Таиландом устремились теперь уже в качестве беженцев бывшие сторонники «красных кхмеров».

    Вьетнамцы штурмовать храмовый комплекс и горы не стали или не смогли, да и вообще далеко в непролазные джунгли решили не углубляться. В результате до 1990-х годов эта территория попала в «серую зону», которую контролировали партизаны Пол Пота и Йенг Сари. Подпитывались они в основном торговлей наркотиками и сильно раздражали сразу всех. Таиланд однажды даже организовал насильственную и очень жестокую (людей просто сбрасывали со скал) депортацию камбоджийских беженцев в этом регионе. Точное количество погибших в ходе этой акции до сих пор неизвестно.

    В конце концов храмовый комплекс и вся окрестная территория перешли под плотный контроль Пномпеня. Но Таиланд не сдавался, и напряженность на границе периодически перерастала в крупные военные столкновения, правда, без существенных изменений линии контроля сторон. Вообще граница между двумя странами до сих пор не демаркирована по всей линии и пока решение пограничного вопроса даже не предвидится.

    Оба спорных храмовых комплекса по своему религиозному происхождению индуистские, а оба враждующих народа – буддисты с элементами народных верований. То есть храмы не несут чисто религиозной нагрузки, там нет монахов и поклонения, но считаются историческими святынями, свидетельствующими о былом величии обеих народов. А такая мотивация иногда посильнее религиозной.

    При этом поводами к приграничному обострению часто становились слова. Например, в 2003 году конфликт между двумя странами спровоцировала публикация в одной тайской газете якобы слов популярной местной актрисы о том, что Ангкор-Ват – это на самом деле тайский храм. Результат: перестрелки, сожжение таиландского посольства в Пномпене и волны беженцев в обе стороны. Потом выяснилось, что это была фальшивка, выражаясь терминами того времени – «газетная утка», актриса ничего такого и близко не говорила, но в Пномпене заодно запретили тайское кино и телешоу.

    Сейчас предпосылками для вновь начавшегося конфликта послужили два недавних инцидента. Несколько тайских военнослужащих во время патрулирования подорвались на минах, которые были заложены якобы камбоджийской стороной в нарушение международного законодательства. По идее зона должна быть демилитаризована, и никаких минных полей там не может быть. Но они есть. Могли остаться со времен «красных кхмеров».

    Вскоре после этого из Бангкока был выслан камбоджийский посол. Тайский же дипломатический представитель отозван из Пномпеня. Дипломатические отношения между сторонами сейчас находятся на самом низком уровне за последнее время.

    Было бы привлекательно вписать происходящее в Юго-Восточной Азии в общий контекст глобального обострения многих тлеющих конфликтов на планете и объяснить мистическими причинами. Отчасти мистика присутствует, поскольку пока боевые действия на тайско-камбоджийской границе ведутся вокруг несколько храмовых комплексов, которые за сотни лет многократно переходили из рук в руки, и каждая из сторон считает их своей святыней. Однако у каждого конфликта всегда есть индивидуальная подоплека.

    По одной из версий, в данном случае все дело опять же в словах. В публичной сфере оказался диалог бывшей премьер-министра Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават с также бывшим премьером Камбоджи Хун Сеном, в котором глава тайского правительства якобы осуждала действия своей же армии в приграничном регионе. Пхэтхонгхан назвала командующего Вторым военным округом тайской армии «оппонентом тайского правительства» и намекнула на неподчинение военных приказам. После этого Пхэтхонгхан была вынуждена извиниться перед вооруженными силами Таиланда, что подорвало ее легитимность. Рейтинг ее поддержки резко упал. В итоге Конституционный суд отстранил ее от должности за «нарушение Конституции».

    Предположительно инициатором очередного обострения может быть как раз то самое командование Второго военного округа, которое решило таким образом по-восточному «сохранить лицо» – и Таиланда в целом, и свое лично.

    Разговоры женщины-премьера с камбоджийским политиком о необходимости деэскалации в регионе и якобы ответственности тайской армии за происходящее подорвали престиж страны и вызвали кризис в правящей партии. Стоит помнить, что армия в Таиланде выполняет особые функции, участвует в государственной деятельности, совершает, когда хочет, перевороты, и ее роль в общественной жизни примерно равна роли турецкой армии в жизни Турции до эпохи Эрдогана.

    В тайских СМИ стали распространяться слухи о якобы бегстве Хун Сен из Камбоджи. Потом их опровергли, и сам Хун Сен встретился с военными в Пномпене. Надо понимать, что несмотря на то, что в 2003 году Хун Сен передал пост премьер-министра своему сыну Хун Манату, он остается де факто главой страны, поскольку номинальный король Камбоджи Нородом Сиамони назначил его главой Королевского совета. Династия Хунов правит Камбоджей с 1990-х годов при живых королях и никуда уходить не собирается.

    Они так же, как и тайские военные, нуждаются в повышении ставок, укреплении своего имиджа на волне антитайских и националистических настроений, что в конечном итоге можно назвать все тем же «сохранением лица».

    Предыдущие пограничные конфликты между Таиландом и Камбоджей обычно не перерастали в полномасштабные войны и через пару недель затухали сами собой. К тому же местность сложная, труднодоступная, дорог мало, брать штурмом уже поврежденный артиллерийскими обстрелами храмовый комплекс на отвесной горе крайне сложно. Но обе стороны пока не демонстрируют готовности к дипломатическим решениям.

    Пока что Таиланд показывает ровно обратное: попытку вдавить камбоджийские войска вглубь территории вокруг обоих храмов (это два разные направления боевых действий) с последующей эскалацией. Это новый опыт, и пока непонятно, как обе армии с этим справятся. По последним, пока неподтвержденным данным, тайские войска все-таки поднялись к храму Та Моан Тхом, развернули там колючую проволоку и принялись окапываться. В результате стрелкового боя с камбоджийскими войсками есть раненные. Армия Камбоджи использует системы «Град». Возможно, перед нами только начало куда более масштабных событий.

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