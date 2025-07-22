  • Новость часаГосдума утвердила введение штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом
    Эксперты раскритиковали избирательность в наказании за межнациональные конфликты
    В Совфеде назвали мракобесием решение Таллина о переименовании Центра русской культуры
    СМИ: Главком ВСУ Сырский отправил отца на лечение в Москву
    На вице-губернатора Брянской области завели дело по подозрению в хищении денег на оборону
    Кремль прокомментировал позицию Алиева по конфликту на Украине
    Верховная рада поддержала ограничение полномочий НАБУ
    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном
    Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Германия готова назло русским вооружать Украину даже в одиночку

    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    22 июля 2025, 14:52 • Новости дня

    Лавров назвал отношение Европы к России «международным оборзением»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал современную позицию Европы в отношении России каламбуром «международное оборзение».

    Выступая на итоговой пресс-конференции после переговоров с главой МИД Мозамбика, Лавров отметил, что европейские власти активно нагнетают антироссийские настроения среди граждан, используя методы, схожие с геббельсовской пропагандой, передает ТАСС. Европу призывают воспринимать Россию как экзистенциального врага и готовящегося к нападению противника, указал он.

    Лавров подчеркнул, что на фоне этой риторики европейцам предлагают забыть о внутренних проблемах, таких как экономические трудности и деиндустриализация, и направить все ресурсы на милитаризацию региона. Особое внимание, по его словам, уделяется Германии и другим странам, испытывающим экономические сложности.

    Министр также назвал очень тревожным сигналом антироссийские планы, которые, по его словам, «варятся» в Германии, Франции и Британии. Он отметил угрозы немецкого министра обороны, который заявил о готовности убивать русских солдат, а также высказывания руководителей НАТО о возможности превентивного удара по Калининградской области.

    «Любые поползновения, которыми сейчас нам грозят немецкий министр обороны, например, заявляя, что мы будем готовы убивать русских солдат, заявление руководителей НАТО о том, что они вот-вот превентивно раздавят Калининградскую область, – это, наверное, для любого нормального, подчеркну – нормального человека, посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном, конечно же», – заявил Лавров.

    Ранее командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что НАТО имеет возможность уничтожить Калининградскую область за рекордно короткое время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание частью враждебной риторики.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призывал Россию дистанцироваться от Европы.

    21 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой

    Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой

    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что представители Киева готовят как минимум один обмен с Россией, передает «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул, что для достижения настоящего результата по завершению конфликта «необходима встреча на уровне лидеров». По его словам, в переговорах требуется больше динамики, поскольку это «сложное направление».

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Комментарии (19)
    22 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине

    Кремль: Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и Азербайджана

    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разногласия между Россией и Азербайджаном по украинскому конфликту не должны разрушить взаимовыгодные отношения двух стран, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что в Кремле известна позиция руководства Азербайджана по Украине, в этом мнения Москвы и Баку расходятся.

    По его словам, Алиев с самого начала занял такую позицию, с которой Кремль не согласился сразу.

    Он добавил, что эти разногласия не должны мешать преодолеть кратковременное охлаждение в отношениях между Москвой и Баку.

    По мнению Пескова, ни Россия, ни Азербайджан не должны жертвовать обоюдовыгодными интересами ради текущей ситуации.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».

    Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость уважительного отношения к русским в Азербайджане на фоне непростого этапа в отношениях двух стран.

    Комментарии (31)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 19:07 • Новости дня
    ФАС разберется с водой по 455 рублей за бутылку в аэропортах

    ФАС поручила усилить контроль цен на воду в аэропортах

    ФАС разберется с водой по 455 рублей за бутылку в аэропортах
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила управлениям усилить контроль за ценами на питьевую воду и продукты в аэропортах.

    В службе напомнили о недопустимости необоснованного повышения стоимости и сообщили о поступивших жалобах на завышенные цены в зонах вылета, передает ТАСС.

