Танкер подвергся обстрелу в Ормузском проливе у побережья Омана

UKMTO: В Ормузском проливе у побережья Омана обстреляли танкер

Tекст: Елизавета Шишкова

UKMTO получил запоздавшее сообщение об инциденте, который произошел в 16 морских милях к востоку от оманского города Хасаб, передает ТАСС.

Капитан следовавшего на выход через Ормузский пролив танкера сообщил о взрыве в районе ватерлинии с левого борта судна. Сам инцидент произошел в четверг.

Все члены экипажа находятся в безопасности. Судно сохранило способность двигаться самостоятельно и продолжило следовать по маршруту. Дополнительные сведения о судне не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил о гибели члена экипажа при ударе неопознанного воздушного объекта по индийскому грузовому судну у побережья Омана.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии заявил о получении пробоины другим судном из-за попадания неизвестного снаряда.

В понедельник управление морских торговых операций Великобритании отчиталось о поражении танкера двумя снарядами в Персидском заливе.