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    Китай обвинил иностранные спецслужбы в краже редкоземельных ресурсов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

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    18 июля 2025, 11:12 • Новости дня

    Пекин призвал ЕС прекратить ущемлять интересы китайских компаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин осудил расширение санкционного списка ЕС, в который впервые включили китайские банки, пообещав защитить свои компании всеми необходимыми мерами.

    МИД Китая призвал Европейский союз прекратить нарушать права китайских компаний из-за введения новых антироссийских санкций, сообщает РИА «Новости».

    Официальный представитель ведомства Линь Цзянь на брифинге подчеркнул, что Китай решительно намерен защищать интересы своих предприятий и готов принять необходимые меры.

    Он заявил: «Мы призываем ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний без каких-либо фактических оснований. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий».

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас сообщила о согласовании 18-го пакета санкций против России, предложенного еще во время председательства Польши в Совете ЕС. В новый перечень ограничительных мер впервые включены китайские банки, что вызвало недовольство Пекина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. В рамках этого пакета Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии. Словакия объявила, что не будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России.

    17 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что украинское зерно по «черноморской инициативе» оказалось в Европе, а не в развивающихся странах, как было оговорено.

    Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым обратил внимание на несоблюдение условий «черноморской зерновой инициативы» 2022 года, передает ТАСС. По его словам, поставки украинского зерна, предназначенные для развивающихся стран, в действительности направлялись в Европу.

    В ходе беседы Гурьев отметил, что зерно должно было направляться «в страны юга», на что Путин ответил: «А поехало в Европу».

    «Черноморская инициатива» предполагала экспорт украинского зерна из черноморских портов и нормализацию вывоза российских сельхозпродуктов и удобрений. Однако западные страны вывозили большую часть зерна к себе, а обязательства перед Россией не исполнили, что привело к выходу Москвы из сделки в июле 2023 года.

    Гурьев также заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений за три года приведет к падению урожая и росту цен на 20-30% на удобрения, как показал опыт Америки.

    «Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на сто, на сто пятьдесят долларов, или, скажем так, на 20%, на 30%. И, соответственно, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии», – сказал он. По данным РАПУ, Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходятся на российские минеральные удобрения.

    В Европе уже установились самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.

    Ранее Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

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    17 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения Евросоюза на ввоз российских минеральных удобрений являются ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

    Глава государства подчеркнул, что эти решения невыгодны самому европейскому сельскому хозяйству, передает ТАСС.

    «С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства – это полная глупость, на самом деле», – заявил Путин.

    Он добавил, что такие шаги обязательно отразятся на стоимости продовольствия в Европе. В заключение Путин резюмировал, что последствия подобных ограничений неизбежно ударят по ценам на продукты питания.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    Сообщалось, что Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    18 июля 2025, 09:55 • Новости дня
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас

    По словам Каллас, Евросоюз вводит ограничения против 105 танкеров, которые использовались для транспортировки российской нефти. Также в «черный список» попал нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, передает ТАСС.

    Новые ограничения стали частью расширения санкционных мер Евросоюза против России.

    Ранее послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Словакия заявила об отказе блокировать этот пакет ограничений.

    США отказались присоединяться к инициативе ЕС по понижению потолка цен на нефть из России в рамках новых санкций.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

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    18 июля 2025, 07:46 • Новости дня
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо уточнить процесс замещения американского вооружения, которое Европа отправит киевскому режиму, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия намерена внести вклад в поставки вооружения Украине в сотрудничестве с США и европейскими партнерами, сказал Мерц, передает ТАСС.

    «Прежде всего нам нужна ясность в отношении того, как США будут заменять системы вооружений, переданные европейской стороной», – указал он.

    По его словам, детали соглашений должны быть обсуждены максимально быстро, и сейчас соответствующие консультации уже ведутся.

    Канцлер сообщил, что министры обороны стран-партнеров обсуждают возможность оперативной поставки систем ПВО Patriot на Украину. Он уточнил, что этот процесс займет несколько дней или недель, но переговоры проходят на конкретном уровне, и решения пока не приняты.

    До этого канцлер Германии заявил о готовящихся поставках дальнобойных вооружений Украине, созданных британской и немецкой оборонной промышленностью.

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    17 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Словакия объявила об отказе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России
    Словакия объявила об отказе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России
    @ European Union/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу представители Словакии не будут препятствовать принятию 18-го пакета европейских санкций против России, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    По его словам, дальнейшее блокирование новых ограничительных мер в отношении России стало бы контрпродуктивным на фоне переговоров между Словакией и Еврокомиссией по вопросам энергетики.