    «ФАС поручила Московскому и областному УФАС усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, в ряде столичных и петербургском аэропортах за сутки отменили 118 рейсов, еще 203 были задержаны дольше двух часов из-за ограничений. По данным НТВ, в результате в аэропортах застряли тысячи пассажиров, которые жаловались на очень дорогие воду и еду – за маленькую бутылку воды приходилось платить 455 рублей.

    В феврале ФАС возбудила дела из-за высоких цен на питьевую воду в аэропорту Внуково.

    В июне ведомство приступило к проверке цен на питьевую воду в аэропортах 28 регионов, особое внимание уделяя компаниям в стерильных зонах.

    Комментарии (14)
    21 июля 2025, 21:45 • Новости дня
    Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины
    Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд переговоров между российской и украинской сторонами запланирован на четверг, он пройдет в Стамбуле.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что делегации обеих сторон могут прибыть в Стамбул уже 23 июля

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Владимир Зеленский заявил о планах Киева провести встречу с Россией в среду.

    Комментарии (0)
    22 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    Зеленский обвинил ЕС в задержке передачи помощи на 150 млрд евро
    Зеленский обвинил ЕС в задержке передачи помощи на 150 млрд евро
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о невыполнении странами Евросоюза обещаний по предоставлению финансовой поддержки Киеву на 150 млрд евро.

    Зеленский выразил недовольство отсутствием реальных поступлений обещанной финансовой поддержки от европейских стран на фоне ранее данных гарантий, пишут «Ведомости».

    По его словам, европейские страны заявили о готовности выделить Украине 150 млрд евро, однако Киев пока не получил эти средства.

    Зеленский отметил, что страны Евросоюза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. По его словам, десять стран готовы взять эти средства.

    «Мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», – заявил Зеленский

    Он подчеркнул, что этот вопрос касается не только Евросоюза, но и НАТО.

    Ранее страны Евросоюза утвердили инвестиционный план SAFE на 150 млрд евро для усиления военного потенциала и самостоятельности оборонной промышленности Европы.

    Глава ЕК фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда для восстановления Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина затягивает Европу в новую финансовую дыру.

    Комментарии (7)
    22 июля 2025, 11:06 • Новости дня
    Еврокомиссар обвинил Россию в использовании мигрантов как оружия против Европы
    Еврокомиссар обвинил Россию в использовании мигрантов как оружия против Европы
    @ MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский комиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что Россия использует мигрантов как оружие против Европы и подчеркивает необходимость диалога с ливийским лидером Халифой Хафтаром, сообщает Politico.

    Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что Евросоюз должен быть готов вести переговоры с якобы поддерживаемым Россией ливийским командующим Халифой Хафтаром, чтобы предотвратить использование миграционного кризиса как «оружия против Европы», передает Politico.

    «Есть, безусловно, опасность, что Россия... будет использовать мигрантов и миграционный вопрос в целом как оружие против Европы. Это уже происходит, и мы опасаемся, что Россия намерена поступить так же в Ливии», – подчеркнул Бруннер.

    Высказывание еврокомиссара прозвучало на фоне инцидента в Бенгази, когда самого Бруннера и министров из Италии, Греции и Мальты выдворили из города после отказа сфотографироваться с представителями администрации Хафтара. Ливийские власти объявили Бруннера персоной нон грата, опасаясь, что европейская делегация может придать легитимность администрации Хафтара, которую большинство стран мира не признает.

    Несмотря на напряженность, Бруннер сообщил, что Евросоюз готов возобновить диалог с Хафтаром и его окружением, поскольку влияние России в Ливии вызывает серьезные опасения в Брюсселе. Он отметил, что сохраняются рабочие коммуникационные каналы на техническом уровне между ЕС и представителями Хафтара.

    Ситуация обостряется из-за роста числа мигрантов, прибывающих морским путем из Ливии – особенно через центральное Средиземноморье. Хотя общее число нелегальных пересечений границ снизилось на 20% в первой половине 2025 года, этот маршрут остается самым загруженным и составляет 39% всех нелегальных прибытия в ЕС.

