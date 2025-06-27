Мединский заявил о готовности к диалогу с Рютте по вопросам истории Малороссии

Tекст: Вера Басилая

Владимир Мединский готов обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопросы, касающиеся истории Малороссии и Войска Запорожского, передает ТАСС.

По его словам, если возникнет такая необходимость, он расскажет Рютте много нового, а также готов узнать от него что-то интересное о колониальной истории Нидерландов.

Мединский отметил: «Он наверняка мне много нового расскажет. Например, об освоении голландским купечеством Индонезии».

Чиновник также добавил, что готов был бы отправить учебник по истории России за шестой класс новому главе НАТО, но считает это бесполезным, так как, по его мнению, Марк Рютте не станет его читать. Мединский подчеркнул, что лучше отдать учебник детям, чтобы они изучали историю с ранних лет.

Кроме этого, Мединский вспомнил о своем двухчасовом споре с бывшим министром образования, культуры и науки Нидерландов Эппо Брюинсом по поводу коллекции Кенигса. Он заявил, что комиссия по возвращению коллекции распущена из-за отсутствия предмета обсуждения, а попытки голландской стороны апеллировать к трагическим обстоятельствам сделки считает несостоятельными.

Мединский добавил, что с тех пор к этому вопросу голландские представители не возвращались.

Ранее Мединский заявил, что историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной. Помощник президента России Мединский предложил отправить генеральному секретарю НАТО Марку Рютте школьный учебник истории, чтобы тот мог узнать, что в XII веке Украины не существовало.