Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Экс-еврокомиссар призвал Европу наладить взаимопонимание с Россией
Экс-еврокомиссар Ферхойген заявил о необходимости взаимопонимания Европы с Россией
Бывший еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген заявил о важности выстраивания взаимопонимания Европы с Россией ради мира на континенте.
Европейским странам следует стремиться к взаимопониманию с Россией, если они действительно заинтересованы в долгосрочном мире на континенте, заявил бывший еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген в авторской статье для швейцарского издания Die Weltwoche, передает ТАСС.
Ферхойген назвал «чистым лицемерием» позицию европейских политиков, которые объявили Россию неспособной к переговорам на фоне спецоперации на Украине, несмотря на многочисленные нарушения Устава ООН западными странами. По мнению экс-еврокомиссара, отклонение предложения России по диалогу о новой архитектуре безопасности в Европе в декабре 2021 года противоречило духу НАТО и нарушило его учредительный договор.
Он напомнил, что статья 1 договора НАТО прямо говорит о необходимости урегулирования конфликтов для укрепления мира. Ферхойген подчеркнул, что годы отказа предоставлять России равноправное место на европейской политической арене были несправедливыми и не отвечали интересам Европы.
Бывший еврокомиссар добавил, что политика «безопасности от России, а не с Россией» лишь усугубляет напряженность. Он предупредил, что такая позиция делает гонку вооружений практически неизбежной и может привести к открытому конфликту.
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