    Власти Греции временно приостановили рассмотрение заявлений о предоставлении убежища для мигрантов, прибывающих морем из Северной Африки, что вызвало критику со стороны правозащитных организаций. На фоне опасений о возможных новых попытках «гибридной войны» с использованием мигрантов со стороны России, Евросоюз рассматривает варианты миграционной дипломатии, включая развитие помощи Ливии и облегчение выдачи виз, чтобы контролировать миграционные потоки.

    На неформальном саммите в Германии министры внутренних дел Евросоюза согласовали более строгие миграционные правила и обсуждали создание центров для депортации отказавших в убежище мигрантов за пределами ЕС.

    В Ливии, по данным УВКБ ООН, сейчас находится более 600 тыс. перемещенных лиц. Евросоюз финансирует береговую охрану Ливии, несмотря на сообщения о массовых нарушениях прав человека, в том числе пытках и сексуальном рабстве мигрантов.

    Восток Ливии контролирует Хафтар и его армия, а запад – «признанное международным сообществом» правительство национального единства в Триполи. Европейские лидеры уже не впервые обращаются к ливийским военным лидерам для сдерживания миграции по маршруту из Африки.

    Между тем, Италия и Греция пытаются привлечь внимание союзников по ЕС и НАТО к ситуации в Ливии из-за роста влияния России.

    Еврокомиссия рассматривает возможность сокращения финансирования государств Африки в случае отсутствия мер по сдерживанию миграции в Европу.

    Глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявил о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны.

    Комментарии (6)
    22 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС

    Москва существенно расширила список европолитиков с запретом въезда в Россию

    МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на новые санкции Евросоюза Москва увеличила перечень граждан из европейских стран, которым теперь запрещен въезд в Россию, сообщили в МИД России.

    Москва существенно расширила список представителей Евросоюза и ряда европейских государств, которым теперь запрещен въезд в Россию в качестве ответа на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС, следует из сообщения МИД на сайте.

    Среди лиц с ограничениями на въезд оказались представители евроинститутов, стран – членов ЕС, а также ряда государств, поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя. Запрет введен на основании федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ.

    В МИД подчеркнули, что подобные антироссийские акции не способны как-либо повлиять на политику страны.

    «Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка», – заявили в ведомстве.

    Также в министерстве отметили, что все последующие санкционные решения ЕС будут получать своевременный и адекватный ответ со стороны Москвы. Российская сторона намерена и далее принимать меры в ответ на недружественные действия.

    В пятницу постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением.

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко допускал возможность обнуления товарооборота с Евросоюзом.

    Новый пакет санкций со стороны Евросоюза имеет ряд опасных последствий для российской экономики.

    Комментарии (13)
    21 июля 2025, 17:56 • Новости дня
    Названа возможная дата нового раунда переговоров России и Украины

    ТАСС: Новый раунд переговоров России и Украины может состояться 24–25 июля

    Названа возможная дата нового раунда переговоров России и Украины
    @ БелТА/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Идет согласование на 24–25 июля», – цитирует собеседника агентство.

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 21:18 • Новости дня
    Россия передала ОЗХО доказательства применения Украиной токсичных веществ

    Tекст: Вера Басилая

    Москва передала в ОЗХО доказательства использования токсичных химикатов Киевом против мирных жителей и военных, включая результаты лабораторных анализов с мест инцидентов, сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

    По словам Тарабрина, Россия предоставила Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства применения Киевом токсичных химикатов, передает ТАСС. По его словам, Киев применял их, как против российских военных, так и против мирного населения.

    Он уточнил, что эти данные основаны на анализах проб с мест предполагаемых химических инцидентов, а экспертизы проводились сертифицированной лабораторией Минобороны России.

    Ранее Россия представила Организации по запрещению химического оружия доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области.

