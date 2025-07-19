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    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза
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    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    6 комментариев
    19 июля 2025, 16:58 • Новости дня

    Трамп пригрозил уничтожить будущие ядерные объекты Ирана

    Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана при строительстве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать будущие ядерные объекты Ирана в случае их строительства, отметив сложность их восстановления после разрушения.

    Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить любые новые ядерные объекты, которые могут быть построены в Иране, передает РИА «Новости».

    Трамп заявил, что все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены или уничтожены. По его словам, нужны годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию.

    «Если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», – пригрозил президент США.

    Эта угроза прозвучала на фоне заявлений иранских официальных лиц о возможном выходе Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия в случае усиления санкционного давления.

    Ранее официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи сообщил, что Тегеран может выйти из ДНЯО и начать обогащение урана выше 60%. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля подписал указ о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ, однако, по словам официальных лиц, пути взаимодействия с агентством остаются открытыми.

    В июне Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Были атакованы атомные объекты, представители военного командования, ученые-физики и авиабазы.

    Ранее Иран в ООН пообещал продолжить обогащение урана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что обвинения в намерении Тегерана разрабатывать ядерное оружие исходят со стороны Израиля.

    Пентагон отметил откат иранской ядерной программы на два года после ударов США.

    Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу после ударов США.

    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 23:49 • Новости дня
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    @ U.S. Department of Defense/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но теперь стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои, заказав новые у США, пишет Bild.

    С учетом отсутствия у Бундесвера систем ПВО, новая деталь сделки с США играет совсем иными красками, узнала газета Bild у источников из немецкого правительства.

    План был таков: Украина получит дополнительные системы Patriot, а Германия покрывает расходы на две единицы (два млрд евро). Канцлер Фридрих Мерц неоднократно предлагал это Трампу.

    Но теперь выясняется, что Германия будет платить не только за это. Ранее предполагалось, что американцы будут поставлять продукцию на Украину из своих собственных запасов, а Германия возьмет на себя расходы по повторному заказу.

    «Но тогда Трамп настаивал на том, что армия США не может отказаться от своей противовоздушной обороны. Европа должна сама из своих запасов обеспечить системы ПВО для Украины. Он указывал на то, что Германия платит за оружие для Украины, недостаточно. Европа же должна заполнить пробелы в своих хранилищах», – отмечает Bild.

    Таблоид пишет, что в Европе не хватает средств противовоздушной обороны, поэтому несколько дней ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине.

    «В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы доставим в Украину в общей сложности девять систем Patriot с европейского континента, а затем эти системы будут доставлены из США», – приводит газета слова канцлера Мерца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предожил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.


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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    19 июля 2025, 02:58 • Новости дня
    Трамп заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10-процентных тарифов
    Трамп заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10-процентных тарифов
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в пятницу повторил свою угрозу ввести 10-процентные пошлины на импорт из стран – членов группы БРИКС, заявив, что группе придет конец очень быстро, если она когда-либо вообще сформируется во что-то значимое.

    «Когда я услышал об этой группе из шести стран – БРИКС, по сути, я нанес им очень, очень сильный удар. И если они когда-нибудь действительно сформируются во что-то значимое, это закончится очень быстро. Мы никому не позволим играть с нами в игры», – приводит Reuters слова Трампа.

    Он также заявил, что привержен сохранению глобального статуса доллара как резервной валюты и пообещал никогда не допустить создания цифровой валюты центрального банка в Америке.

    Трамп объявил о новом тарифе 6 июля, заявив, что он будет применяться к любым странам, присоединяющимся к тому, что он назвал «антиамериканской политикой» группы БРИКС.

    В условиях, когда такие форумы, как G7 и G20, объединяющие крупнейшие экономики, испытывают трудности из-за разногласий и разрушительного подхода президента США, группа БРИКС позиционирует себя как убежище для многосторонней дипломатии.

    С момента опубликования угрозы Трамп неоднократно заявлял, не имея доказательств, что группа была создана с целью нанести ущерб США и роли доллара как мировой резервной валюты.

    Лидеры стран БРИКС отвергли утверждение о том, что группа является антиамериканской. Бразилия в феврале отказалась от планов ввести единую валюту во время своего председательства в 2025 году, но группа продвигает работу над трансграничной платежной системой, известной как BRICS Pay, которая облегчила бы торговые и финансовые операции в местных валютах.

