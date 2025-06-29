Иран заявил о возможности возобновления сотрудничества с МАГАТЭ

Tекст: Ольга Иванова

Иран может восстановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии при условии, что организация начнет соблюдать свои обязательства, передает РИА «Новости». Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил об этом в интервью телеканалу CBS.

Иравани подчеркнул, что сейчас сотрудничество приостановлено, поскольку, по мнению Тегерана, агентство не выполнило свои договоренности. Он заявил: «Наше сотрудничество с МАГАТЭ было приостановлено, потому что агентство не выполнило свои обязательства. Пока это условие не будет выполнено, наше сотрудничество будет приостановлено. Но как только это будет сделано, мы можем возобновить нашу совместную работу».

Власти Ирана неоднократно критиковали МАГАТЭ за предвзятый подход и несоблюдение договоренностей в рамках совместных программ по ядерной тематике.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

До этого Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.