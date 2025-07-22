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    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    20 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    8 комментариев
    22 июля 2025, 04:06 • Новости дня

    Трамп пригрозил уничтожить ядерные объекты Ирана

    Трамп пригрозил уничтожить ядерные объекты Ирана
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США уничтожили ядерные объекты Ирана и при необходимости «сделают это снова», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи об иранских ядерных объектах: «Ущерб очень серьезный, они уничтожены», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил: «Конечно, уничтожены, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если это будет необходимо!». Он комментировал интервью Аракчи телеканалу Fox News. Однако в интервью Аракчи лишь признал, что удары США нанесли серьезный ущерб, но не говорил о полном уничтожении ядерной программы.

    Кроме того, Трамп вновь обратился к телеканалу CNN с призывом уволить журналистку Наташу Бертран, которая заявила, что удары США не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности нанести удары по будущим ядерным объектам Ирана в случае их строительства. В июне Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. США в рамках операции «Полуночный молот» также нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

    21 июля 2025, 13:55 • Новости дня
    Трамп показал «арест» Обамы
    Трамп показал «арест» Обамы
    @ Donald J. Trump

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором искусственный интеллект изобразил задержание экс-президента США Барака Обамы сотрудниками ФБР.

    Трамп разместил в социальной сети Truth Social видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом. В ролике сотрудники ФБР задерживают бывшего президента Барака Обаму, надевают на него наручники и отправляют в тюремную камеру.

    Видео начинается с выступления Обамы, где он заявляет: «Никто, особенно президент, не выше закона». Затем в ролике появляются Джо Байден и Нэнси Пелоси вместе с Обамой. Позже на экране оказываются Трамп и Обама, когда в помещение заходят агенты ФБР и арестовывают бывшего президента.

    В ролике играет песня YMCA группы Village People, которую Трамп традиционно использует на митингах. На протяжении всего видео демонстрируется надпись «никто не выше закона», а финальные кадры показывают Обаму в оранжевом тюремном комбинезоне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

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    20 июля 2025, 13:35 • Новости дня
    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией

    Американист Дробницкий: Администрация Трампа не имеет четкой стратегии в отношении Украины

    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кит Келлог утратил лидерские позиции в администрации Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Более того, Штаты сознательно взяли 50-дневную паузу в данном вопросе, поскольку плана по достижению мира у Вашингтона нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с визитом в Киев Кита Келлога.

    «Материалы западной прессы о том, что главной причиной желания Украины активизировать переговоры с Россией стал спецпосланник США Кит Келлог, посетивший Киев 14 июля, выглядят по меньшей мере странно. Скорее всего, европейские издания сшивают белыми нитками два не связанных события в попытке добиться сенсации», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    «На сегодняшний день абсолютно понятно, что Келлог – самый слабый член команды Дональда Трампа, занимающейся решением украинского вопроса. В свое время его назначение стало попыткой главы Белого дома «замылить» глаза демократам путем присвоения должности «лидера» по переговорам с Киевом и Москвой относительному ястребу», – напоминает он.

    «Впоследствии на данном направлении его аккуратно сместил Стивен Уиткофф. Именно за передвижениями и словами этого человека, пожалуй, и стоит больше всего следить для озвучивания каких-либо предположений о закулисных договоренностях между США и Украиной. Однако в настоящий момент Вашингтон не понимает, чего именно он хочет добиться от Киева», – добавляет собеседник.

    «Дональд Трамп неслучайно дал нашим странам 50 дней на попытку достижения мирных договоренностей. В какой-то степени речь идет о попытке Штатов на время приостановить свое участие в разрешении конфликта России и Украины. Их дипломатия, увы, на данном этапе зашла в тупик, а пауза на этом фоне выглядит логичным решением», – акцентирует эксперт.

    «Соответственно, Киев намерен воспользоваться образовавшейся паузой в своих целях. Офису Зеленского важно показать, что он не выступает против мира. Поэтому Украина и решила попробовать взять на себя роль «инициатора» переговоров. Следующим шагом станет попытка выставить Россию виновной в провале этого диалога», – поясняет он.