    В 2024 году группа БРИКС расширилась за пределы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, включив в нее таких членов, как Иран и Индонезия. Лидеры на саммите группы в Бразилии выступили с косвенной критикой военной и торговой политики США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, раздражение главы США действиями БРИКС, продвигающих отказ от доллара в торговле, привело к введению 50% пошлин на импорт из Бразилии, пишет Politico.

    США ввели тарифы на бразильскую продукцию, что может оставить американских потребителей без кофе. Лула да Силва пообещал ответные меры на введенные Вашингтоном 50% пошлины против Бразилии.

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    18 июля 2025, 23:23 • Новости дня
    Директор нацразведки США разоблачила ложь администрации Обамы о России
    Директор нацразведки США разоблачила ложь администрации Обамы о России
    @ Bastiaan Slabbers/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовав то, что она называет «неопровержимыми доказательствами», свидетельствующими о том, что бывший президент Барак Обама и его команда по национальной безопасности «сфабриковали и политизировали разведданные» после победы президента Дональда Трампа в 2016 году.

    Рассекреченные файлы проливают свет на темную главу американской политики, когда федеральные агентства стали оружием против избранного президента, пишет SlayNews.

    Это разоблачение появилось после многих лет споров о якобы сговоре Дональда Трампа с Россией, доказательств чему, несмотря на тщательное расследование, не удалось предоставить никому из расследовавших сговор предвыборного штаба Трампа с Москвой с целью повлиять на исход выборов 2016 года.

    По словам Габбард, недавно рассекреченная информация напрямую указывает на досье Стила. Этот дискредитированный и непроверенный отчет был профинансирован из частных источников в рамках предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

    В так называемом «досье», получившем широкую огласку, содержались огульные, сфабрикованные обвинения в связях Трампа с Россией. Это досье использовалось в качестве ключевого элемента разведывательного аппарата, подпитывавшего многолетнее расследование предполагаемого сговора Трампа с Россией.

    «Это были политизированные разведданные, которые легли в основу бесчисленных клеветнических измышлений, призванных дискредитировать победу президента Трампа. Многолетнее расследование Мюллера, два импичмента Конгресса, расследование, аресты и тюремное заключение высокопоставленных чиновников, обострение напряженности в отношениях между США и Россией и многое другое –  все это стало прямым результатом этой сфабрикованной риторики», – заявила Габбард.

    Скоординированная кампания была направлена не на защиту национальной безопасности, а на подрыв легитимности выборов, потрясших политический истеблишмент до основания.

    Габбард, никогда не уклонявшаяся от привлечения власти к ответственности, не стеснялась в выражениях, описывая масштабы заговора, который, по ее словам, был организован администрацией Обамы.

    «Их целью было подорвать волю американского народа и осуществить, по сути, переворот, чтобы попытаться помешать президенту Трампу выполнять мандат, дарованный ему американским народом», – добавила она.

    Глава нацразведки США отметила, что администрация Обамы злоупотребляла разведданными, использовала правоохранительные органы в качестве оружия и непрерывно вела  кампанию по лишению легитимности президента Трампа.

    По мнению Габбард, эти действия представляют собой экзистенциальную угрозу основам демократической системы Америки, системы, которая всегда основывалась на принципе честных выборов и мирной передачи власти.

    Она потребовала привлечь виновных к ответственности очевидно, сколь бы могущественны или влиятельны они ни были. Их деятельность должна быть расследована, а их действия должны быть наказаны по всей строгости закона.

    «От этого зависит вера и доверие американского народа к нашей демократической республике, а следовательно, и будущее нашей страны», – заявила Габбард.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, весной 2023 года в США завершилась работа группы под руководством спецпрокурора Джона Дарема, которая доказала, что «Рашагейт» – обвинения по поводу «сговора Трампа с Москвой», а также «вмешательства России в американские выборы» – является фальшивкой, которую выдумали федеральные агентства и Демократическая партия США.

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    18 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Bild: Трамп заставил Германию отдать Украине свои системы ПВО

    Bild: Трамп отказался поставлять ПВО Украине и потребовал действий от ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские страны, включая ФРГ, поставляли на Украину системы ПВО из своих арсеналов, сообщает Bild.

    Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, передает Lenta.ru. Вместо этого он потребовал, чтобы европейские страны, в первую очередь Германия, отправляли вооружения Киеву из собственных арсеналов.

    Также отмечается, что, по мнению Трампа, простого финансирования военной помощи Украине недостаточно, и союзники должны не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у американских производителей.

