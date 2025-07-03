Пентагон заявил об откате иранской ядерной программы на два года после ударов США

Tекст: Ирма Каплан

Представитель Пентагона Шон Парнелл озвучил эти данные на брифинге, добавив, что официальная оценка была «вероятно ближе к двум годам», передает Reuters.

«Мы ухудшили (достижения) их программы на один-два года, по крайней мере, по оценкам разведки Минобороны», – сказал Парнелл на брифинге.

Американские военные бомбардировщики нанесли удары по трем иранским ядерным объектам 22 июня, используя более дюжины 30 000-фунтовых (13 600 кг) противобункерных бомб и более 20 крылатых ракет «Томагавк» для атаки на земле.

Разведданные США о последствиях ударов внимательно отслеживаются после того, как президент Дональд Трамп заявил почти сразу после их нанесения, что иранская программа уничтожена. В Пентагоне отметили, что такие выводы часто занимают у разведсообщества США недели или больше, чтобы сделать выводы.

«Все разведданные, которые мы видели, привели нас к убеждению, что в Иране эти объекты были полностью уничтожены», – сказал Парнелл.

На выходных глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран может начать производить обогащенный уран через несколько месяцев, что вызвало сомнения относительно эффективности ударов США.

Несколько экспертов предупредили, что Иран, вероятно, вывез запасы почти оружейного высокообогащенного урана из глубоко зарытого объекта в Фордо до ударов и может его скрывать.

Но министр обороны США Пит Хегсет на прошлой неделе заявил, что ему не известны разведданные о том, что Иран смог вывезти высокообогащенный уран, чтобы защититься от ударов США.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, обогащение урана в Иране никогда не прекратится, заявил постпред страны при ООН Амир-Саид Иравани, добавив, что Тегеран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция Трампа – это не переговоры».Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о

полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным, допустил президент США Дональд Трамп.

Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.