    «Уже сейчас некоторые американские и европейские издания стали активно тиражировать материалы о якобы «самых жестоких» атаках ВС РФ на Украину за последнее время. Думаю, таким образом сторонники Зеленского на Западе как раз и создают почву для будущих обвинений Москвы в срыве переговоров. Такая тактика впоследствии также позволит Киеву получить обещанные недавно Трампом вооружения», – заключил Дробницкий.

    Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с некими соглашениями с США. В частности, немецкое издание  Der Spiegel отмечает, что 14 июля состоялся визит спецпосланника президента Штатов Кита Келлога в Киев, в рамках которого стороны обсуждали «путь к миру» и необходимые для его реализации действия.

    Примечательно, что Украина намерена возобновить диалог с Россией уже на следующей неделе, однако точная дата встречи в настоящий момент неизвестна. Согласование итогового дня организации мероприятия ждет и Турция – страна, ставшая площадкой диалога Киева и Москвы в 2022 году, а также в 2025-м.

    Напомним, о необходимости активизации диалога с Россией в пятницу заявил Владимир Зеленский. В ходе встречи с Рустемом Умеровым, новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, также являвшимся лидером делегации республики на переговорах с Москвой в Стамбуле, он подчеркнул, что достигнутые в Турции решения реализуются, однако текущая динамика данных процессов требует ускорения.

    В России эти заявления восприняли положительно. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом». «Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», – подчеркнул он, пишет РБК.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    20 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кондолиза Райс назвала ультиматум Трампа для России поворотным моментом
    Кондолиза Райс назвала ультиматум Трампа для России поворотным моментом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс охарактеризовала ультиматум, который президент Дональд Трамп выдвинул России, как переломный момент.

    В интервью изданию The Hill она подчеркнула, что «прошедшая неделя была поворотным моментом», передает РИА «Новости».

    Ранее Steigan сообщил, что Трамп поставил ультиматум Москве, дав 50 дней на заключение соглашения с Киевом, чтобы отсрочить введение новых санкций.

    Напомним, Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

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    19 июля 2025, 20:22 • Новости дня
    В США дали совет Белому дому из-за синяков у Трампа

    Журналист Уильямс предложил Трампу отказаться от рукопожатий из-за синяков

    В США дали совет Белому дому из-за синяков у Трампа
    @ Lev Radin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Ноэль Уильямс предложил изменить протокол приветствий для президента США Дональда Трампа из-за синяков от рукопожатий.

    Белый дом объяснил появление синяков на руках Дональда Трампа частыми рукопожатиями, передает РИА «Новости».

    На это обратил внимание американский журналист Ноэль Уильямс, который предложил изменить протокол приветствий для президента.

    По его словам, руководителю протокола Белого дома стоит уделять особое внимание этикету и рассмотреть иные способы приветствия. Уильямс рекомендовал использовать рукопожатия только на официальных церемониях и в переговорах с важными фигурами.

    Публицист отметил, что при встречах с такими, как президент Франции Эммануэль Макрон, Трамп должен «пожимать руку доминантно», даже если это может усугубить его состояние, чтобы «поставить на место высокомерного французского коротышку».

    Также он предложил для выражения презрения к политическим оппонентам использовать жесты, например кивок подбородка, а не рукопожатие.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у президента США Дональда Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность.

    Пресс-секретарь Левитт ранее объяснила появление синяка на руке Трампа частыми рукопожатиями.

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    20 июля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков спрогнозировал неизбежную встречу Путина и Трампа
    Песков спрогнозировал неизбежную встречу Путина и Трампа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе обязательно состоится, и назвал ее необходимой.

    По его словам, встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом необходима, рано или поздно она непременно произойдет, передает РИА «Новости».