    В ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств.

    Комментарии (8)
    22 июля 2025, 11:28 • Новости дня
    В Совфеде назвали мракобесием решение Таллина о переименовании Центра русской культуры

    Сенатор Климов: Эстония решением по Центру русской культуры вредит сама себе

    В Совфеде назвали мракобесием решение Таллина о переименовании Центра русской культуры
    @ Iifar/Wikipedia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Действия Таллина основаны на желании эстонского руководства поддержать русофобскую агонию ряда стран ЕС и НАТО. С точки зрения воздействия на Россию такие «приемы» нелепы. На деле Эстония наказывает сама себя, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал решение Таллинского горсобрания фактически о ликвидации Центра русской культуры.

    «Решения депутатов Таллинского горсобрания по Центру русской культуры – мракобесие. Переименование учреждения и его передача под управление арт-центра – абсолютно глупый шаг, в котором отсутствует здравый смысл», – возмутился сенатор Андрей Климов. По его мнению, действия эстонских властей красноречиво говорят об отношении к собственному населению, немалая часть которого – русскоговорящие.

    «Таллин предпринимает меры, руководствуясь желанием поддержать русофобскую агонию ряда стран ЕС и НАТО. Но с точки зрения воздействия на Россию такие «приемы» нелепы. На деле Эстония наказывает сама себя», – подчеркнул парламентарий. Собеседник порекомендовал эстонцам задуматься о том, в какой «глубокий и крайне неприятный тупик» ведет их нынешние руководство, ориентирующееся на Брюссель и Североатлантический альянс.

    Действия эстонских властей не останутся без ответа. «В Конституции России прописано, что одна из задач государства – оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов. У Россотрудничества, МИД и российского посольства есть методы реагирования», – заключил Климов.

    Ранее депутаты Таллинского городского собрания утвердили решение о переименовании Центра русской культуры в культурный центр «Мере» и передаче его под управление арт-центру «Котел культуры». Такой шаг фактически означает ликвидацию Центра русской культуры как отдельного учреждения.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, за этот документ проголосовали 40 депутатов, 33 выступили против, еще один воздержался. В апреле власти города демонтировали советскую символику со здания Центра русской культуры. Отмечалось, что архитектурный элемент будет передан на хранение в фонд Таллинского городского музея.

    Здание Центра русской культуры в стиле сталинского ампира с элементами неоклассицизма было построено в 1951-1954 годах по проекту архитектора Александра Кузнецова. В нем располагался Дом офицеров Балтийского флота. Строение признано памятником архитектуры.

    Комментарии (11)
    21 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    В России одобрены новые кредитные каникулы по ипотеке

    Кабмин одобрил кредитные каникулы при рождении ребенка

    В России одобрены новые кредитные каникулы по ипотеке
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о предоставлении кредитных каникул при рождении или усыновлении детей.

    Поправки предлагается внести в закон «О потребительском кредите (займе)», передает ТАСС. Документ предусматривает право заемщика на ипотеку получить льготный период для приостановки выплат.

    Глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что при рождении или усыновлении первого ребенка нужно подтвердить снижение дохода более чем на 20% и наличие ежемесячных выплат по кредиту выше 40% дохода. Для второго и последующих детей достаточно самого факта их появления в семье.

    Срок льгот составляет до шести месяцев при рождении или усыновлении первого ребенка, и до 18 месяцев – при рождении или усыновлении второго и последующих. Законопроект расширяет гарантии для семей с детьми и, по оценке Груздева, позволит гражданам чувствовать себя более защищенно при пополнении семьи.

    Минфин отмечает, что сейчас 39% россиян не планируют заводить детей из-за финансовых сложностей и жилищного вопроса. Поправки призваны поддержать семьи и повысить их уверенность в будущем.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости.

