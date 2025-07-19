Трамп пригрозил уничтожить будущие ядерные объекты Ирана

Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана при строительстве

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить любые новые ядерные объекты, которые могут быть построены в Иране, передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены или уничтожены. По его словам, нужны годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию.

«Если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», – пригрозил президент США.

Эта угроза прозвучала на фоне заявлений иранских официальных лиц о возможном выходе Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия в случае усиления санкционного давления.

Ранее официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи сообщил, что Тегеран может выйти из ДНЯО и начать обогащение урана выше 60%. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля подписал указ о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ, однако, по словам официальных лиц, пути взаимодействия с агентством остаются открытыми.

В июне Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Были атакованы атомные объекты, представители военного командования, ученые-физики и авиабазы.

Ранее Иран в ООН пообещал продолжить обогащение урана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что обвинения в намерении Тегерана разрабатывать ядерное оружие исходят со стороны Израиля.

Пентагон отметил откат иранской ядерной программы на два года после ударов США.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу после ударов США.