    Фицо сказал, что стартует «второй этап поединка» с Еврокомиссией по вопросу российского газа. У Словакии есть «четкий план по реализации национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных» ЕК гарантий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия блокировала новый пакет санкций Евросоюза из-за опасений по поводу ограничения импорта российских энергоносителей. Фицо говорил, что Братислава готова рассмотреть вопрос голосования по новым антироссийским санкциям только при получении гарантий по энергоснабжению от Европейской комиссии и европейских партнеров.

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    17 июля 2025, 13:28 • Новости дня
    Рар объяснил отказ Германии повышать бюджет ЕС

    Политолог Рар: Планы фон дер Ляйен о повышении бюджета ЕС потерпят крах

    Рар объяснил отказ Германии повышать бюджет ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Брюссель требует повышения бюджета в первую очередь для милитаризации Европы. Этот амбициозный проект поддержали «зеленые», «левые», а также пособники идеи вымирания национальных государств. На Германию, которая высказалась против, ЕК начнет оказывать давление, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Урсула фон дер Ляйен и ее сообщники в Еврокомиссии понимают, что у них есть два пути. Первый предполагает, что Евросоюз будет расти, крепнуть, и Европа таким образом станет настоящей «империей» на мировой арене. Второй сценарий подразумевает, что со временем Брюссель потеряет свою власть, которую вернут себе национальные правительства», – указал немецкий политолог Александр Рар.

    По его словам, в ЕК выбрали первый вариант. «Брюссель требует повышения бюджета в первую очередь для милитаризации Европы, которую Еврокомиссия хочет проводить самостоятельно и контролировать. Этот амбициозный проект поддержали «зеленые», «левые», а также пособники идеи вымирания национальных государств и превращения континента в одну мощную брюссельскую «мягкую империю», – детализировал собеседник.

    «Но не все так гладко. Немецкое правительство, возглавляемое консерваторами, отказало Брюсселю в повышении бюджета – во всяком случае из немецкой казны. Фон дер Ляйен сейчас попробует заручиться поддержкой более покладистых стран, в частности Бельгии, Швеции, Дании, Прибалтийских государств. Впрочем, ни у кого нет денег на оплату новой европейской бюрократии, поэтому эта идея, скорее всего, потерпит крах», – рассуждает эксперт.

    Политолог допускает, что Германия может изменить свою позицию и согласиться с предложением по увеличению бюджета. «Это, вероятно, произойдет, если ряд других европейских стран пообещают дать ЕС новые деньги. Фон дер Ляйен тогда начнет давить на Берлин и попытается пристыдить немецкое руководство, оказавшееся в лагере противников сильного и дееспособного Евросоюза. Но это уже будет шантажом», – заключил Рар.

    Ранее правительство Германии заявило, что ФРГ не сможет принять предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета Европейского союза на 2028 – 2034 годы. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус назвал идею ЕК неприемлемой в условиях ужесточения национальных финансовых политик в странах ЕС.

    Он добавил, что Берлин также выступает против дополнительного корпоративного налогообложения, предложенного ЕК. В то же время Корнелиус подчеркнул, что необходимо поддерживать реформаторский подход ЕК и сосредоточиться на новых приоритетах бюджета. «Это правильный курс, который сделает Европу сильной в будущем», – сказал представитель правительства Германии.

    Реформирование долгосрочного бюджета ЕС – одна из самых сложных задач, стоящих перед Урсулой фон дер Ляйен, пишет Politico. «Большинство правительств не хотят давать ЕС ни пенни сверх того, что они уже дают, но Европейский парламент требует обратного. Конфликт на Украине вызвал острую необходимость в инвестициях в оборону», – говорится в материале.

    Между тем, ФРГ продолжает милитаризацию. Напомним, немецкий министр обороны сообщил, что страна готова приобрести у США пусковые установки Typhon. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие угрозы создает это решение для России и как Москва ответит на соответствующие действия Берлина.

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    18 июля 2025, 07:32 • Новости дня
    Орбан сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза
    Орбан сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгрия в теории может покинуть Европейский союз, однако пребывание страны в составе Евросоюза дает Будапешту больше преимуществ, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия продолжает оставаться в Евросоюзе, так как это выгоднее для страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью, передает РИА «Новости».

    Теоретическая возможность выхода Венгрии из состава ЕС существует, но в настоящее время нет для этого оснований, добавил он.

    Премьер пообещал избирателям, что если членство в ЕС перестанет быть целесообразным, он публично выскажется по этому поводу.

    Орбан напомнил, что Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году, когда объединение имело исключительно экономический характер. Сейчас, по его словам, ЕС стал политическим союзом, навязывающим странам-членам свою позицию по вопросам миграции, гендерного воспитания и участия в военных конфликтах.

    «Мы вступили в экономический союз, а оказались в политическом», – отметил премьер.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично настаивал на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    При этом депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия фон дер Ляйен.

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    18 июля 2025, 09:37 • Новости дня
    Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России
    Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские дипломаты согласовали очередной 18-й пакет ограничительных мер, среди которых ужесточение экспортного контроля и расширение санкционного списка.

