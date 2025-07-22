Лавров назвал отношение Европы к России «международным оборзением»

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на итоговой пресс-конференции после переговоров с главой МИД Мозамбика, Лавров отметил, что европейские власти активно нагнетают антироссийские настроения среди граждан, используя методы, схожие с геббельсовской пропагандой, передает ТАСС. Европу призывают воспринимать Россию как экзистенциального врага и готовящегося к нападению противника, указал он.

Лавров подчеркнул, что на фоне этой риторики европейцам предлагают забыть о внутренних проблемах, таких как экономические трудности и деиндустриализация, и направить все ресурсы на милитаризацию региона. Особое внимание, по его словам, уделяется Германии и другим странам, испытывающим экономические сложности.

Министр также назвал очень тревожным сигналом антироссийские планы, которые, по его словам, «варятся» в Германии, Франции и Британии. Он отметил угрозы немецкого министра обороны, который заявил о готовности убивать русских солдат, а также высказывания руководителей НАТО о возможности превентивного удара по Калининградской области.

«Любые поползновения, которыми сейчас нам грозят немецкий министр обороны, например, заявляя, что мы будем готовы убивать русских солдат, заявление руководителей НАТО о том, что они вот-вот превентивно раздавят Калининградскую область, – это, наверное, для любого нормального, подчеркну – нормального человека, посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном, конечно же», – заявил Лавров.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что НАТО имеет возможность уничтожить Калининградскую область за рекордно короткое время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание частью враждебной риторики.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призывал Россию дистанцироваться от Европы.