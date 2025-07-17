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Американский генерал пригрозил стереть с лица земли Калининградскую область
Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что у НАТО появились возможности уничтожить Калининградскую область за рекордно короткое время.
Донахью заявил, что военные США и их союзники по НАТО обладают возможностями быстро уничтожить Калининградскую область, сообщает Defense News.
По его словам, Калининград примерно 75 километров в ширину и окружен со всех сторон НАТО, армия и ее союзники теперь способны «стереть этот анклав с лица земли с такой скоростью, какой раньше не было».
Генерал Кристофер Тодд Донахью командовал 82-й воздушно-десантной дивизией США с 2020 по 2022 год. Он стал последним американским военнослужащим, который покинул Афганистан во время вывода войск США. Донахью лично проходил на борт военного самолета, завершив тем самым почти 20-летнее пребывание армии США в Афганистане.