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    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

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    27 июня 2025, 12:01 • Новости дня

    МИД заявил о подготовке НАТО к конфликту с Россией

    Директор департамента МИД рассказал о военных планах НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат сообщил о планах НАТО существенно увеличить военный потенциал и реализовать новые оборонные проекты на фоне итогов саммита альянса.

    Североатлантический альянс активно готовится к возможному конфликту с Россией, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников на дискуссии клуба «Валдай», передает ТАСС.

    По словам Масленникова, на саммите НАТО, прошедшем в Гааге 24–25 июня, была одобрена программа перевооружения альянса, предусматривающая кратное наращивание военных потенциалов и производство вооружения.

    Он подчеркнул, что, помимо этого, принято решение о практической реализации региональных планов обороны, разработанных в 2023 году. Эти планы направлены на отражение возможного российского нападения на страны НАТО. Масленников отметил: «Североатлантический альянс действительно, и мы это видим, активно готовится к возможному конфликту с нашей страной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Владимир Мединский допустил возможность диалога с генсеком НАТО Марком Рютте о вопросах истории Малороссии и Войска Запорожского.

    Ранее европейские лидеры на саммите в Брюсселе раскритиковали премьера Испании Педро Санчеса за отказ выделять 5% ВВП на оборону, как требует НАТО.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен быть способен выпускать 3 млн дронов в год с учетом возможного конфликта с Россией.

    26 июня 2025, 13:28 • Новости дня
    Скачко назвал главное достижение Украины на саммите НАТО

    Политолог Скачко: Страны НАТО взяли Украину на содержание

    Скачко назвал главное достижение Украины на саммите НАТО
    @ Matthias Schrader/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несмотря на явную усталость западных лидеров от выходок Владимира Зеленского, Украине удалось сохранить прежние объемы финансовой поддержки. Это главное достижение Киева, благодаря которому власти республики могут назвать состоявшийся саммит успешным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Гааге завершился саммит стран НАТО.

    «Главный итог прошедшего саммита – принятие Украины на содержание западными странами. Причем часть денег Киеву достанется как раз из тех 5% от ВВП, которые члены альянса должны выделять на собственную оборону. То есть перед ВСУ открываются сразу несколько каналов пополнения ресурсов», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Первый – прямые поставки вооружений, второй – организация производства техники на территории самой республики и третий – дальнейшее налаживание создания продукции ВПК внутри ЕС. Несмотря на это, в рамках саммита чувствовалась некоторая брезгливость по отношении к Украине. И исходила она не только от Трампа», – добавляет он.

    «Но, тем не менее, Владимира Зеленского до сих пор готовы терпеть. Многих раздражает его заносчивость, хамство, но речь идет об орудии борьбы с Москвой, которое сейчас, возможно, будет использоваться менее интенсивно, чем в предыдущие годы противостояния, однако полностью терять возможность давления на Россию через конфликт с Киевом Запад не хочет», – акцентирует эксперт.

    «Все шатания и расколы, которые сегодня происходят внутри НАТО – это осмысленное затягивание времени. Компромиссные заявления о том, что с Москвой якобы нужно разговаривать – это завеса, за которой скрывается желание Старого света перевести дух и пустить «в бой» с новой силой свой изможденный ВПК», – рассуждает собеседник.

    «Таким образом, главным достижением Украины в рамках текущего саммита стало непосредственное подтверждение желания стран альянса оставаться в игре. Энтузиазм и громкие слова офису Зеленского не нужны. Для Киева принципиально важно, чтобы помощь не прекращалась. Если она идет – в будущем еще будут возможности ее нарастить», – заключил Скачко.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый Свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    27 июня 2025, 09:02 • Новости дня
    Индия и Россия обсудили срочную поставку комплексов С-400

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Циндао прошли переговоры оборонных ведомств Индии и России по ускоренной поставке ЗРК С-400 и модернизации боевой авиации.

    Переговоры между министрами обороны Индии и России, Раджнатхом Сингхом и Андреем Белоусовым, состоялись в китайском Циндао, передает ТАСС. Обсуждалась срочная поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400, модернизация и обновление истребителей Су-30 МКИ, а также закупка другой критически важной военной техники.

    В заявлении индийского Минобороны говорится: «Поставка систем С-400, модернизация Су-30 MKИ и закупка критически важной военной техники в сжатые сроки были одними из ключевых тем встречи».

    По информации ведомства, главы военных ведомств двух стран также провели углубленные обсуждения по вопросам геополитики, трансграничного терроризма и укрепления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Российская сторона выразила солидарность с Индией после теракта в Пахалгаме 22 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила закупить российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия продолжают расширять сотрудничество в военной сфере, заключив контракты примерно на 80 млрд долларов. Россия планирует подключить Индию к работе над истребителем Checkmate.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    27 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье

    Российские войска нанесли удар дронами по военному заводу ВСУ в Запорожье

    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска провели массированную атаку на военный завод в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья».

    Он уточнил, что цех на заводе был оборудован украинскими военными для производства и ремонта военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР.

    В Днепропетровской области железнодорожные узлы и склады техники ВСУ подверглись ударам, три из которых пришлись по объектам транспортной инфраструктуры. Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    26 июня 2025, 12:36 • Новости дня
    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО

    Рар: Если пошатнется НАТО, то развалится Евросоюз

    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа осознает, что без поддержки со стороны США она не способна играть хоть сколько-нибудь значимую роль в качестве военной силы на континенте. Поэтому лидерам Старого света приходится угождать Дональду Трампу во всех его желаниях и мечтах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО.

    «Североатлантический альянс беспомощен без лидерства и кошелька США. Более того, без американской "крыши" европейцы конфликтовали бы друг с другом. Именно НАТО, а не ЕС – стержень, основа существования Запада. Старый свет держится объединено только за счет покровительства Вашингтона», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник напомнил, что страны Восточной Европы присоединились к трансатлантическому сообществу «через двери НАТО». Если же блок пошатнется, то развал ЕС станет вопросом времени, добавил эксперт. «По этим причинам в Брюсселе твердо решили, что у них нет другой опции, как терпеть капризы Дональда Трампа и преклонять колено перед ним», – указал собеседник.

    «В Европе посчитали, что они не в состоянии содержать собственную, обособленную от НАТО армию. Они поняли, что для становления отдельным полюсом в мировой политике понадобятся годы. На этом фоне в Брюсселе все еще надеются на смену американского президента», – детализировал политолог.

    Еще один итог саммита касается конфликта на Украине. «В Лондоне, Берлине и Париже сложилось мнение, что Киеву – при всей западной поддержке – не победить на поле боя. Теперь встает вопрос о "сдаче" территорий России. Трамп на закрытой встрече с европейскими коллегами, видимо, смог убедить их в том, что других вариантов завершения конфликта не существует», – считает аналитик.

    По его мнению, ФРГ «должна безоговорочно поддержать мирные усилия Трампа». «Споры по этому вопросу только ослабят Европу и Украину», – добавил Рар. – Воевать с Россией без Америки Старый свет не станет, хотя канцлер Фридрих Мерц и говорит, что Германия должна стать самой мощной с военной точки зрения страной в Европе».

    «Подразумевается, что Берлин должен вместо Вашингтона занять место лидера на континенте к 2030 году. Пока же европейцы будут следовать Штатам, закупать американское вооружение, исправно оплачивать свою безопасность, создавая под эгидой США европейский ВПК. Москве же стоит использовать «окно возможностей» для завершения конфликта и перестройки европейской системы безопасности, где российский фактор будет значительно укреплен», – заключил Рар.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый Свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    26 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране

    Хегсет затруднился пояснить ускоренную оценку ущерба по объектам Ирана

    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране
    @ Po1 Alexander Kubitza/Department//Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США затруднился прокомментировать, почему итоговая оценка ущерба после удара по иранским ядерным объектам была подготовлена за считанные дни.

    Министр обороны США Пит Хегсет не смог объяснить, каким образом Пентагону удалось так быстро завершить оценку ущерба после удара по иранским ядерным объектам, пишет ТАСС. На пресс-конференции ему напомнили, что ранее военное ведомство предупреждало о необходимости значительного времени для анализа последствий атаки.

    Глава Пентагона заявил: «Я объяснил, что изменилось. Было много легкомысленных репортажей, основанных на утечках предварительной информации с низкой степенью уверенности». Он вновь подверг критике американские СМИ за публикации «утечек» разведданных, считая их недостоверными.

    Генерал Дэн Кейн, председатель Комитета начальников штабов ВС США, подчеркнул, что ни президент Дональд Трамп, ни министр обороны не оказывали на него давления, чтобы изменить публичные выводы по результатам ударов. «Нет, я этого не делал, и я бы этого не сделал», – заявил Кейн.

    Дональд Трамп в соцсети Truth Social допустил, что авторов публикаций о разведывательных оценках удара по Ирану могут уволить, и назвал их недостоверными, обвинив The New York Times и CNN в распространении ложной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Али Хаменеи заявил, что Ирану удалось нанести ущерб американской военной базе в Катаре. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф утверждал, что после ударов США Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу.

    Анализ последствий ударов по объектам Ирана и их влияния на ядерные планы республики продолжается, а первые выводы расходятся с заявлениями Дональда Трампа о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин присвоил звание «гвардейский» трем воинским подразделениям России

    Путин наградил званием «гвардейский» два полка и одну бригаду

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России подписал указы о присвоении почетного наименования трем воинским частям за проявленные героизм и мужество.

    Соответствующие указы опубликованы, передает ТАСС. Документы отмечают массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава подразделений в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов России в условиях вооруженных конфликтов.

    Почетное звание «гвардейская» получила 17-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы. В указе подчеркивается, что коллектив бригады проявил себя в условиях сложных боевых действий.

    Звания «гвардейский» также удостоились 43-й отдельный морской штурмовой авиационный Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова полк и 218-й танковый полк. Решение принято на основании подвига и самоотверженности военнослужащих этих соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за героизм в Мариуполе.

    Президент России присвоил главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-полковника. Президент России подписал указ о присвоении 305-й артиллерийской бригаде почетного наименования за героизм и отвагу.

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    26 июня 2025, 14:02 • Новости дня
    Лукьянов: Европейцы задабривают Трампа и ждут его ухода

    Политолог Лукьянов: Приему Трампа на саммите НАТО мог бы позавидовать Брежнев

    Лукьянов: Европейцы задабривают Трампа и ждут его ухода
    @ Kin Cheung/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Жесткость и ультимативность Дональда Трампа быстро и жестко корректирует политику европейских стран. Еще несколько месяцев назад нельзя было представить, что они согласятся на наращивание оборонных расходов до 5% от ВВП. Сегодня же это стало реальностью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в Гааге завершился саммит НАТО.

    «За тем, как европейцы обхаживали Дональда Трампа, было чрезвычайно любопытно наблюдать. Мне кажется, что даже организация Варшавского договора в эпоху Леонида Брежнева не вела себя так в отношении старшего партнера», – иронично отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «Организаторы мероприятия, понимая риски скандалов и публичных разбирательств, сразу убрали все раздражители: отодвинули куда-то на периферию украинскую тему и заранее согласовали вопрос финансирования», – добавил собеседник. Он указал, что в итоговом заявлении содержится всего пять пунктов: «Все только по делу».

    Главный итог – решение стран Североатлантического альянса нарастить военные расходы до 5% ВВП, считает Лукьянов. «Еще два-три месяца назад было невозможно представить, что они подпишутся под таким обязательством. Сейчас это намерение закреплено документально, но, как говорится, дьявол кроется в деталях», – сказал политолог.

    «Во-первых, на достижение цели отведено десять лет. Во-вторых, повышение расходов подразумевает, что 3,5% ВВП выделяется для покрытия основных оборонных потребностей, а еще 1,5% – на защиту критически важной инфраструктуры. Как бы то ни было, задача поставлена, и так или иначе она будет выполняться», – полагает аналитик.

    «В тяжелом положении находится генсек альянса Марк Рютте. Занимаемый им пост предполагает, что он – не политическая фигура, которая принимает решения. Это человек, которого назначили и поручили ему поддерживать единство альянса всякими доступными способами, а также обеспечивать функционирование объединения», – пояснил собеседник.

    По оценкам эксперта, еще несколько дней назад справляться с этими обязанностями было довольно просто. «Рютте, как управляющий, сейчас оказался в ситуации, когда у него в совете директоров главный акционер, обладающий контрольным пакетом, ведет себя так, как хочет, и не учитывает точку зрения других членов. Положение управляющего в такой ситуации следующее: он не должен занимать чью-то сторону, но в то же время не может идти против очевидного лидера», – уточнил спикер.

    «Судить, насколько правильно поступает Рютте, сложно. Когда все европейцы метались и не знали, какую позицию занять относительно Трампа, генсек НАТО проводил взвешенный курс, прекрасно понимая, кто хозяин. То есть он ведет себя осознанно. Другое дело, что такие упорные попытки услужить президенту США, которые чиновник предпринял накануне, возможно, чрезмерны», – рассуждает Лукьянов.

    По его мнению, другая опция Европе недоступна. «Политики Старого света на то и уповают: умасливать и умиротворять главу Белого дома в надежде, что в будущем появится шанс на изменение ситуации. Но возвращение к прежней повестке – это иллюзия. Ничего подобного уже не будет, кто бы ни пришел на смену Трампу», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?» Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый Свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    26 июня 2025, 14:25 • Новости дня
    Лавров: Рост военных расходов НАТО не повлияет на безопасность России

    Лавров назвал рост военных расходов НАТО неопасным для безопасности России

    Лавров: Рост военных расходов НАТО не повлияет на безопасность России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва располагает достаточными средствами для обеспечения национальной безопасности, несмотря на увеличение оборонных расходов НАТО до 5%, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам министра, цель увеличить расходы альянса до 5% не окажет значимого влияния на безопасность России, передает РИА «Новости».

    «Что касается влияния вот этой цели в 5% на состояние нашей безопасности, я не думаю, что оно будет хоть каким-то значимым, мы знаем, какие цели мы преследуем, не скрываем их, открыто о них объявляем, они абсолютно законны с точки зрения любых интерпретаций принципов устава ООН и международного права, и мы знаем, какими средствами мы эти цели всегда обеспечим», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что европейские представители столкнулись с трудностями при попытке увеличить оборонный бюджет альянса до 5% ВВП к 2032 году.

    Ранее на саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Дональду Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону.

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    26 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    В Нидерландах назвали рост оборонных расходов НАТО самоубийством Европы

    Tекст: Евгения Караваева

    В Нидерландах усилия НАТО по увеличению оборонного бюджета до 5% от ВВП раскритиковали как подрывающие экономическую стабильность и будущее европейских стран.

    Решение стран – членов НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП стало предметом острой критики в Нидерландах, передает РИА «Новости».

    Бывший нидерландский журналист-расследователь и фермер Марсель ван Силфхаут заявил, что это решение – «настоящее экономическое самоубийство для всей Европы». Он также выразил сожаление по поводу расширения НАТО на восток и отметил, что альянс, по его мнению, зашел слишком далеко на Украине.

    В Гааге накануне и во время саммита НАТО прошли масштабные митинги против политики альянса. Ван Силфхаут принял участие в одной из демонстраций движения Volkeren voor vrede, подчеркнув, что средства, которые теперь вынуждены будут тратить страны на военные нужды, необходимы для развития общества и улучшения качества жизни граждан.

    Саммит НАТО, прошедший во вторник и среду, стал первым после избрания Дональда Трампа президентом США. Американский лидер неоднократно требовал от стран альянса увеличить военные расходы, и по итогам встречи было принято условное обязательство ежегодно выделять 5% ВВП на оборону к 2035 году. Этот пункт вошел в итоговое заявление, несмотря на возражения Испании.

    Украинский вопрос также обсуждался на саммите, однако Владимир Зеленский не участвовал в официальной программе. По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, некоторые страны не пожелали садиться за один стол с украинским лидером. В итоговом коммюнике поддержка Киева была обозначена, но не упоминались ни перспективы вступления Украины в НАТО, ни Россия в контексте конфликта.

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    27 июня 2025, 03:53 • Новости дня
    Еврокомиссар призвал ЕС обеспечить способность произвести 3 млн дронов в год

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что с учетом возможного конфликта с Россией ЕС должен быть способен выпускать 3 млн дронов в год.

    По словам Кубилюса, «у России может быть около 5 млн дронов». «Так что наши возможности должны быть больше, чтобы победить...» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Кубилюс заявил, что потребуется «около 3 млн дронов в год, если начнется конфликт». При этом, как считает Кубилюс, вместо того, чтобы накапливать запасы БПЛА, нужно формировать специальные команды пилотов, инженеров и производителей. Они должны будут увеличить производство в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики, СМИ и военные заявляли, что Европе якобы грозит нападение со стороны России. НАТО добивается от стран-участниц альянса увеличения военных расходов до 5% от ВВП. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что утверждения о намерении России напасть на страны Европы и НАТО являются бредом.

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    26 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Песков назвал милитаристскую политику Европы печальной

    Песков заявил о разочаровании Кремля милитаристским курсом Европы

    Tекст: Евгения Караваева

    В Кремле выразили сожаление в связи с активной милитаризацией европейской политики, акцентировав внимание на ее продолжении и негативных последствиях.

    Кремль выразил сожаление из-за милитаристской политики Европы, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Европейский союз не только проводит, но и декларирует курс на дальнейшее усиление военной составляющей.

    Песков также отметил, что угроза, якобы исходящая от России, на самом деле является эфемерной. Он подчеркнул, что причины начала специальной военной операции России на Украине давно хорошо известны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще ранее Дмитрий Песков заявил, что страны Североатлантического альянса и Европы пытаются существенно нарастить свои военные возможности.

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    26 июня 2025, 13:04 • Новости дня
    Ткаченко заявил об унижении Европы перед Трампом

    Эксперт Ткаченко: Европейцы боялись, что Трамп досрочно уедет с саммита НАТО

    Ткаченко заявил об унижении Европы перед Трампом
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры всячески пытались угодить Дональду Трампу, чтобы он не покинул саммит НАТО досрочно. Так, они обсыпали его комплиментами и даже согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Поведение стран Старого света стало признаком их слабости, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал итоги саммита Североатлантического альянса в Гааге.

    «Результаты саммита НАТО в Гааге оказались скромными», – считает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, одной из задач европейцев было убедиться в том, что конструкция альянса, в основе которой лежит постоянная связь с США, сохраняется.

    «При этом они боялись, что повторится история недавнего саммита G7 в Канаде, который американский лидер покинул досрочно. Поэтому европейцы активно заискивали перед Дональдом Трампом, делая ему всяческие комплименты. Однако такое поведение стало признаком их слабости», – подчеркнул собеседник.

    Кроме того, желая угодить главе Белого дома, страны НАТО согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, продолжил аналитик. «Это вынужденное решение. Членам блока такое обязательство не по карману. Скорее всего, оно не будет выполнено», – считает Ткаченко. Тем не менее, Трамп заявил о приверженности пятой статье альянса, что стало для Европы единственным положительным итогом встречи в Гааге.

    Примечательным моментом мероприятия стало то, что украинский вопрос был отодвинут. «Для многих в НАТО давно стало понятно, что конфликт проигран. Североатлантический альянс готов минимально обеспечивать жизнедеятельность киевского военного организма, но на большую поддержку офиса Владимира Зеленского не решится», – полагает эксперт.

    На этом фоне он обратил внимание на риторику президента Франции и канцлера Германии. Так, Эммануэль Макрон призвал Европу задуматься о будущем диалоге с Россией, а Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем. Однако, по мнению Ткаченко, не стоит делать поспешных выводов.

    «ЕС признает Москву врагом. Поэтому перспективы переговоров с нынешним поколением европейских лидеров крайне призрачны. Но если они все же придут к идее возобновления диалога, то им следует прекратить поставлять оружие Украине, снять санкции и разморозить наши активы. Пока этого не будет, заявления политиков из Европы следует рассматривать как сотрясание воздуха», – заключил Ткаченко.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    27 июня 2025, 11:03 • Новости дня
    Bloomberg: В ЕС раскритиковали премьера Испании за отказ поддержать цель НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Во время закрытых обсуждений на саммите в Брюсселе европейские лидеры раскритиковали Санчеса за отказ Испании выделять 5% ВВП на оборону, как того требует НАТО, пишет Bloomberg.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что был расстроен отсутствием энтузиазма у некоторых стран по этому поводу. Другие участники дискуссии отмечали, что трудно убедить избирателей тратить средства на оборону в странах, находящихся далеко от России, и выражали сомнения в достижимости цели 5%, передает Bloomberg.

    Некоторые подчеркивали необходимость единства в вопросах безопасности. Высокопоставленный чиновник заявил о необходимости восстановить доверие после дискуссий на саммите НАТО.

    Также сообщалось, что среди европейских лидеров существует мнение о недостаточной готовности Испании к обороне, хотя подобные проблемы есть и у других стран.

    После встречи Санчес сообщил журналистам, что его позиция по НАТО или конфликт с Трампом не обсуждались другими лидерами.

    Ранее газета Financial Times заявила, что европейские представители столкнулись с трудностями при попытке увеличить оборонный бюджет альянса до 5% ВВП к 2032 году.

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    27 июня 2025, 11:25 • Новости дня
    Ветераны СВО в «Сенеже» создали проекты адаптации военных

    Tекст: Денис Тельманов

    В образовательной программе «Поколение чести» ветераны спецоперации работают над инициативами по адаптации и профессиональной поддержке бывших военнослужащих.

    Более 50 ветеранов специальной военной операции из разных регионов участвуют в образовательной программе «Поколение чести» в Мастерской управления «Сенеж», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Участники разрабатывают проекты, направленные на социальную адаптацию, карьерное развитие и реабилитацию военнослужащих, а также знакомятся с успешными практиками поддержки.

    В рамках программы ветераны посещают лекции, мастер-классы, встречаются с экспертами и обсуждают инновационные решения для помощи вернувшимся с передовой бойцам.

    Среди представленных примеров – опыт Камила Ижболдина, который после тяжелого ранения и протезирования не только вернулся к активной спортивной жизни, но и основал Школу адаптивного спорта для участников спецоперации и их семей.

    Он отметил: «Внутренний стержень и мотивация жить полной жизнью – это главное. Но без поддержки, без веры в тебя, пройти этот путь невероятно сложно».

    Директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова подчеркнула роль ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, а также рассказала о планах расширить комплекс мер поддержки для военнослужащих.

    В качестве новейших технологий в сфере реабилитации участникам был представлен протезный модуль «Актив-2», созданный при участии Госкорпорации Роскосмос.

    Дмитрий Фролов, амбассадор проекта и член российской сборной по парашютному спорту, поделился личным опытом использования модуля и отметил его «космические» возможности.

    Ветераны участвуют в проектных сессиях, мастер-классах по управлению беспилотниками, проходят нейропрофилирование и встречаются со знаменитыми спортсменами и журналистами.

    По итогам программы они подготовят инициативы, которые будут реализованы в регионах для поддержки адаптации бывших военнослужащих и членов их семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии обнародовали стратегический обзор с акцентом на усиление обороны, однако повышение расходов на этот сектор до 3% ВВП перенесли.

    В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал финальный модуль образовательной программы «Команда России».

    В этом же центре стартовал модуль программы «Время героев», где ветеранов спецоперации на Украине учат муниципальному управлению с учетом опыта действующих руководителей.

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    27 июня 2025, 12:03 • Новости дня
    Россия и Турция договорились усилить безопасность энергетических проектов

    Россия и Турция подчеркнули важность безопасности газопроводов и продления контрактов

    Tекст: Денис Тельманов

    На встрече межправительственной комиссии стороны уделили приоритетное внимание вопросам надежности инфраструктуры и перспективам расширения сотрудничества в энергетике.

    По данным ТАСС, Россия и Турция в ходе заседания совместной межправительственной комиссии подчеркнули необходимость дальнейшего обеспечения безопасности морских и сухопутных участков газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» на территории обеих стран.

    В протоколе отмечено: «Стороны подчеркнули важность дальнейшего обеспечения безопасности как морских, так и сухопутных участков газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» на территории обеих стран».

    Также, согласно документу, Россия и Турция выразили заинтересованность в продлении контрактов на поставку и экспорт природного газа между компаниями «Боташ» и ООО «Газпром экспорт» на взаимовыгодных условиях.

    Важной частью переговоров стало обсуждение развития сотрудничества в сфере подземного хранения газа для повышения надежности и безопасности энергетических поставок.

    Отмечено, что страны положительно оценили работу компаний по поиску решений для обеспечения бесперебойных расчетов, а также выразили удовлетворение стабильностью поставок газа.

    Кроме того, стороны подтвердили готовность к реализации совместных проектов в электроэнергетике в Турции, включая перспективы поставок российской электроэнергии и расширения партнерства в энергосекторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию за январь – апрель на 16,4%, до 8,8 млрд куб. м. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил о поступлении от Евросоюза выгодного предложения в обмен на поддержку нового пакета санкций против России.

    После прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу, увеличив поставки сжиженного природного газа.

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