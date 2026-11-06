Полиция Дании начала расследование в аэропорту Копенгагена из-за новых угроз

В аэропорту Копенгагена началось расследование после угроз воздушному движению

Tекст: Алексей Дегтярёв

Опасность для пассажиров и других находящихся в авиагавани лиц отсутствует, цитирует сообщение полиции города РИА «Новости».

«Сегодня мы снова находимся в аэропорту Копенгагена в связи с угрозами воздушному движению… В настоящее время мы расследуем инцидент и находимся в аэропорту», – пояснили в полиции Дании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Чехии приступили к осмотру нескольких пассажирских лайнеров в международном аэропорту Праги после получения анонимных сообщений о бомбах.

В четверг более десяти рейсов различных европейских авиакомпаний совершили экстренную посадку из-за поступления угроз безопасности.

Во вторник следовавший из Копенгагена в Варшаву пассажирский самолет авиакомпании SAS приземлился в польском аэропорту имени Шопена после получения сообщения об угрозе.