    Послы Евросоюза согласовали 18-й по счету пакет санкций против России, передает ТАСС.

    Дипломатический источник сообщил журналистам в Брюсселе о завершении двух месяцев обсуждений и одобрении санкционного пакета.

    Решение теперь должен утвердить Совет ЕС по письменной процедуре. Это произойдет в течение ближайших часов, после чего санкции вступят в силу.

    Предполагается, что 18-й пакет включает расширение черного списка физических и юридических лиц, рестрикции против танкеров, перевозящих российскую нефть, ограничения против ряда банков, а также новые экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения.

    Ранее Словакия отказалась блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России. США отказались присоединяться к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

    Президент России Владимир Путин отметил, что политика Евросоюза по сокращению доли дешевого российского газа уже отрицательно сказывается на экономике ЕС.

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    18 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    ЕС отключил более 20 банков России от SWIFT

    Tекст: Вера Басилая

    Санкций ЕС против России предусматривает отключение более 20 российских банков от системы SWIFT и запрет на проведение транзакций, сообщило агентство Bloomberg.

    Европейский союз в рамках 18-го пакета санкций против России введет полный запрет на проведение любых транзакций с подсанкционными российскими банками, ранее отключенными от системы SWIFT, передает ТАСС.

    Сообщается, что в санкционный список добавлены новые банки, а всего под ограничения попадут более 20 российских кредитных организаций.

    В пресс-релизе МИД Эстонии отмечается, что  ранее применявшаяся мера отключения российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на проведение транзакций.

    Кроме того, глава МИД Литвы Кестутис Будрис уточнил, что в новый список вошли еще 22 российских банка.

    ЕС ранее ограничивал только доступ российских банков к системе SWIFT.

    Напомним, послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Эксперты отмечали, что новые санкции ЕС станут реальным вызовом только в случае блокировки всех альтернативных способов расчетов.

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    18 июля 2025, 10:40 • Новости дня
    МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз приступил к подготовке 19-го пакета ограничительных мер против России, в принятом пакете ограничений потолок цен на российскую нефть снижен с 60 до 47,6 долларов за баррель, сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Евросоюз приступил к подготовке 19-го пакета санкций против России, передает ТАСС. Об этом объявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он подчеркнул, что европейские страны приняли решение не ограничиваться полумерами и продолжать давление на Москву.

    В пресс-релизе МИД Эстонии отмечается, что в рамках недавно утвержденного 18-го пакета санкций был снижен потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель. В сообщении ведомства уточняется, что предельная цена будет пересматриваться каждые полгода для поддержания ее на уровне 15% ниже средней рыночной цены.

    Ранее ЕС ввел ограничения против еще 105 танкеров с российской нефтью. ЕС также запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России. Санкции ЕС коснулись использования трубопроводов «Северный поток».

    Напомним, послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Эксперты отметили, что новые санкции ЕС станут реальным вызовом только при жестком контроле за их исполнением.

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    18 июля 2025, 10:10 • Новости дня
    ЕС запретил импорт продуктов на основе нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ввел запрет на импорт в страны объединения нефтепродуктов, изготовленных на основе российской нефти, сообщило немецкое информационное агентство DPA.

    По данным  DPA, Европейский союз утвердил 18-й пакет санкций в отношении России, в рамках которого вводится запрет на импорт в страны ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, передает ТАСС.

    В частности, речь идет об автомобильном и авиационном топливе, а также мазуте на основе российского сырья. Таким образом, Евросоюз стремится ликвидировать существовавший ранее пробел, позволявший непрямой импорт нефтепродуктов из России через третьи страны.

    Кроме того, в санкционный список были внесены более 50 новых физических и юридических лиц, в санкционном перечне теперь более 2,5 тыс. позиций.

    Помимо этого, Евросоюз расширил экспортные ограничения на оборудование двойного назначения, включая станки, которые могут использоваться в военной промышленности.

    Ранее Евросоюз ввел ограничения против еще 105 танкеров с российской нефтью.

    Напомним, послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.

    США отказались присоединяться к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

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    18 июля 2025, 10:19 • Новости дня
    ЕС ввел санкции на использование трубопроводов «Северный поток»

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС ввел новый пакет ограничительных мер, который предусматривает запрет на оба газопровода «Северный поток» и снижает потолок цены на нефть, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По словам Каллас,18-й пакет санкций Евросоюза включает полный запрет на трубопроводы «Северный поток» и дополнительные ограничения на экспорт российской нефти, передает ТАСС.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас объяснила, что «трубопроводы «Северный поток» будут запрещены».

    Кроме того, будет введен более низкий потолок цен на нефть.

    Как уточняет агентство DPA, новые санкции подразумевают, что исключается возможность повторного ввода в эксплуатацию «Северного потока-1», а также использования «Северного потока-2».

