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Танкер подвергся обстрелу в Ормузском проливе у побережья Омана
UKMTO: В Ормузском проливе у побережья Омана обстреляли танкер
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о взрыве на танкере в Ормузском проливе недалеко от побережья Омана.
UKMTO получил запоздавшее сообщение об инциденте, который произошел в 16 морских милях к востоку от оманского города Хасаб, передает ТАСС.
Капитан следовавшего на выход через Ормузский пролив танкера сообщил о взрыве в районе ватерлинии с левого борта судна. Сам инцидент произошел в четверг.
Все члены экипажа находятся в безопасности. Судно сохранило способность двигаться самостоятельно и продолжило следовать по маршруту. Дополнительные сведения о судне не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил о гибели члена экипажа при ударе неопознанного воздушного объекта по индийскому грузовому судну у побережья Омана.
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии заявил о получении пробоины другим судном из-за попадания неизвестного снаряда.
В понедельник управление морских торговых операций Великобритании отчиталось о поражении танкера двумя снарядами в Персидском заливе.