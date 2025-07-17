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    Как Россия удержала четвертое место среди крупнейших экономик мира
    Медведев объяснил долгосрочность денацификации Украины
    Полонист оценил закон Рады о терроре и репрессиях против украинцев в Польше
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    Увеличено число оснований для лишения мигрантов гражданства России
    Минобороны: Киев подготовил провокацию с 550 тоннами аммиака
    Эксперт назвал задачи Свириденко на посту премьера Украины
    Песков объяснил обоснованность отключений мобильного интернета
    Рар объяснил отказ Германии повышать бюджет ЕС
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    27 комментариев
    17 июля 2025, 13:45 • Новости дня

    Американский генерал пригрозил стереть с лица земли Калининградскую область

    Американский генерал пригрозил стереть с лица земли Калининградскую область
    @ SGT Terry Vongsouthi/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что у НАТО появились возможности уничтожить Калининградскую область за рекордно короткое время.

    Донахью заявил, что военные США и их союзники по НАТО обладают возможностями быстро уничтожить Калининградскую область, сообщает Defense News.

    По его словам, Калининград примерно 75 километров в ширину и окружен со всех сторон НАТО, армия и ее союзники теперь способны «стереть этот анклав с лица земли с такой скоростью, какой раньше не было».

    Генерал Кристофер Тодд Донахью командовал 82-й воздушно-десантной дивизией США с 2020 по 2022 год. Он стал последним американским военнослужащим, который покинул Афганистан во время вывода войск США. Донахью лично проходил на борт военного самолета, завершив тем самым почти 20-летнее пребывание армии США в Афганистане.

    14 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегацию России в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер, отметила спикер МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о «несерьезности» представителей Москвы на переговорах по Украине.

    Рютте выразил мнение, что на переговоры со стороны России пришли «несерьезные люди, в частности некий историк, рассказывавший о событиях с 1250 года», напомнила Захарова. Она указала, что этот «историк» – специалист по международным отношениям и государственный деятель Владимир Мединский.

    Она также отметила, что украинскую делегацию возглавлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который никогда не служил в армии и был менеджером телефонной компании.

    Дипломат подчеркнула, что без знания истории невозможно решать сложные международные вопросы. «Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Ранее Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО.

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    14 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте

    Политолог Клинцевич: США будут два месяца давить на Украину

    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политолог Андрей Клинцевич прокомментировал новые заявления экс-президента США Дональда Трампа о возможном введении жестких экономических пошлин против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

    Клинцевич в своем Telegram-канале подчеркнул, что подобные заявления Трампа не оказывают давления на Москву, а, напротив, «дают возможность России занять лучший плацдарм на фронте». Он отметил, что в ближайшие два месяца США будут активно давить именно на Украину.

    «Мир увидел, что Путин побеждает на этих переговорах с США - он диктует повестку. Их требование про немедленно прекращение огня без условий - уже даже не вспоминают», – пояснил Клинцевич.

    Ранее Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Он также сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС.

    Комментарии (7)
    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    15 июля 2025, 10:29 • Новости дня
    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу

    WP: Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу

    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп изменил подход к мирному урегулированию конфликта на Украине, задумавшись о поставках дальнобойных ракет Киеву для ударов по Москве и Петербургу, пишет The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться мира на Украине путем ужесточения санкций против России, передает The Washington Post. Трамп отметил, что изначально верил в возможность мирного урегулирования и «чувствовал сделку четыре раза». Однако, по словам Трампа, он понял, что единственный способ «заставить Путина пойти на мир – это существенно «повысить цену продолжения конфликта».

    Трамп пригрозил ввести против России «жесткие тарифы», если она не заключит мир в течение 50 дней. Он также пообещал предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, средства ПВО и артиллерию через страны НАТО. Стоимость военной помощи составит 10 млрд долларов. Кроме того, Украина может получить разрешение на использование 18 ракет ATACMS дальностью 300 километров для ударов по военным базам, аэродромам и складам снабжения в глубине России.

    В разговоре с Владимиром Зеленским Трамп спросил, почему Украина не наносит удары по Москве и Петербургу. Зеленский ответил, что Украина может это сделать, если получит необходимое оружие.

    Трамп ужесточил свою позицию в отношении Путина по трем причинам, полагает издание. Во-первых, он считает, что «Путин не уважает его, симулируя готовность к миру, но игнорируя призывы к прекращению огня»; во-вторых, он увидел эффективность американской военной мощи при использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана; в-третьих, он считает, что «Путин будет вести переговоры только под угрозой».

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    Ранее СМИ писали, что в новый пакет военной помощи США Украине может включить дальнобойные ракеты ATACMS. Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине ракет Tomahawk (Томагавк), но не включил их в список вооружения.

    СМИ сообщали, что Трамп собирается объявить о поставках ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

    Президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил о подготовке передачи Украине крупных партий систем ПВО Patriot в полной комплектации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как планы Вашингтона  оказывают влияние на ситуацию на поле боя и на попытки урегулирования конфликта.

    Комментарии (21)
    15 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «У нас, знаете, такая есть пословица: «Не рой другому яму [– сам в нее упадешь]», – отметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что нынешние и готовящиеся в Брюсселе ограничения уже нанесли серьезный ущерб экономике Европы. Лавров добавил, что многие европейские аналитики и политологи признают: ущерб прежде всего несут авторы санкционной войны.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть.

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    15 июля 2025, 16:46 • Новости дня
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала FT «умирающей газетой», которая известна тем, что «вырывает слова из контекста ради увеличения просмотров», передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Трамп лишь задал вопрос, а не поощрял какие-либо действия, связанные с ударами по российским городам.

    «Газета Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», – сказала она.

    Пресс-секретарь также отметила, что Трамп «неустанно работает» над завершением конфликта на Украине и пытается достичь мира.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

    Комментарии (14)
    15 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    Медведев: Россию не волнует театральный ультиматум Трампа
    Медведев: Россию не волнует театральный ультиматум Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа, адресованные России, представляют собой лишь театральный ультиматум, который в Москве не заметили, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отметил, что после заявлений Трампа «воинственный Евросоюз разочарован», мир «вздрогнул», а Россия не заметила «театральный ультиматум» (theatrical ultimatum). Он опубликовал этот комментарий на английском языке в социальной сети X.

    Это заявление стало первой официальной реакцией Москвы на заявления Вашингтона.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил России введением «жестких пошлин», если соглашение по урегулированию ситуации на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что слова Трампа по Украине свидетельствуют о том, что «пар ушел в свисток».

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    14 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Космонавт Джанибеков рассказал о нарисованном в НАСА шаттле, бомбящем СССР
    Космонавт Джанибеков рассказал о нарисованном в НАСА шаттле, бомбящем СССР
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков рассказал о недружелюбной атмосфере при первых встречах советских космонавтов с сотрудниками НАСА, а также нарисованном шаттле, бомбящем СССР.

    По словам Джанибекова, начало сотрудничества советских и американских космонавтов сопровождалось недружелюбной атмосферой со стороны НАСА, передает РИА «Новости».

    Космонавт рассказал, что при первом визите советских космонавтов в американский центр на классной доске был изображен перевернутый шаттл, сбрасывающий бомбы на карту СССР.

    Джанибеков отметил, что советские участники также сталкивались с настороженным отношением: на стенах висели таблички с надписью «Осторожно, русские», а их личные вещи неожиданно проверяли. Он рассказал, что на утренних пробежках за ним следил специалист, а все разговоры советских космонавтов записывались при помощи многочисленных магнитофонов.

    Позже, по словам Джанибекова, отношения между СССР и США стали улучшаться, появилось больше совместных проектов и контактов. Этому способствовало создание международной Ассоциации участников космических полетов.

    Миссия «Союз–Аполлон», прошедшая с 15 по 24 июля 1975 года, стала символом разрядки и получила неофициальное название «рукопожатие в космосе».

    Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что исследование дальнего космоса должно стать общей задачей для SpaceX и Роскосмоса.

    В апреле Баканов и заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс обсудили вопросы сотрудничества в космосе, включая работу на МКС, подготовку пилотируемого запуска и совместное празднование годовщины стыковки «Союз–Аполлон».

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    15 июля 2025, 10:33 • Новости дня
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Украинские военные часто запускают больше ракет «Пэтриот» (Patriot), чем это необходимо, что приводит к потере дорогостоящих боеприпасов и снижению эффективности обороны, пишет польское издание WP Tech.

    Украина в настоящее время располагает семью или восьмью батареями ЗРК Patriot, двумя батареями SAMP/T, а также некоторым количеством старых комплексов MIM-23 HAWK и С-300, пишет WP Tech.

    Эксперт Анджей Киньский заявил, что украинские расчеты с самого начала конфликта запускали больше ракет, чем требовалось по ситуации. «Пример – первая поставка немецких ракет IRIS-T: их рассчитывали на три месяца, а израсходовали за месяц», – отметил он.

    Он напомнил, что во время первого применения Patriot на Украине в мае 2023 года за 90 секунд было запущено 30 ракет двумя батареями при технической возможности сопровождения только шести целей одновременно. По его словам, часть пусков осуществлялась «вслепую», что привело к потере дорогостоящих ракет и снижению эффективности обороны.

    Эксперт также отметил, что значительное число ракет Patriot применялось даже против беспилотников Shahed, что экономически нецелесообразно. Он добавил, что постоянная нехватка новых ракет усугубляется невозможностью европейских стран производить эти боеприпасы самостоятельно, а зависимость Европы и Украины от поставок из США сохранится до запуска совместного завода в Германии, что ожидается не ранее 2027 года.

    В материале отмечается, что в условиях истощения западных запасов Украина сталкивается с серьезными трудностями в поддержании достаточного количества ракет для Patriot, что может сказаться на способности защищать объекты от российских баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.

    Комментарии (19)
    16 июля 2025, 01:17 • Новости дня
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в среду, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

    Рютте сделал это заявление на встрече с сенаторами Конгресса США на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых поставках оружия Украине и пригрозил «жесткими» вторичными пошлинами в размере 100% для покупателей российской экспортной продукции, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение.

    «Я призываю эти три страны, особенно если вы живете в Пекине, Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, потому что это может ударить ваc очень сильно. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам, иначе это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю», – цитирует Рютте агентство Reuters.

    Сенатор США от Республиканской партии Том Тиллис похвалил Трампа за объявление о таких шагах, но заявил, что 50-дневная задержка его «беспокоит».

    Он выразил обеспокоенность тем, что Россия попытается использовать 50 дней для победы или для того, чтобы занять более выгодную позицию на переговорах о мирном соглашении».

    «Поэтому нам следует взглянуть на нынешнее состояние Украины и сказать: что бы вы ни делали в течение следующих 50 дней, любые ваши достижения исключены из списка», – добавил он.

    Рютте отметил, что Европа найдет средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую из возможных позиций на переговорах. В соответствии с соглашением, США теперь будут «массированно» поставлять Украине оружие, «не только ПВО, но и ракеты, и боеприпасы, за которые платят европейцы».

    На вопрос, обсуждается ли поставка ракет большой дальности для Украины, Рютте ответил: «Это как оборонительное, так и наступательное оружие. То есть, есть все виды оружия, но вчера мы не обсуждали это подробно с президентом».

    Над этим сейчас работают Пентагон и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе совместно с украинцами, ответил он.

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    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

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    15 июля 2025, 13:41 • Новости дня
    МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы
    МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы неприемлемы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Россия не приемлет никаких попыток выставлять требования Москве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новый план президента США Дональда Трампа по Украине, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что Москва готова договариваться по урегулированию на Украине, а дипломатический путь разрешения конфликта остается предпочтительным вариантом.

    Рябков также добавил, что если позиция России не получит должного отклика, поставленные цели будут достигаться с помощью специальной военной операции. Он подчеркнул, что эта позиция остается незыблемой и выразил надежду, что в Вашингтоне и НАТО отнесутся к этому с максимальной серьезностью.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал слова Трампа театральным ультиматумом, который в Москве не заметили.

    В Кремле заявили, что слова Трампа о военных поставках Киеву воспринимаются серьезно, и сообщили о намерении тщательно их проанализировать.

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    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    16 июля 2025, 14:22 • Новости дня
    Китай отверг угрозы генсека НАТО о санкциях США за бизнес с Россией
    Китай отверг угрозы генсека НАТО о санкциях США за бизнес с Россией
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая осудили призывы НАТО и США к санкциям против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, назвав диалог единственным выходом из украинского кризиса.

    Китай отверг предупреждение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможных санкциях США против Индии, Китая и Бразилии за торговлю с Россией, передает Anadolu.