    Комментарии (2)
    22 июля 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ

    Политолог Шеслер: Зеленский продолжит давление на НАБУ до полного подчинения

    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ
    @ SBUkr

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейская критика атак офиса Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро Украины объясняется тем, что Запад не хочет терять рычаги влияния на Киев. Но европейские чиновники не смогут помешать властям Украины взять ведомство под контроль, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее послы ЕС и G7 осудили обыски в НАБУ.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано США для управления правоохранительными органами страны извне. Бюро, будучи вне зоны влияния силовиков, получило огромную власть. При этом, формально оно замыкается только на президента, но на самом деле это структура Госдепа», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «На счету бюро наиболее громкие расследования. Например, дело против «Укроборонпрома», который был фактически кормушкой предыдущего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Теперь же НАБУ вплотную подобралось к Зеленскому», – продолжила аналитик.

    Впрочем, ни о какой объективности в работе бюро не может идти речи, уточнила она. «С его помощью возбуждались дела против неугодных политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Более того, по звонку из Вашингтона НАБУ прекратило расследование в отношении руководства компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил Хантер Байден – сын Джо Байдена», – напомнила эксперт.

    «Сейчас же члены Демократической партии США потеряли весомую часть рычагов управления НАБУ, а в Госдепе происходят кадровые пертурбации. В итоге, в Вашингтоне за бюро, по сути, никому заступиться. Послы стран ЕС взяли на себя ношу по защите украинской структуры. Возможно, в Брюсселе хотят переориентировать ее на себя», – допустила спикер.

    «Ситуацией решили воспользоваться на Банковой, чтобы не разрушить НАБУ, но подчинить себе, отстранив от руководства нынешних сотрудников, и поставив во главу марионетку Зеленского. Поэтому атаки на структуру, конечно, продолжатся. И ЕС тут вряд ли сможет повлиять на Киев, поскольку не хочет терять «украинский проект», – отметила Шеслер.

    «Вероятно, Брюссель подождет окончания расследований, смены руководства НАБУ и попытается «замести все под ковер», смягчая формулировки. В Киеве же поставят Зеленскому в заслугу, что он сохранил бюро и якобы вычистил оттуда всю российскую агентуру», – резюмировала собеседница.

    Послы стран G7 выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с обысками в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и арестами его сотрудников. Дипломаты заявили, что планируют обсудить этот вопрос с членами украинского правительства.

    Посол Евросоюза Катарина Матернова в свою очередь намекнула, что за действия против бюро Киев могут лишить поддержки. «Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», – написала она.

    Напомним, в понедельник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора страны провели масштабные обыски у детективов НАБУ. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции, сообщило издание «Страна». При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.

    Накануне вечером СБУ заявила о задержании «российских агентов». Одним из них оказался руководитель межрегиональных управлений НАБУ Руслан Магамедрасулова. Его подозревают в якобы ведении бизнеса на территории России.

    По версии спецслужбы, у отца фигуранта российское гражданство, однако чиновник НАБУ не указал это при оформлении допуска к государственной тайне. Мать подозреваемого проживает в Киеве, при этом получает пенсию в ДНР и поддерживает Россию, передает РИА «Новости».

    Между тем, во вторник партия «Слуга народа» внесла в парламент законопроект, предусматривающий ликвидацию антикоррупционного бюро, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Нардеп Анастасия Радина уточнила, что инициатива предполагает существенное ограничение полномочий НАБУ и САП, что фактически приведет к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры Украины. Согласно инициативе, генеральный прокурор получит доступ ко всем делам бюро, а также будет имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и закрывать расследование по требованию стороны защиты.

    Напомним, НАБУ было создано в 2015 году под непосредственным контролем европейских и американских кураторов. Это было одним из требований для Киева для либерализации визового режима с Евросоюзом. Целью бюро провозглашалось проведение расследований фактов коррупции среди украинских высокопоставленных чиновников. На деле западные структуры хотели получить с помощью ведомства инструмент влияния на Украину.