    В Германии, по данным издания, уже фиксируется нехватка систем ПВО из-за давления со стороны США. При этом Германия ранее выступала одним из ведущих поставщиков вооружений Киеву.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины. Канцлер Германии ранее заявил о подготовке поставок дальнобойных вооружений Украине, произведенных британской и немецкой промышленностью.

    Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались закупать американское оружие для Украины, ссылаясь на планы по поддержке собственной промышленности.

    Напомним, Трамп предлагал новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС.

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    19 июля 2025, 05:28 • Новости дня
    Пушков вспомнил о «вторичных властях» Румынии после заявления Габбард

    Пушков вспомнил о «вторичных властях» Румынии после заявления Габбард

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявление главы нацразведки США Тулси Габбард об отсутствии каких либо доказательств о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году должны стать материалами к изучению в Бухаресте, отметил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

    «Оно прямо касается бездарных доводов Высшего совета национальной безопасности Румынии, в котором выразили уверенность во «вмешательстве» России в румынские выборы «по аналогии» с другими странами», – написал он в посте.

    Пушков пояснил, что при отсутствии доказательств там придумали «аналогию»,  согласно которой вмешательство якобы было.

    «Власти Румынии – несамостоятельные и вторичные – всегда повторяли зады  западной пропаганды. Вот и сейчас повторяют. Но незадача вышла: в США вмешательства не было, это признано уже официально. На кого теперь ссылаться несчастному Высшему совету?» – иронизирует сентатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.



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    19 июля 2025, 03:57 • Новости дня
    В Кремле ответили на публикацию Times о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Ирма Каплан

    Сообщение британской Times о встрече лидеров России, США и Китая на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны в сентябре в Кремле встретили с недоумением, так как там ничего о трехсторонней встрече с участием российского президента не знают.

    «Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», – сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    До этого британская газета Times сообщила, будто на сентябрьском праздновании окончания Второй мировой войны в Китае возможна встреча лидеров трех стран-победительниц России, Китая и США.

    Несмотря на то, что 80-летие победы в Китае будет широко отмечаться и российский президент Владимир Путин получил приглашение посетить КНР в дни празднования, нет никаких данных, появится ли в это время там американский лидер Дональд Трамп. В частности, британская газета считает это маловероятным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Times допустила, что 3 сентября на параде в Пекине могли бы встретиться лидеры Китая, России и США. До этого Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    19 июля 2025, 03:12 • Новости дня
    Сирия и Израиль при поддержке США договорились о прекращении огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпредставитель США по Сирии Том Барак сообщил в соцсети Х о прорыве в переговорах Сирии и Израиля, которые договорились о режиме прекращения огня.

    «Прорыв: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аль-Шараа при поддержке США в лице госсекретаря Марко Рубио согласились на прекращение огня, поддержанное Турцией, Иорданией и ее соседями», – написал Барак в соцсети Х.

    Он добавил, что переговорщики призывают друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и с другими меньшинствами строить «новую и единую сирийскую идентичность в условиях мира и процветания со своими соседями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При ударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    В пятницу в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета, разбирались, почему Израиль радикально решает «проблему Сирии».

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    19 июля 2025, 04:11 • Новости дня
    Трамп подал иск на 10 млрд долларов против Мердока, WSJ и NewsCorp из-за Эпштейна
    Трамп подал иск на 10 млрд долларов против Мердока, WSJ и NewsCorp из-за Эпштейна
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты Wall Street Journal – News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

    Иск, поданный в федеральный суд Майами, направлен против руководителя Мердока и News Corp Роберта Томсона, а также двух журналистов Wall Street Journal (WSJ), чьи подписи стояли под материалом о поздравлении Эпштейна Трампом, пишет Independent.

    WSJ опубликовала якобы письмо Трампа к Эпштейну с поздравлением на 50-летие  от 2003 года, которое включало рисунок – силуэт обнаженной женщины и пожелание «пусть каждый день станет еще одной чудесной тайной».

    Ответчики «не приложили письмо, не приложили предполагаемый рисунок, не представили доказательств того, что президент Трамп был автором или подписал такое письмо, не объяснили, как было получено предполагаемое письмо», – говорится в иске.

    В судебном иске сказано, что причина подобных провалов в том, что никакого письма или рисунка не существует. Ответчики обвиняются в «выдумке» истории с целью очернить президента.