    Представитель МИД Китая Линь Цзянь на пресс-конференции заявил: «Китай выступает против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции. Торговые войны не приносят победителей, а давление и угрозы бесперспективны». Он подчеркнул, что единственным путем выхода из украинского кризиса являются диалог и переговоры.

    Ранее по итогам встречи с Дональдом Трампом Марк Рютте сообщил, что президент США пригрозил ввести вторичные санкции против Индии, Китая и Бразилии, если они продолжат торговлю с Россией. Также Рютте заявил, что Вашингтон намерен увеличить поставки оружия Киеву, включая ракеты и боеприпасы за счет финансирования со стороны Европы.

    Китайский дипломат добавил, что Пекин призывает стороны создавать условия для политического урегулирования украинского кризиса. Комментируя высказывания кандидата Трампа в послы США при ООН Майка Уолтца о противодействии влиянию Китая, Линь назвал их проявлением «идеологической предвзятости и менталитета холодной войны», подчеркнув, что Китай «решительно отвергает» такую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут столкнуться с серьезными последствиями вторичных санкций, если не прекратят вести бизнес с Россией.

    Комментарии (3)
    15 июля 2025, 20:18 • Новости дня
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве».

    Слова Трампа приводит Reuters, передает РИА «Новости». «Зеленский не должен целиться по Москве», – цитирует агентство американского лидера.

    Ранее администрация США опровергла заявления о якобы поддержке Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    15 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Кремль прокомментировал заявления Трампа о поставках оружия Украине

    Кремль назвал поставки оружия Украине поддержкой эскалации конфликта

    Кремль прокомментировал заявления Трампа о поставках оружия Украине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле назвали слова Дональда Трампа о военных поставках Киеву серьезными и сообщили о намерении тщательно проанализировать заявление американского лидера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в Кремле восприняли заявления Трампа о военных поставках Киеву как серьезные и собираются провести их тщательный анализ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что какие-то заявления адресованы лично президенту Владимиру Путину, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне.

    Песков также прокомментировал решения Вашингтона и его союзников по поставкам оружия на Украину. По его словам, эти шаги Киев расценивает не как сигнал к поиску мира, а как призыв продолжать боевые действия. Он подчеркнул, что подобные решения воспринимаются Украиной как поддержка дальнейшей эскалации конфликта.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп 14 июля отметил, что Вашингтон продолжит передавать оружие и военную технику Киеву при условии, что Европа оплатит эти поставки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Планы Вашингтона могут сказаться как на ситуации на поле боя, так и на перспективах урегулирования конфликта.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    16 июля 2025, 08:44 • Новости дня
    Politico: Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины
    Politico: Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины
    @ Natacha Pisarenko/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона отказалась поддержать американскую инициативу по закупке вооружений для киевского режима, об этом сообщили осведомленные французские источники.

    Франция не была упомянута среди стран, готовых присоединиться к этой программе, во время встречи генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Источники издания пояснили, что французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно.

    Комментарии (8)
    15 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте
    Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия одержит победу в конфликте на Украине, вопрос только во времени, сообщает газета Politico.

    Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил изданию, что Дональд Трамп полагает, что Россия одержит победу в конфликте на Украине, вопрос лишь заключается во времени, передает РИА «Новости».

    Собеседник Politico указал, что у России, по его мнению, более крупная экономика и армия по сравнению с Украиной. Также отмечается, что новые шаги Трампа по поставкам вооружений через НАТО связаны с якобы «безразличием Москвы к попыткам достичь мира».

    Politico пишет, что европейские лидеры приняли стратегические требования Трампа, включая дополнительные расходы в несколько миллиардов на коллективную оборону. В частности, речь идет о соглашении, согласно которому НАТО будет компенсировать США полную стоимость оружия, отправленного альянсом на Украину.

    Ранее Трамп заявил о введении США пошлин на товары из России в размере 100% и вторичных санкций против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.

    Трамп также сообщил о договоренности по поставкам американского оружия для Украины за счет Евросоюза.

    Политолог Андрей Клинцевич отметил, что подобные заявления Трампа дают возможность России занять лучший плацдарм на фронте.

    Эксперты оценили, как планы Вашингтона могут повлиять на ситуацию на поле боя и попытки урегулирования конфликта.

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