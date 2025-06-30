Постпред Ирана при ООН заявил, что обогащение урана в стране не прекратится

Tекст: Ирма Каплан

Представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани заявил в воскресенье, что его страна имеет право обогащать уран и «никогда не прекратит» делать это.

«Обогащение урана – это наше право, неотъемлемое право, и мы хотим реализовать это право», – сказал Иравани в интервью CBS News.

Он добавил, что Иран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция – это не переговоры, это диктует политику в отношении нас».

«Тегеран готов к переговорам, но после агрессии это не является надлежащим условием для нового раунда переговоров, и нет никакой просьбы о переговорах и встрече с президентом», – добавил он.

Представитель Ирана в ООН также опроверг информацию о каких-либо угрозах со стороны его правительства в отношении Рафаэля Гросси, генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или инспекторам агентства, которых некоторые иранские официальные лица обвиняют в том, что они помогают Израилю оправдывать свои нападения.

Инспекторы МАГАТЭ в настоящее время находятся в Иране, но не имеют доступа к иранским ядерным объектам.

На вопрос ведущей CBS News, осудит ли Иравани призывы к аресту и казни главы МАГАТЭ, с которыми, по словам госсекретаря США Марко Рубио, выступила газета, близкая к иранскому лидеру, дипломат ответил, что осудит.

«Никакой угрозы нет», – повторил Ирвани, признав, что парламент Ирана приостановил сотрудничество с МАГАТЭ.

Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору МАГАТЭ, устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным, допустил президент США Дональд Трамп.

Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.