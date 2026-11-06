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Суд арестовал нефть на поврежденном у Сочи танкере
Суд арестовал нефть на атакованном у Сочи либерийском танкере
Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на нефть стоимостью около 240 млн рублей на танкере «Афрамакс Рио» под флагом Либерии, который в октябре был атакован безэкипажными катерами ВСУ у побережья Черного моря вблизи Сочи.
Согласно определению суда, ФГБУ «Морспасслужба» намерено получить почти 754 млн рублей вознаграждения за спасательную операцию, передает ТАСС.
В октябре спасатели направили компании «Крест ойл трейдинг Л.Л. С» из ОАЭ счет на первый платеж, однако оплата не была произведена. Судовладелец рассматривает вопрос о буксировке судна в Турцию для утилизации.
На борту танкера остается около 53,6 тыс. тонн нефти. Суд установил срок до 17 ноября для подачи искового заявления о взыскании задолженности за спасательные работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу атакованный в октябре безэкипажными катерами танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии получил сквозные повреждения балластного и грузового танков.
В прошлом месяце Минтранс сообщил о буксировке судна в безопасное место.
Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о докладах главе государства Владимиру Путину по ситуации с атакованным в Черном море танкером.