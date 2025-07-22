А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что современные власти Германии и Франции игнорируют исторические уроки, связанные с милитаризацией Европы, и предостерег от возрождения нацизма.
Сергей Лавров выступил с критикой в адрес современных немецких и французских властей, передает РИА «Новости».
Министр подчеркнул: «Уроки истории забывать нельзя, но они явно плохо выучены нынешним поколением и немцев, и французов, и представителей других европейских стран». Он обратил внимание на то, что милитаризация Европы происходит под предлогом якобы существующей угрозы со стороны России.
Глава МИД России также отметил, что сын за отца не отвечает, однако, если потомки осознали преступность прошлых действий, важно не повторять этих ошибок. Лавров добавил, что современные руководители ФРГ начинают предъявлять претензии в духе, который напоминает о недопустимости возрождения нацизма. Он выразил уверенность, что здравомыслящая часть европейского общества осознает опасность подобных тенденций.
Также Сергей Лавров охарактеризовал современную позицию Европы в отношении России «международным оборзением».
Днем ранее экс-еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген заявил о важности выстраивания взаимопонимания Европы с Россией ради мира на континенте.