    «Сотни миллионов людей уже ознакомились с клеветническими заявлениями, опубликованными ответчиками. И, учитывая время публикации статьи, они руководствовались злонамеренными мотивами, так как огромный финансовый и репутационный ущерб, понесенный президентом Трампом, будет только расти», –  говорится в иске.

    В своем аккаунте в Truth Social Трамп сообщил, что подал «судебный иск против всех, кто причастен к публикации ложной, злонамеренной, клеветнической, фейковой статейки в бесполезной газетенке».

    «Этот иск подан не только от имени вашего любимого президента, но и для того, чтобы отстаивать интересы всех американцев, которые больше не придется терпеть оскорбительные действия фейковых новостных СМИ. Надеюсь, Руперт и его «друзья» с нетерпением ждут многочасовых заседаний и дачи показаний по этому делу», – написал Трамп в соцсети.

    Американский лидер заявил, что с нетерпением ждет возможности привлечь Руперта Мердока к даче показаний по иску против него и его «кучи мусора» под название WSJ. Он отрицает наличие письма и рисунка, приведенного в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, обвиненный в растлении несовершеннолетних и покончивший с собой американский финансист Джеффри Эпштейн на свое 50-летие якобы получил от Дональда Трампа письмо с откровенным содержанием, сообщили источники Wall Street Journal.

    До этого Трамп призвал министерство юстиции и ФБР раскрыть нераскрытые материалы по делу Джеффри Эпштейна.

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    19 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    Steigan: Трамп поставил России ультиматум, чтобы отсрочить санкции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп поставил ультиматум Москве, дав 50 дней на заключение соглашения с Киевом, чтобы отсрочить введение новых санкций, пишет Steigan.

    По данным Steigan, Трамп намерен выиграть себе пятьдесят дней, чтобы попытаться добиться мира на Украине до того, как Сенат вынудит его ввести вторичные санкции против России, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подобное заявление Трампа было продиктовано скорее внутренней политикой, чем внешней. При этом президент США не взял на себя никаких обязательств в отношении основных требований России, которые касаются нейтралитета Украины и отказа от ее вступления в НАТО.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

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    19 июля 2025, 06:44 • Новости дня
    Экс-президент Бразилии Болсонару заявил о готовности договориться с Трампом

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару с полицейским браслетом на ноге в интервью Reuters заявил о себе как о человеке, который пересмотрит тарифы США, договорившись с президентом Дональдом Трампом, обуздает влияние Китая и даст отпор левым в Бразилии.

    «Они хотят вывести меня из политической игры в следующем году. Без меня Лула мог бы победить кого угодно», – сказал Болсонару Reuters, имея в виду выборы 2026 года, на которых действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва намерен баллотироваться на четвертый срок.

    Даже после того, как Верховный суд Бразилии в пятницу запретил ему контакты с иностранными официальными лицами, экс-президент настаивал на том, что хочет встретиться с Дональдом Трампом, который на прошлой неделе ввел 50-процентные пошлины на бразильские товары и потребовал прекратить судебный процесс над Болсонару за попытку отменить результаты последних выборов.

    «Я бы никогда не стал давать советы Трампу. Кто я? Я уважаю его. Его страна является примером для нас. Мы не являемся для них примером», – сказал он.

    В судебных постановлениях от 18 июля, основанных на утверждениях о том, что Болсонару добивался вмешательства Трампа в юридические вопросы, судья Верховного суда Александр де Мораес наложил на экс-президента комендантский час и запретил ему пользоваться социальными сетями, приближаться к иностранным посольствам или общаться с иностранными официальными лицами.

    Болсонару назвал Мораеса диктатором и охарактеризовал последние судебные решения как акты трусости.

    «Я испытываю величайшее унижение. Мне 70 лет, я был президентом республики четыре года», – ответил Болсонару на вопрос, каково после президентства носить на лодыжке браслет от побега.

    Экс-президент отрицал какие-либо планы покинуть страну, но заявил, что встретится с Трампом, если сможет вернуть свой паспорт, изъятый полицией в 2024 году. Он также сказал, что хотел бы обсудить тарифы Трампа с высокопоставленным американским дипломатом в Бразилии.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару.До этого да Силва на полях саммита БРИКС заявил, что страна не приемлет «

    вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было» и американцам следовало бы «иметь мнение о своей жизни, а не о нашей».