    «Она (встреча) возможна, и со временем она обязательно случится. Она необходима», – сказал Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прокомментировали публикацию The Times о возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ранее в СМИ называли дату и место предполагаемых переговоров этих лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считал необходимой личную встречу Путина и Трампа для достижения мира на Украине.

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    19 июля 2025, 05:28 • Новости дня
    Пушков вспомнил о «вторичных властях» Румынии после заявления Габбард

    Пушков вспомнил о «вторичных властях» Румынии после заявления Габбард

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявление главы нацразведки США Тулси Габбард об отсутствии каких либо доказательств о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году должны стать материалами к изучению в Бухаресте, отметил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

    «Оно прямо касается бездарных доводов Высшего совета национальной безопасности Румынии, в котором выразили уверенность во «вмешательстве» России в румынские выборы «по аналогии» с другими странами», – написал он в посте.

    Пушков пояснил, что при отсутствии доказательств там придумали «аналогию»,  согласно которой вмешательство якобы было.

    «Власти Румынии – несамостоятельные и вторичные – всегда повторяли зады  западной пропаганды. Вот и сейчас повторяют. Но незадача вышла: в США вмешательства не было, это признано уже официально. На кого теперь ссылаться несчастному Высшему совету?» – иронизирует сентатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.



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    19 июля 2025, 21:13 • Новости дня
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва просчитывает три возможных варианта развития ситуации на Украине, учитывая непредсказуемость Дональда Трампа и его подход к урегулированию конфликта, пишет немецкая газета Spiegel.

    Газета пишет, что Кремль рассматривает три возможных сценария решения конфликта на Украине, которые зависят от позиции президента США Дональда Трампа, передает Ura.ru.

    По данным издания, президент России Владимир Путин учел непредсказуемость Трампа и скорректировал тактику Кремля.

    Первый из рассматриваемых сценариев предполагает, что Трамп согласится с условиями Москвы по Украине и попытается навязать их Киеву и европейским странам. Во втором варианте США сокращают собственное участие в урегулировании конфликта и перекладывают основную ответственность на Брюссель и Киев.

    Третий сценарий, по версии Spiegel, допускает возврат США к политике, которую проводил бывший президент Джо Байден, то есть к прежнему курсу администрации Вашингтона. Сейчас, отмечают авторы материала, Москва действует в промежуточном режиме между вторым и третьим вариантами.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России назвал неприемлемыми попытки Трампа выставлять России ультиматумы.

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    19 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    Steigan: Трамп поставил России ультиматум, чтобы отсрочить санкции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп поставил ультиматум Москве, дав 50 дней на заключение соглашения с Киевом, чтобы отсрочить введение новых санкций, пишет Steigan.

    По данным Steigan, Трамп намерен выиграть себе пятьдесят дней, чтобы попытаться добиться мира на Украине до того, как Сенат вынудит его ввести вторичные санкции против России, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подобное заявление Трампа было продиктовано скорее внутренней политикой, чем внешней. При этом президент США не взял на себя никаких обязательств в отношении основных требований России, которые касаются нейтралитета Украины и отказа от ее вступления в НАТО.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

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    20 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин принял советника руководителя Ирана в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с советником иранского руководителя Али Лариджани, который рассказал о позиции Тегерана по Ближнему Востоку и ядерной программе.

    Путин провел переговоры с Лариджани, старшим советником верховного руководителя Ирана, сообщает РИА «Новости». В ходе встречи Лариджани передал российской стороне оценки Тегерана об обострении ситуации на Ближнем Востоке и обсуждении вокруг иранской ядерной программы.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что представители России выразили позиции, призывающие к стабилизации положения в регионе и политическому урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Песков подчеркнул: «Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные трехдневные учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил Ирана, России и наблюдателей из стран прикаспийского региона стартуют 21 июля в Каспийском море.

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    20 июля 2025, 01:07 • Новости дня
    После 20 лет комы в Саудовской Аравии умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд

    Tекст: Ирма Каплан

    Член королевской семьи Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Халед аль Сауд, известный как «спящий принц», скончался в возрасте 35 лет, 20 из которых он провел в коме после автокатастрофы.