    Комментарии (15)
    21 июля 2025, 21:27 • Новости дня
    Зеленский назвал дату новых переговоров России и Украины в Турции
    Зеленский назвал дату новых переговоров России и Украины в Турции
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская делегация намерена провести очередную встречу с российской стороной в среду в Турции, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», – заявил Зеленский в видеообращении, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, дополнительные подробности о переговорах станут известны в ближайшее время.

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Назначена дата начала суда по делу теракта в «Крокусе»

    Суд по делу теракта в «Крокусе» начнется 4 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рассмотрение уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити холл» в отношении 19 обвиняемых начнется 4 августа.

    Об этом сообщила пресс-секретарь Второго Западного окружного военного суда Ирина Жирнова, передает ТАСС. «Судебный процесс будет проходить в одном из зданий Московского городского суда», – уточнила она.

    В суде отметили, что дело будет рассматривать коллегия из трех судей. Все обвиняемые проходят по делу как исполнители или соучастники нападения, в ходе которого погибли 149 человек.

    Ранее четверо обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити холле» в Красногорске ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в их отношении.

    Напомним, 1 июля генпрокуратура завершила расследование теракта в «Крокус Сити холле», передав дело из 427 томов на рассмотрение военному суду.

    Комментарии (6)
    21 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Вспышка газа вызвала крупный пожар в многоэтажке в Новороссийске
    Вспышка газа вызвала крупный пожар в многоэтажке в Новороссийске
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В многоэтажном доме на Анапском шоссе в Новороссийске вспыхнул пожар, который распространился на три квартиры.

    Сообщение о возгорании поступило в 14:50, сообщили в МЧС по Краснодарскому краю, передает РИА «Новости». По прибытии пожарных было установлено, что огнем охвачены три квартиры. В 15:10 пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.

    В ведомстве уточнили, что предварительной причиной происшествия стала вспышка газовоздушной смеси. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, однако из здания были эвакуированы 25 человек.

    В тушении пожара приняли участие 20 сотрудников МЧС России и восемь единиц техники. Спасатели продолжают работать на месте для полной ликвидации последствий возгорания.

    В июне в Архангельске в жилом доме на улице 100-й Дивизии произошел хлопок газа с последующим пожаром, после чего обрушилась кровля.

    В мае при взрыве газа в Москве пострадали дети.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР
    В Киеве арестовали ведущего сотрудника НАБУ за госизмену
    Умер угрожавший Калининградской области польский генерал
    Еврокомиссар обвинил Россию в использовании мигрантов как оружия
    Оппозиция Молдавии объявила о создании нового политического блока
    В Москве возбудили дело из-за передачи данных полицейскими Telegram-каналу
    Туристов из США и Израиля задержали за хулиганство у здания ФСБ в Петербурге

    ЕС бьет по своим фермерам и помогает американским

    Пока ЕС отказывается от российских удобрений, которые ценятся во всем мире, США спокойно наращивают их закупки. Убегая от зависимости от России, Брюссель попадает в лапы Вашингтона. Все идет к тому, что Европа будет зависеть не только от американского СПГ, но и от американских удобрений. А что будет с более качественными и дешевыми российскими удобрениями? Подробности

    Перейти в раздел

    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

    Перейти в раздел

    «Бусификация» на Украине примет мобильный характер

    Российские удары по ТЦК вынуждают правительство Украины пересматривать формат работы военкоматов. Как заявили в Раде, их деятельность может приобрести «мобильный» характер. По мнению экспертов, речь идет о переориентации работы учреждений со стационарных мест в пользу создания полевых лагерей. Как это повлияет на дальнейший ход принудительной мобилизации на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом

    Экономика Китая опровергает все пессимистичные прогнозы и продолжает свой рост, несмотря на целый ряд серьезных проблем. Есть, по крайней мере, три версии, как Китаю удалось достигнуть такого впечатляющего результата. И одна из них связана с российской экономической политикой последнего времени. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации