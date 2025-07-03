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    Василий Авченко Василий Авченко История Приморья могла пойти не российским путем

    Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.

    2 комментария
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    18 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Ближневосточная трагедия на глазах превратилась в фарс

    Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.

    5 комментариев
    3 июля 2025, 01:58 • Новости дня

    Пентагон заявил об откате иранской ядерной программы на два года после ударов США

    Tекст: Ирма Каплан

    Пентагон заявил в среду, что удары США 10 дней назад откатили ядерную программу Ирана на срок до двух лет назад, что говорит об успехе военной операции США, которая все же достигла своих целей.

    Представитель Пентагона Шон Парнелл озвучил эти данные на брифинге, добавив, что официальная оценка была «вероятно ближе к двум годам», передает Reuters.

    «Мы ухудшили (достижения) их программы на один-два года, по крайней мере, по оценкам разведки Минобороны», – сказал Парнелл на брифинге.

    Американские военные бомбардировщики нанесли удары по трем иранским ядерным объектам 22 июня, используя более дюжины 30 000-фунтовых (13 600 кг) противобункерных бомб и более 20 крылатых ракет «Томагавк» для атаки на земле.

    Разведданные США о последствиях ударов внимательно отслеживаются после того, как президент Дональд Трамп заявил почти сразу после их нанесения, что иранская программа уничтожена. В Пентагоне отметили, что такие выводы часто занимают у разведсообщества США недели или больше, чтобы сделать выводы.

    «Все разведданные, которые мы видели, привели нас к убеждению, что в Иране эти объекты были полностью уничтожены», – сказал Парнелл.

    На выходных глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран может начать производить обогащенный уран через несколько месяцев, что вызвало сомнения относительно эффективности ударов США.

    Несколько экспертов предупредили, что Иран, вероятно, вывез запасы почти оружейного высокообогащенного урана из глубоко зарытого объекта в Фордо до ударов и может его скрывать.

    Но министр обороны США Пит Хегсет на прошлой неделе заявил, что ему не известны разведданные о том, что Иран смог вывезти высокообогащенный уран, чтобы защититься от ударов США.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, обогащение урана в Иране никогда не прекратится, заявил постпред страны при ООН Амир-Саид Иравани, добавив, что Тегеран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция Трампа – это не переговоры».Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о

    полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным, допустил президент США Дональд Трамп.

    Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

    1 июля 2025, 06:24 • Новости дня
    Трамп заявил о дефиците риса в Японии и пожаловался на отказ закупать его у США
    Трамп заявил о дефиците риса в Японии и пожаловался на отказ закупать его у США
    @ Jurgen Sprenger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Япония отказывается закупать американский рис, несмотря на значительный дефицит этого продукта, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп в соцсети Truth Social заявил, что эта ситуация демонстрирует, «насколько испорченными стали страны по отношению» к США. «Я очень уважаю Японию, но они не хотят брать наш рис, и при этом у них огромный дефицит риса», – заявил он.

    При этом политик намекнул, что намерен прояснить этот вопрос с японской стороной: «Иными словами, мы просто отправим им письмо», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он выразил уверенность, что Япония «будет торговым партнером» США «еще много лет».

    Между Японией и США уже состоялось шесть раундов переговоров по вопросам пошлин. Японию на этих переговорах представляет министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава. От лица США выступали министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник, а в начале первого раунда – и сам Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что японские корпорации, включая Toyota, Sony и Mizuho, рискуют потерять до 4 трлн иен (27,6 млрд долларов) из-за введения США новых пошлин. В июне Япония отменила встречу на высшем уровне с США после требований увеличить расходы на оборону.

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    30 июня 2025, 05:11 • Новости дня
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Прошедший саммит НАТО стал посмешищем, отмечает портал Strategic Culture, указывая на то, как подхалимаж европейцев обслуживал дядюшку Сэма, любовно названному «папочкой», который даже позволил появиться на мероприятии вечно просящему денег главе киевского режима.

    «На мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, но ему было велено убрать свою кружку для подаяний. Он даже надел элегантный гражданский костюм вместо своего обычного военного косплея, что еще раз указывает на то, что организаторы НАТО решили уделить приоритетное внимание подхалимажу перед Трампом», – говорится в статье Strategic Culture.

    Издание едко замечает, что «европейские подхалимы из НАТО» даже преуменьшили обычные просьбы об увеличении военной помощи Украине, зная, что это раздражает Трампа с его навязчивой идеей сократить денежные потери из-за неудавшейся опосредованной войны против России, пишет издание.

    В этот раз конфликт на Украине был лишь второстепенным вопросом, тогда как стремление во всем угодить американскому гостю, подлизавшись к его самолюбию, стало центральной задачей для всех. И у них получилось.

    «Получив еще больше денег от европейских налогоплательщиков, Трамп покинул саммит НАТО с новым, счастливым взглядом на организацию. Он отказался от своих прежних претензий к европейским «нахлебникам» и подтвердил приверженность США пункту о совместной обороне альянса», – иронизирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после заявлений министра Вооруженных сил Франции Себастьянн Лекорню о намерении компании Renault производить на Украине БПЛА президент республики Эммануэль Макрон обсуждал это с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    1 июля 2025, 21:30 • Новости дня
    Маск отказался обострять ситуацию с Трампом после угрозы депортации из США
    Маск отказался обострять ситуацию с Трампом после угрозы депортации из США
    @ REUTERS/Vincent Alban

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель прокомментировал слова Дональда Трампа о возможности своей депортации из Соединенных Штатов, добавив, что пока воздержится от резкой реакции.

    Об этом сообщает ТАСС. Илон Маск публично отреагировал на недавние слова Дональда Трампа, который высказал предположение о возможной депортации предпринимателя.

    Маск написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь».

    Ранее Трамп заявил о необходимости задуматься о депортации Маска, который родился в ЮАР. Комментарий предпринимателя вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможности депортации Илона Маска, который инвестировал миллионы долларов в избирательную кампанию Дональда Трампа.

    Дональд Трамп отметил, что Маск мог бы получать наибольшие субсидии в истории, однако без поддержки государства был бы вынужден прекратить бизнес и вернуться в Южную Африку.

    Илон Маск призвал к созданию новой политической партии в США, заявив, что в стране фактически действует однопартийная система.

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    30 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    МИД Ирана вручил ноту протеста временному поверенному Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава первого департамента стран Евразии МИД Ирана Шахрам Фарсаи вызвал временного поверенного в делах Украины для вручения ноты протеста, сообщило агентство ISNA.

    По данным ISNA, причиной стала официальная поддержка Киевом израильских ударов по территории Ирана, передает ТАСС.

    Передавая ноту, Фарсаи отметил, что действия украинских властей, поддержавших военную агрессию Израиля, фактически означают игнорирование международно-правовых обязательств. В частности, он указал на нарушение принципов Устава ООН и четырех Женевских конвенций.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана.


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    30 июня 2025, 05:27 • Новости дня
    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии
    @ Pool / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После летних каникул Королевская семья вернется к своим обязанностям в связи с государственным визитом президента США Дональда Трампа в Британию, а герцогиня Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме, пишет Mirror.

    Ранее в этом месяце Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз «с нетерпением ждет» визита лидера США в конце года. Государственный визит Трампа планируется с тех пор, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу письмо от короля Карла III с приглашением, пишет Mirror.

    По данным таблоида, Трамп просто очарован принцем Уильямом с тех пор, как в 2024 году повстречался с ним в Париже на открытии собора Парижской Богоматери.

    Бывшая корреспондент Би-би-си Дженни Бонд считает, что Уильям, возможно, вместе с Кейт, сыграют важную королевскую роль во время визита Трампа, что «сотворит чудеса британской дипломатии».

    «Изюминкой на торте для Дональда Трампа, конечно же, будет присутствие принцессы Уэльской на некоторых мероприятиях и на государственном обеде. Это будет зависеть от ее здоровья. Но я уверена, что и Уильям, и Кейт понимают необходимость потешить самолюбие президента США, и они будут играть в этом как можно более заметную роль», – добавила Бонд.

    По ее словам, премьер Британии Стармер должен приложить все усилия, чтобы сохранить добрые отношения между странами-союзниками, несмотря на дерзкие заявления Трампа сделать Канаду 51-м штатом США. В ход идут все методы, в том числе очарование монархией, чтобы Карл III мог донести до американского лидера, что захватывать Канаду не надо.

    Когда Трампу впервые сообщили, что он посетит Великобританию с государственным визитом во второй раз, король в письме приглашал его на неофициальную встречу в Шотландии перед государственным визитом.

    Теперь это решение отложено. После переговоров между обеими сторонами источники подтвердили, что из-за занятости короля и президента США они не смогут встретиться неофициально летом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, принц Уильям разорвал отношения с корыстной благотворительницей, которая устроила рассылку для желающих за кругленькую сумму посмотреть на принца или познакомиться с ним и герцогиней Кейт.

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    1 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой

    Дипломат Долгов: Телефонный разговор Путина и Макрона – тревожный сигнал для Киева

    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости, Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Урегулирование глобальных мировых кризисов невозможно без Москвы. Похоже, что Париж начинает признавать эту реальность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Во вторник впервые с 2022 года состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «К Европе постепенно приходит осознание того, что без России урегулирование глобальных кризисов невозможно. Москва – это политическая величина, играющая значимую роль во многих регионах мира. Более того, в отличие от стран Старого Света, мы обладаем реальным уважением государств Глобального Юга», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «То есть Эммануэль Макрон наконец-то понял, что без влияния России стабильного мира не построишь. Своим звонком он автоматически расписался в провале мнимой «изоляции» нашей страны. Именно поэтому значительную часть беседы с Владимиром Путиным он посвятил теме Ближнего Востока. В конечном счете именно Москва сумела добиться наиболее тесных связей с Ираном», – говорит он.

    «Возможно, таким образом президент Франции пытался узнать взгляд России на то, как именно должна достигаться стабилизация в этом регионе. При этом Париж, наравне с Лондоном и Берлином, является одним из важнейших союзников Украины. И его «ястребиная» позиция во многом мешает регулярным контактам с Вашингтоном», – добавляет собеседник.

    «За последнее время позиции Макрона во внешней политике во многом просели. Кроме того, в самой Франции его власть носит нестабильный характер – в столице страны регулярно проходят антиправительственные митинги. На этом фоне Макрону и потребовался серьезный и уверенный шаг, которым и стал телефонный разговор с Путиным», – считает дипломат.

    «Но нельзя забывать, что Франция является постоянным членом Совбеза ООН. И на наших странах лежит совместная ответственность в вопросах поддержания мира и безопасности. Поэтому наш президент проявил себя крайне благородно: несмотря на многие крайне агрессивные высказывания Макрона, он с ним согласился побеседовать», – акцентирует спикер.

    «Мы не отказываемся от диалога с Парижем. Но Москва не питает иллюзий: учитывая, что Пятая республика три года проводила антироссийскую политику, быстрых изменений никто не ждет. Однако если контакты будут постепенно нормализовываться, а Франция, как и другие страны Европы, проявит готовность к урегулированию конфликта на Украине с учетом российских интересов – отношения постепенно выровняются», – полагает он.

    «Напомню, что для нас принципиально важно обеспечить установление стабильного мира. Мы нацелены на ликвидацию первопричин текущего кризиса. Россия не собирается сворачивать с начатого пути. Осознание европейскими лидерами важности контактов с Москвой – тревожный сигнал для Киева. Запад начинает понимать истинное положение вещей», – заключил Долгов.

    Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Последний раз лидеры двух стран общались в сентябре 2022 года. По данным пресс-службы Кремля, беседа носила содержательный характер.

    В ходе разговора Путин назвал украинский конфликт прямым следствием «политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России». Президент также отметил, что мирное урегулирование должно основываться на подходах, предусматривающих устранение первопричин кризиса и опирающихся на новые территориальные реалии.

    Также главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфронтации Тель-Авива и Тегерана, а также американских ударов по иранским ядерным объектам. Путин и Макрон «отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения».

    В этой связи была подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ. При этом лидеры отметили, что разрешение других противоречий на Ближнем Востоке должно достигаться дипломатическими средствами.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

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    1 июля 2025, 11:21 • Новости дня
    Полиция Израиля задержала семейную пару за шпионаж в пользу Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    На фоне волны новых дел о шпионаже в Израиле задержали супругов, у которых обнаружили переписку с предполагаемым иранским куратором, сообщает Ynetnews.

    Пара из города Раанана была задержана по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, передает Ynetnews.

    В совместном заявлении полиции и службы Shin Bet отмечается, что задержанным около 30 лет, и они были арестованы в понедельник.

    Следователи изъяли у них телефоны и компьютеры, а также нашли переписку, предположительно связанную с иранским куратором. Полиция намерена ходатайствовать о заключении пары под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские правоохранители арестовали гражданина одной из европейских стран по обвинению в работе на израильские спецслужбы.

    В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Правоохранительные органы Ирана задержали 30 человек в провинции Хамадан по подозрению в связях с разведывательной службой Израиля «Моссад».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Иран будет вычищать шпионскую сеть Израиля.

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    1 июля 2025, 08:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что без субсидий Маск «прикроет лавочку» и вернется домой в ЮАР

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что предприниматель Илон Маск смог бы получать больше субсидий, чем кто-либо в истории, однако без государственной поддержки ему пришлось бы прекратить бизнес и вернуться на родину в Южную Африку.

    Трамп выступил с критикой Илона Маска из-за его отношения к американскому законопроекту о расходах и налогах, передает РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что электромобили являются хорошей технологией, однако, по его мнению, не следует заставлять всех переходить на них.

    Он отметил, что Маск получает больше субсидий, чем кто-либо другой в истории, и подчеркнул, что без государственной поддержки ему, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться в Южную Африку.

    Трамп также заявил, что без запусков ракет, спутников и производства электрокаров США могли бы сэкономить значительные средства.

    Он предложил американскому департаменту государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял Маск, пристально проверить деятельность предпринимателя.

    Ранее американский предприниматель снова раскритиковал законопроект президента США, указав на его способность вогнать страну в долговое рабство.

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    2 июля 2025, 09:53 • Новости дня
    Во Франции назвали причину звонка Макрона Путину

    LP: Макрон позвонил Путину ради участия ЕС в переговорах по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана, сообщили СМИ.

    Как пишет Le Parisien, главной целью европейской дипломатии становится возвращение контроля над иранским досье, в частности для Германии, Франции и Британии, передает Ura.ru.

    «Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии – в частности, трио Германии, Франции и Великобритании – вернуть себе контроль над этим (иранским) вопросом», – цитирует издание слова осведомленного источника.

    По результатам разговора Макрон и Путин высказались за координацию усилий с целью поиска дипломатического решения и выразили заинтересованность в возобновлении прямого диалога. Оба лидера подчеркнули важность совместной работы по урегулированию сложившейся ситуации вокруг ядерной программы Ирана, отмечают источники, близкие к окружению французского президента.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

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    2 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    Госдеп: Приостановка оружейных поставок США не означает отказ от помощи Украине
    Госдеп: Приостановка оружейных поставок США не означает отказ от помощи Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    По словам Брюс на брифинге министерства, прекращение поставок Украине некоторых вооружений не станет фактором влияния на переговорах с Москвой. «Мы не прекращаем поставки оружия Украине, изменился только один аспект, ситуация. Подчеркну: это не означает прекращения оказания помощи и поставок оружия Украине», – заявила глава пресс-службы Госдепа.

    Она напомнила, что принятое решение следует идее главы государства о том, чтобы интересы США вывести на первое место.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    1 июля 2025, 11:12 • Новости дня
    Трамп выпустил новый парфюм Victory 45-47 за 249 долларов
    Трамп выпустил новый парфюм Victory 45-47 за 249 долларов
    @ realDonaldTrump

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп представил новые духи Victory 45-47 по цене 249 долларов за флакон, выпущенные в лимитированной серии с золотой статуэткой.

    Дональд Трамп анонсировал запуск новой парфюмерной линии под названием «Victory 45-47», сообщает Independent. Новый аромат поступил в продажу в понедельник вечером и, по словам Трампа, предназначен для мужчин и женщин, которые «выбирают победу, силу и успех».

    Флакон аромата продается по цене 249 долларов и выполнен в стиле «иконической» золотой статуэтки, при этом продукт заявлен как «лимитированное издание». Выпуск новых духов продолжает линейку парфюмов Трампа, которые начали продаваться в декабре прошлого года.

    Женская версия аромата описывается как символ «уверенности, красоты и неудержимой решимости», а мужская – как олицетворение «силы, уверенности и целеустремлённости». В промоакции Дональд Трамп также призвал приобрести новинку не только для себя, но и для близких, пожелав покупателям получать удовольствие и «продолжать побеждать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Трампа понесла убытки из-за обвинений во «вмешательстве России» в выборы. Эрик Трамп заявил о готовности пройти по «простому пути» династии политиков. Белый дом подал в суд на власти Лос-Анджелеса.

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    1 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Иранские регуляторы перестали принимать звонки от МАГАТЭ

    Стало известно о прекращении контактов иранских служб с МАГАТЭ после разрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские службы по ядерной безопасности прекратили любые контакты с международным агентством после формального разрыва сотрудничества и инспекций на территории страны.

    Иранские регулирующие органы больше не принимают звонки от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg. Это произошло после того, как страна официально прекратила сотрудничество с организацией.

    Два неназванных чиновника подтвердили, что контакт между службой по надзору ООН и иранскими регуляторами был полностью прерван.

    Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ, который начал работать с 13 июня, продолжает попытки связаться с коллегами в Иране, однако обмен информацией также был остановлен.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил: «Желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел».

    Арагчи пояснил, что парламент Ирана решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, так как гендиректор агентства участвовал в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад были официально решены все вопросы по ядерной программе.

    Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив страну в создании тайной военно-ядерной программы. Были атакованы атомные объекты, высокопоставленные военные, физики-ядерщики и авиабазы.

    Иран отверг обвинения и нанес ответные удары. В течение 12 дней стороны обменивались атаками, к ним присоединились США, осуществив разовую атаку в ночь на 22 июня.

    В ответ Иран 23 июня нанес ракетный удар по базе США в Катаре и заявил, что не намерен продолжать эскалацию. Позже Дональд Трамп выразил надежду на снижение напряженности и сообщил о перемирии между Израилем и Ираном, которое должно стать официальным завершением 12-дневного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран рассматривает возможность возобновления диалога по ядерному соглашению при условии гарантий безопасности от США.

    Амир-Саид Иравани заявил, что обогащение урана в Иране никогда не прекратится, и добавил, что страна готова к переговорам, но не к капитуляции. Власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения агентством своих обязательств.

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    30 июня 2025, 03:07 • Новости дня
    Трамп заявил о найденном «очень состоятельном покупателе» для TikTok
    Трамп заявил о найденном «очень состоятельном покупателе» для TikTok
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что нашел очень состоятельных покупателей для TikTok, которых он назовет недели через две.

    «Это группа очень богатых людей... Я думаю, мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, полагаю, что председатель Си сможет это сделать»,  – цитирует Трампа Yahoo News.

    В прошлом году TikTok было приказано найти нового владельца для своей деятельности в США или столкнуться с запретом после того, как политики заявили об опасениях, что конфиденциальные данные об американцах могут быть переданы китайскому правительству.

    Владелец видеоприложения Bytedance неоднократно отрицал подобное.

    Первоначально крайний срок для поиска покупателя был 19 января, и многие пользователи были шокированы, когда приложение «отключилось» на несколько часов в этот день, но затем было восстановлено.

    Однако президент США несколько раз продлевал срок. Последнее продление было 19 июня, когда он подписал указ о переносе его на 17 сентября.

    Последние комментарии Трампа говорят о том, что несколько человек объединяются, чтобы взять под контроль приложение в США.

    Среди тех, кто, по слухам, может стать потенциальными покупателями, значатся суперзвезда YouTube Mr Beast, американский стартап поисковой системы Perplexity AI и Кевин О'Лири – инвестор из Shark Tank (американская версия Dragons' Den).

    В апреле Bytedance заявила, что все еще ведет переговоры с правительством США, но существуют «разногласия по многим ключевым вопросам».

    Считается, что китайскому правительству придется одобрить любое соглашение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, итальянский блогер Хаби Лейм был задержан в аэропорту Лас-Вегаса, когда обнаружилось, что он нарушил правила пребывания по визе.

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    2 июля 2025, 10:04 • Новости дня
    Трамп просил журналистку Оуэнс прекратить расследование о жене Макрона
    Трамп просил журналистку Оуэнс прекратить расследование о жене Макрона
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп попросил журналистку Кэндис Оуэнс не продолжать расследование прошлых аспектов жизни жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.

    По словам Оуэнс, Трамп обратился к ней после общения с Макроном во время его визита в Белый дом и заявил, что супруга французского лидера «выглядит как женщина», передает Ura.ru.

    Журналистка отметила, что, по ее данным, Брижит Макрон действительно обращалась к врачу по смене пола. Оуэнс также рассказала, что Трамп предлагал ей сделку: если она прекратит расследование, он оплатит ей интервью.

    Брижит Макрон и ее половая принадлежность не первый раз становятся предметом пристального внимания.

    Американская журналистка пообещала представить доказательства того, что 70-летняя жена президента Франции Эммануэля Макрона является мужчиной.

    Суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной. Их обязали выплатить 8 тыс. евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди Франции) и 5 тыс. евро ее брату Жану-Мишелю Тронье.

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    2 июля 2025, 04:59 • Новости дня
    Трамп пригрозил арестовать Мамдани на посту мэра Нью-Йорка

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидата от демократов на пост мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани арестуют, если он в случае победы на выборах будет мешать депортации нелегальных мигрантов, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос об отношении к обещаниям Мамдани противостоять усилиям Службы иммиграционного и таможенного контроля, Трамп заявил: «Тогда нам придется его арестовать».

    Трамп также подчеркнул, что «в стране не нужен коммунист», и заверил, что будет «внимательно следить» за ситуацией с Мамдани, передает ТАСС.

    Он отметил, что многие считают Мамдани нелегалом, и пообещал провести проверку. По мнению президента, сейчас кандидат исповедует коммунистические взгляды. «В идеале окажется, что он совсем не коммунист». сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мамдани победил на праймериз Демократической партии и наверняка выиграет выборы, которые пройдут в ноябре 2025 года.


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