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    19 июля 2025, 01:50 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV призвал Нетаньяху пощадить религиозные святыни Газы

    Tекст: Ирма Каплан

    Папа римский Лев XIV подчеркнул важность защиты священных религиозных мест в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в пятницу после того, как ЦАХАЛ нанес разрушительный удар по единственной католической церкви Газы.

    В ходе телефонных переговоров с израильским премьером понтифик вновь призвал к переговорам, прекращению огня и войны, в то же время подчеркнув обеспокоенность «драматической гуманитарной ситуацией» на палестинской территории, приводит портал Inquirer.net выдержку из заявления Ватикана.

    Ватикан заявил, что Нетаньяху заставил просить об этом в пятницу утром после того, как израильский обстрел церкви Святого Семейства в городе Газа унес жизни трех человек и вызвал международное осуждение.

    В заключение понтифик настоятельно попросил защитить храмы и верующих, а также всех людей в Палестине и Израиле. По словам Нетаньяху, Израиль «глубоко сожалеет» о нанесенном ударе, обвинив «случайный снаряд» в разрушении храма.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль выразил глубокие сожаления по поводу ущерба, нанесенного церкви Святого Семейства в Газе, где в результате удара ЦАХАЛ были ранены шесть человек.Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН

    попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа

    наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН

    обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.

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    19 июля 2025, 08:17 • Новости дня
    Стало известно о гибели 61 палестинца в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа за последние сутки в результате израильских атак погибли 61 и получили ранения 70 палестинцев, включая людей, ожидавших гуманитарную помощь.

    По информации телеканала Al Masirah, не менее 61 палестинца погибли и 70 получили ранения за последние сутки в секторе Газа в результате израильских атак, передает ТАСС. Большинство погибших – 51 человек – скончались в пятницу в результате ударов по разным районам сектора, в том числе 14 человек, которые ждали получения продовольственной помощи в соответствующих пунктах.

    В субботу утром больница «Насер» подтвердила гибель еще 10 человек после удара по пункту распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе. По данным Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы, в больницы поступает огромное число голодающих палестинцев на фоне продолжающейся блокады территории.

    Ранее сообщалось, что израильская осада привела к тому, что 2,1 млн жителей Газы оказались на грани голода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. Израиль обвиняется в создании препятствий работе гуманитарных организаций в Палестине.

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    19 июля 2025, 11:00 • Новости дня
    Трамп подписал закон о регулировании цифровых активов в США

    Белый дом: Трамп подписал закон о регулировании цифровых активов в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подписал законопроект Genius Act, создающий нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара, сообщил Белый дом.

    Это произошло вскоре после одобрения документа верхней палатой конгресса, передает РИА «Новости».

    «Трамп подписал законопроект Genius Act,... исторический акт, который проложит путь для того, чтобы США возглавили мировую революцию цифровой валюты», – отмечается в пресс-релизе Белого дома. Законопроект стал одним из трех документов, направленных на регулирование рынка цифровых финансовых активов, в исполнение предвыборных обещаний Трампа.

    Ранее Трамп заявлял о намерениях превратить Америку в «мировую столицу» криптовалют. В марте глава государства постановил создать стратегический резерв криптовалют, включающий такие активы, как Cardano (ADA), Solana (SOL) и Ripple (XRP).

    В мае американский сенатор Синтия Люммис призвала власти США контролировать часть мирового резерва биткоина и рассмотреть его как стратегический актив.

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    19 июля 2025, 12:32 • Новости дня
    Президент Сирии обвинил Израиль в обострении ситуации до опасного уровня

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушные удары Израиля по южным районам Сирии и административным объектам в Дамаске стали причиной резкого обострения ситуации в стране, заявил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа.

    Сирийский временный президент Ахмед аш-Шараа выступил с обращением к гражданам, в котором заявил о резком росте напряженности в стране, передает ТАСС.

    По словам аш-Шараа, вмешательство Израиля резко обострило ситуацию, приведя к опасной фазе, которая может угрожать стабильности Сирии.

    В своем обращении он подчеркнул, что удары Израиля были нанесены по южным регионам страны, в частности в провинции Эс-Сувейда, а также по правительственным учреждениям в Дамаске. Аш-Шараа предупредил о возможных последствиях подобных действий для внутренней ситуации в Сирии.

    Ранее власти Сирии ввели режим немедленного прекращения огня в Эс-Сувейде после столкновений между ополченцами и силами самообороны. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    Газета ВЗГЛЯД и доцент Финансового университета Геворг Мирзаян разбирались, как Израиль решает «проблему Сирии» радикальными методами.

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