    Ранее послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.

    ЕС ввел ограничения против еще 105 танкеров с российской нефтью.

    Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России.

    В то же время США отказались присоединяться к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций.

    Президент России Владимир Путин отметил, что политика Евросоюза по сокращению доли дешевого российского газа уже отрицательно сказывается на экономике ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые санкции ЕС могут стать реальным вызовом только при определенных условиях.

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    18 июля 2025, 10:27 • Новости дня
    ЕС пошел на уступки Словакии для одобрения санкций против России

    Словакия согласилась поддержать санкции ЕС против России после уступок ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия поддержала очередной пакет санкций Евросоюза против России после предоставления ей определенных уступок со стороны Евросоюза, сообщило агентство DPA.

    По данным DPA , Словакия получила определенные уступки, чтобы она одобрила очередной пакет санкций Евросоюза против России. Вето со стороны Братиславы ранее задерживало принятие новых ограничительных мер, передает ТАСС.

    DPA отмечает, что словацкие власти получили заверения о том, что возможный полный запрет на импорт газа из России не приведет к негативным экономическим и финансовым последствиям для страны. Такие гарантии убедили Словакию не опасаться потерь.

    В агентстве уточнили, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо теряет возможность блокировать будущий план по запрету российского газа, поскольку решение по нему будет приниматься большинством, а не единогласным одобрением.

    Ранее Словакия объявила об отказе блокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

    До этого Словакия блокировала новый пакет санкций ЕС из-за опасений по поводу ограничения импорта российских энергоносителей.

    Евросоюз одобрил внесение изменений в долгосрочные газовые соглашения, чтобы обеспечить Словакии более выгодные условия поставок топлива из России.

    Напомним, послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.

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    18 июля 2025, 09:19 • Новости дня
    FT сообщила о переговорах ЕС и США по снижению пошлин на автомобили

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС готов отменить 10% пошлины для американских автомобилей в обмен на снижение США своих тарифов ниже 20%, сообщает газета The Financial Times.

    Евросоюз предложил США взаимное снижение пошлин на автомобили, передает ТАСС.

    По данным Financial Times, ЕС готов отменить 10% пошлины для американских автомобилей в обмен на снижение США своих тарифов ниже 20%. Вашингтон рассматривает возможность уменьшения ставки до 17,5%.

    Кроме того, обсуждается предоставление экспортных кредитов европейским автоконцернам, имеющим заводы в США, таким как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Volvo Cars. Против выступают европейские производители без заводов в Америке, а также представители Германии, выразившие сомнения в универсальности такого подхода.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил стремление ЕС добиться отмены американских пошлин.

    Ранее президент США Дональд Трамп ввел новые 30%-ные тарифы на импорт товаров из Евросоюза и Мексики с 1 августа.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это решение может нарушить трансатлантические цепочки поставок и нанести ущерб бизнесу и потребителям.

    Еврокомиссия подготовила для стран Евросоюза перечень американских товаров, на которые возможно введение ответных пошлин на сумму 70 млрд евро.

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    18 июля 2025, 10:53 • Новости дня
    Орбан заявил о необходимости отозвать проект бюджета ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что проект нового бюджета Евросоюза не получит одобрения большинства стран из-за раздутых выплат Украине.

    Ряд стран Евросоюза не согласны с проектом нового бюджета ЕС, который предусматривает значительные выплаты на Украину, поэтому его придется отозвать и существенно переработать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

    По его словам, бюджет, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, может не продержаться до конца года, так как множество стран выразили резкое несогласие с планами Брюсселя.

    Орбан в эфире радио Kossuth заявил: «Этот бюджет разрушит Евросоюз. Не думаю, что этот бюджет вообще переживет следующий год, Еврокомиссии придется или открыто эффектно отозвать его, или постепенно отступать и переписывать его». Он подчеркнул, что очевидной целью нового бюджета является принятие Украины в ЕС, однако, по его мнению, это не произойдет в ближайшее время.

    Премьер Венгрии назвал план Еврокомиссии «бюджетом безнадежности» и отметил, что около 20% ресурсов документа предлагается сразу выделить на Украину, а еще 10-12% уйдет на выплату процентов по старым кредитам. Он подчеркнул, что если бюджет увеличат на несколько процентов, эти средства все равно пойдут не на нужды европейцев, поэтому, по мнению Орбана, жители ЕС останутся без выгоды, а платить будут вынуждены больше.

    Орбан призвал Еврокомиссию не торопиться с интеграцией Украины и предложил ограничиться соглашением о сотрудничестве, ведь исключить новую страну из ЕС впоследствии будет невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила увеличить семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы до 2 трлн евро. В СМИ отмечался хаос вокруг обсуждения нового бюджета Евросоюза. Берлин отказался поддержать инициативу Еврокомиссии по увеличению бюджета.

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