    Принц Аль-Валид – правнук основателя саудовского королевства, короля Абдулазиза, и внук принца Талала бин Абдулазиза родился в 1990-м году, учился в военном колледже в Лондоне, сообщил портал Masrawy.

    В 2005 году принц попал в Лондоне в автокатастрофу, получил серьезные травмы головы и 20 лет провел в коме. Врачи не давали никаких надежд, но семья потребовала поддерживать жизнь «спящего принца».

    В субботу, 19 июля, его сердце остановилось.

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    19 июля 2025, 06:44 • Новости дня
    Экс-президент Бразилии Болсонару заявил о готовности договориться с Трампом

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару с полицейским браслетом на ноге в интервью Reuters заявил о себе как о человеке, который пересмотрит тарифы США, договорившись с президентом Дональдом Трампом, обуздает влияние Китая и даст отпор левым в Бразилии.

    «Они хотят вывести меня из политической игры в следующем году. Без меня Лула мог бы победить кого угодно», – сказал Болсонару Reuters, имея в виду выборы 2026 года, на которых действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва намерен баллотироваться на четвертый срок.

    Даже после того, как Верховный суд Бразилии в пятницу запретил ему контакты с иностранными официальными лицами, экс-президент настаивал на том, что хочет встретиться с Дональдом Трампом, который на прошлой неделе ввел 50-процентные пошлины на бразильские товары и потребовал прекратить судебный процесс над Болсонару за попытку отменить результаты последних выборов.

    «Я бы никогда не стал давать советы Трампу. Кто я? Я уважаю его. Его страна является примером для нас. Мы не являемся для них примером», – сказал он.

    В судебных постановлениях от 18 июля, основанных на утверждениях о том, что Болсонару добивался вмешательства Трампа в юридические вопросы, судья Верховного суда Александр де Мораес наложил на экс-президента комендантский час и запретил ему пользоваться социальными сетями, приближаться к иностранным посольствам или общаться с иностранными официальными лицами.

    Болсонару назвал Мораеса диктатором и охарактеризовал последние судебные решения как акты трусости.

    «Я испытываю величайшее унижение. Мне 70 лет, я был президентом республики четыре года», – ответил Болсонару на вопрос, каково после президентства носить на лодыжке браслет от побега.

    Экс-президент отрицал какие-либо планы покинуть страну, но заявил, что встретится с Трампом, если сможет вернуть свой паспорт, изъятый полицией в 2024 году. Он также сказал, что хотел бы обсудить тарифы Трампа с высокопоставленным американским дипломатом в Бразилии.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару.До этого да Силва на полях саммита БРИКС заявил, что страна не приемлет «

    вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было» и американцам следовало бы «иметь мнение о своей жизни, а не о нашей».


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    20 июля 2025, 02:57 • Новости дня
    WSJ узнала, как ФРГ обогнала Швейцарию в очереди на новые американские Patriot

    Tекст: Ирма Каплан

    США корректирует очередь из европейских стран за своими новыми системами Patriot, приобрести которые смогут те государства, которые избавятся от своих старых, передав их Украине, пишет WSJ.

    «Администрация американского президента Дональда Трампа оставила позади Швейцарию в очереди на получение систем противовоздушной обороны Patriot, позволив Берлину направить две системы Patriot, которые есть у него в наличии, на Украину», –  пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех американских чиновников.

    Обещание США быстро заменить немецкие системы Patriot – это первый случай, когда Пентагон содействует поставкам оружия Украине после обещания президента США поставлять Киеву больше оружия.

    В отношении Швейцарии, пишет газета, обгон ФРГ не столь фатален, так как обещанные Вашингтоном комплексы этой стране намечены на 2026 – 2028 годы.

    В Германии же нехватка систем ПВО для собственной защиты ощутима не менее остро, чем на Украине.

