На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.0 комментариев
Пекин призвал ЕС прекратить ущемлять интересы китайских компаний
Пекин осудил расширение санкционного списка ЕС, в который впервые включили китайские банки, пообещав защитить свои компании всеми необходимыми мерами.
МИД Китая призвал Европейский союз прекратить нарушать права китайских компаний из-за введения новых антироссийских санкций, сообщает РИА «Новости».
Официальный представитель ведомства Линь Цзянь на брифинге подчеркнул, что Китай решительно намерен защищать интересы своих предприятий и готов принять необходимые меры.
Он заявил: «Мы призываем ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний без каких-либо фактических оснований. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий».
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас сообщила о согласовании 18-го пакета санкций против России, предложенного еще во время председательства Польши в Совете ЕС. В новый перечень ограничительных мер впервые включены китайские банки, что вызвало недовольство Пекина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. В рамках этого пакета Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии. Словакия объявила, что не будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России.