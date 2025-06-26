Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Москва выразила обеспокоенность после решения Ирана по МАГАТЭ
Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.
Он отметил, что этот шаг вызывает тревогу для России как для государства-депозитария ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), передает РИА «Новости».
Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ до выполнения требований по безопасности ядерных объектов и ученых. Устинов подчеркнул, что причиной стали удары по иранским объектам со стороны США и Израиля. В этих условиях, по его словам, стремление Ирана защитить свои ядерные материалы выглядит логичным.
Дипломат добавил, что вероятность вступления законопроекта в силу достаточно высока. Если документ будет реализован, Иран, скорее всего, вышлет оставшихся инспекторов агентства с территории страны, хотя речь идет о приостановке, а не полном прекращении сотрудничества.
Ранее совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.