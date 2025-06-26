Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
В Иране утвердили закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Совет стражей конституции Ирана утвердил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.
Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, передает РИА «Новости».
Официальный представитель Совета Хади Тахан Назиф сообщил, что проект, обязывающий правительство остановить сотрудничество с агентством, не был признан противоречащим исламскому праву или конституции.
Этот законопроект одобрил меджлис (парламент) накануне. В пояснении парламента отмечено, что приостановка сотрудничества будет действовать до обеспечения безопасности иранских ядерных объектов и ученых-атомщиков.
Ранее депутаты парламента Ирана в среду приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал действия Ирана по отношению к МАГАТЭ естественным развитием событий.