    По данным газеты, на следующей неделе США могут договориться об освобождении оружейных складов с очередными союзниками.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но позже стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои.

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    20 июля 2025, 13:56 • Новости дня
    Иран восстановил поврежденные системы ПВО после атак Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После июньских атак Израиля Иран полностью обновил поврежденные системы ПВО, разместив новые установки так, чтобы защитить воздушное пространство по всей стране, заявил оперативный командующий армией Ирана Махмуд Мусави.

    Вооруженные силы Ирана заменили все средства ПВО, поврежденные во время атак Израиля в июне, передает РИА «Новости». Оперативный командующий армией Ирана Махмуд Мусави сообщил, что поврежденные системы были заменены новыми установками, которые разместили в заранее подготовленных точках.

    Мусави отметил: «Враг стремился уничтожить возможности ПВО Ирана, и часть из наших установок ПВО была повреждена во время этой войны. Но благодаря стараниям моих боевых товарищей поврежденные системы были заменены (новыми, которые ) установили в заранее выбранные места».

    Командующий добавил, что зона действия новых установок покрывает всю территорию Ирана, обеспечивая полную защиту воздушного пространства республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Израиля поручил армии ответить на атаку Ирана. Армия Израиля заявила о перехвате двух иранских ракет после перемирия. Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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    20 июля 2025, 06:44 • Новости дня
    WSJ узнала о судьбе госконтрактов компании SpaceX Илона Маска

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощники американского президента Дональда Трампа рассматривали перспективу расторжения некоторых контрактов с компанией Илона Маска SpaceX, но большинство из них оказались жизненно важными, узнала WSJ.

    Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером-основателем ракетостроительной компании SpaceX Илоном Маском поставили под угрозу многомиллиардные контракты компании с правительством.

    Правительство США полагается на SpaceX в плане поддержки НАСА и других агентств, и компания получила за это более 20 млрд долларов по федеральным контрактам. И поскольку Маск и Трамп грозились разорвать отношения, для космических амбиций США это могло обойтись слишком дорого, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Для правительства США разрыв с Илоном Маском слишком непрост. По словам людей, знакомых с этим вопросом, всего через несколько дней после того, как президент Трамп в начале июня поднял вопрос о перспективах разрыва связей с предприятиями Маска, администрация инициировала пересмотр контрактов SpaceX с федеральным правительством.

    По словам источников, цель проверки заключалась в выявлении потенциальных потерь в многомиллиардных контрактов, которые SpaceX заключила с правительством. Однако большинство соглашений оказалось слишком существенным, а SpaceX слишком незаменимым игроком на рынке спутников и ракетостроения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США пригрозили отменить субсидии компаниям Маска, а он в ответ пригрозил вывести из эксплуатации космический корабль Dragon.

    В начале июня представители НАСА и Пентагона призвали конкурентов компании SpaceX поскорее разработать ракеты-носители и космические корабли, которые могли бы стать заменой ракетам и кораблям компании Илона Маска.

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    19 июля 2025, 08:17 • Новости дня
    Стало известно о гибели 61 палестинца в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа за последние сутки в результате израильских атак погибли 61 и получили ранения 70 палестинцев, включая людей, ожидавших гуманитарную помощь.

    По информации телеканала Al Masirah, не менее 61 палестинца погибли и 70 получили ранения за последние сутки в секторе Газа в результате израильских атак, передает ТАСС. Большинство погибших – 51 человек – скончались в пятницу в результате ударов по разным районам сектора, в том числе 14 человек, которые ждали получения продовольственной помощи в соответствующих пунктах.

    В субботу утром больница «Насер» подтвердила гибель еще 10 человек после удара по пункту распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе. По данным Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы, в больницы поступает огромное число голодающих палестинцев на фоне продолжающейся блокады территории.

    Ранее сообщалось, что израильская осада привела к тому, что 2,1 млн жителей Газы оказались на грани голода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. Израиль обвиняется в создании препятствий работе гуманитарных организаций в Палестине.

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