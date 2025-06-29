Трамп допустил наличие у Ирана дополнительного ядерного объекта

Tекст: Ирма Каплан

«Мы знали, что у них было много объектов, возможно, три плюс один, но говорилось, что они располагают тремя основными объектами», – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, бомбардировщики США в ночь на 22 июня нанесли авиаудары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон считает, что ядерная программа Ирана уничтожена и не подлежит восстановлению. У Ирана по этому поводу другое мнение.

Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

