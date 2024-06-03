Гендиректор SAS сообщил об убытках компании после запрета полетов над Россией

Tекст: Максим Попов

По его словам, SAS была вынуждена увеличить время полета пассажирских рейсов из Европы в Азию от 2,5 до 3,5 часа, что оказало «огромное влияние на авиакомпанию», в том числе из-за высоких цен на топливо и очень низкого курса шведской кроны, передает ТАСС.

Ван дер Верфф подчеркнул, что до начала боевых действий на Украине и запрета ЕС пересекать воздушное пространство России присутствие SAS в Азии было примерно в 3-3,5 раза больше, что говорит о масштабах финансовых потерь, которые понесла компания в последнее время.

Как сообщалось ранее, американские авиакомпании потребовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией.