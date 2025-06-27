27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.2 комментария
Мединский выразил готовность обсудить с генсеком НАТО историю Малороссии
Мединский заявил о готовности к диалогу с Рютте по вопросам истории Малороссии
Помощник президента России Владимир Мединский допустил возможность диалога с генсеком НАТО Марком Рютте о вопросах истории Малороссии и Войска Запорожского.
Владимир Мединский готов обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопросы, касающиеся истории Малороссии и Войска Запорожского, передает ТАСС.
По его словам, если возникнет такая необходимость, он расскажет Рютте много нового, а также готов узнать от него что-то интересное о колониальной истории Нидерландов.
Мединский отметил: «Он наверняка мне много нового расскажет. Например, об освоении голландским купечеством Индонезии».
Чиновник также добавил, что готов был бы отправить учебник по истории России за шестой класс новому главе НАТО, но считает это бесполезным, так как, по его мнению, Марк Рютте не станет его читать. Мединский подчеркнул, что лучше отдать учебник детям, чтобы они изучали историю с ранних лет.
Кроме этого, Мединский вспомнил о своем двухчасовом споре с бывшим министром образования, культуры и науки Нидерландов Эппо Брюинсом по поводу коллекции Кенигса. Он заявил, что комиссия по возвращению коллекции распущена из-за отсутствия предмета обсуждения, а попытки голландской стороны апеллировать к трагическим обстоятельствам сделки считает несостоятельными.
Мединский добавил, что с тех пор к этому вопросу голландские представители не возвращались.
Ранее Мединский заявил, что историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной. Помощник президента России Мединский предложил отправить генеральному секретарю НАТО Марку Рютте школьный учебник истории, чтобы тот мог узнать, что в XII веке Украины не существовало.