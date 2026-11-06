Суд арестовал нефть на поврежденном у Сочи танкере

Суд арестовал нефть на атакованном у Сочи либерийском танкере

Tекст: Елизавета Шишкова

Согласно определению суда, ФГБУ «Морспасслужба» намерено получить почти 754 млн рублей вознаграждения за спасательную операцию, передает ТАСС.

В октябре спасатели направили компании «Крест ойл трейдинг Л.Л. С» из ОАЭ счет на первый платеж, однако оплата не была произведена. Судовладелец рассматривает вопрос о буксировке судна в Турцию для утилизации.

На борту танкера остается около 53,6 тыс. тонн нефти. Суд установил срок до 17 ноября для подачи искового заявления о взыскании задолженности за спасательные работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу атакованный в октябре безэкипажными катерами танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии получил сквозные повреждения балластного и грузового танков.

В прошлом месяце Минтранс сообщил о буксировке судна в безопасное место.

Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о докладах главе государства Владимиру Путину по ситуации с атакованным в Черном море танкером.