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    23 июля 2025, 19:00 • В мире

    Зеленский настроил против себя прозападных украинцев

    Эксперты оценили перспективы протестов на Украине

    Зеленский настроил против себя прозападных украинцев
    @ Patryk Jaracz/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Украине прошли протесты против закона о сокращении полномочий антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Сторонники прозападных НКО в Киеве, Львове, Одессе и других городах обвинили Владимира Зеленского в «предательстве идеалов Майдана». Тот, в свою очередь, оправдывает принятые меры борьбой с «российским влиянием». Почему украинцы не верят этим нарративам и обретут ли митинги системный характер?

    После митингов во вторник на Украине анонсировали новые протесты против решения Владимира Зеленского о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По информации местных СМИ, они пройдут в Киеве, Днепропетровске и Львове.

    Подобные акции уже состоялись во вторник в ряде крупных городов. На улицы вышли тысячи людей, прямо или косвенно связанных с западными грантовыми организациями. В соцсетях они писали, что Зеленский «предал Украину и идеалы Майдана». Они также заявляли о «возвращении к временам Виктора Януковича» и использовали как классические кричалки «Геть! Ганьба!», так и лозунги с нецензурными выражениями.

    В Киеве к протестующим присоединился мэр города Виталий Кличко. По его словам, решение Верховной рады «точно не приближает Украину к Евросоюзу, демократии, верховенству права и законности». Авторов разгрома НАБУ он обвинил в том, что те «уверовали в безнаказанность своего произвола» и тянут страну «в авторитаризм».

    Напомним, накануне Рада приняла закон, который ликвидирует независимость НАБУ и САП. Зеленский в тот же день подписал соответствующий документ. Согласно поправкам, обе службы будут подчинены генпрокурору. Власти объяснили данный шаг необходимостью «очистить» деятельность антикоррупционных структур от «российского влияния».

    Истинные же причины кроются в том, что бюро проводило расследование против окружения Зеленского. При этом в среду сам Зеленский встретился с руководством НАБУ, САП и Национального агентства по предотвращению коррупции. Руководители ведомств потребовали от него отмены ранее принятого закона, а также выразили благодарность протестующим.

    Действия офиса Зеленского вызвали недовольство не только внутри Украины, но и на Западе. Как передает Barron’s, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Киева объяснений о сложившейся ситуации. По информации Financial Times, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта на этой неделе также пытались призвать власти страны пересмотреть меры в отношении антикоррупционных служб.

    Однако праздник непослушания на Банковой может привести к наказанию, и в прессе активно рассуждают о вариантах, каким оно может быть. Так, The Wall Street Journal пишет, что Украина может лишиться помощи Запада. Ситуация с НАБУ и САП угрожает европейскому будущему страны, действию безвизового режима с ЕС и способна спровоцировать Брюссель на введение санкций против Киева, вторит The Spectator.

    На этом фоне политолог Владимир Корнилов указывает на интересную деталь в материалах СМИ. В своем Telegram-канале он напоминает, что на протяжении нескольких лет все западные издания «тупо повторяют за украинскими властями любую чушь о "разоблачении русских шпионов"».

    «И вот Зеленский вместе с той самой СБУ громогласно заявляет: все "антикоррупционные" органы, созданные американцами, – тоже "агенты Москвы"! Но почему-то ни одно западное издание с таким же серьезным видом не повторяет это сегодня. Наоборот, гневно опровергают все подряд. А что такое?» – риторически спрашивает Корнилов.

    Впрочем, заявлениям официального Киева никто не верит и внутри Украины, заметила политолог Лариса Шеслер. «Связь местных чиновников с Россией совершенно натянута, ведь сотрудники НАБУ проходили многократные проверки не просто внутри Украины, но и со стороны западных спецслужб», – уточнила спикер.

    По ее словам, в стране сложилась некая традиция клеймить оппонентов «российскими агентами». «Но времена, когда было достаточно приклеить ярлык, чтобы безнаказанно предпринимать меры в отношении нежелательных лиц и структур, проходят. При этом в офисе Зеленского продолжают действовать по старым лекалам», – отметила эксперт.

    Таким образом, классические «страшилки» перестали действовать, делает вывод Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «Маркировка критиков власти "агентами Кремля" работала в первые годы конфликта. За счет этого приема Офис серьезно зачистил политическую поляну. Но у любого инструмента есть пределы», – написал он своем Telegram-канале.

    Второй вывод – эрозия мобилизации, продолжил эксперт. «Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как "игра на противника". Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем. Давление в украинском котле росло несколько лет и теперь начинает прорываться», – детализировал Чеснаков.

    При этом на Украине о протестах отзываются как о буре в стакане,

    указала Шеслер. «В стране на фоне решения Зеленского ограничить полномочия НАБУ и САП активизировались организации, спонсируемые в основном западными либералами. Они и вывели проплаченную молодежь на улицы», – отметила собеседница.

    При этом митинги были организованы довольно быстро, моментально среагировать на них у руководства страны не получилось. «Для разгона протестующих офису Зеленского необходимо было привлечь силовиков, но, во-первых, власти оказались ограничены во времени, а во-вторых, Нацгвардия либо находится в зоне боевых действий, либо задействована в ТЦК», – детализировала аналитик.

    Кроме того, глава киевской городской военной администрации – свояк руководителя НАБУ, указала Шеслер. «Возможно, поэтому власти украинской столицы дали отмашку не разгонять демонстрации. Это поспособствовало массовости протеста», – добавила она. Однако, по ее мнению, митинги вряд ли обретут системный характер.

    Схожей точки зрения придерживается Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». «Организаторы акций – это "грантоеды", которые понимают, что могут лишиться последних источников финансирования. Они заплатили молодым людям, чтобы те покричали лозунги. Молодежь это сделала и разошлась. Позовут их снова – придут, но

    вряд ли происходящее перерастет в то, что было в 2013-2014 годах»,

    – считает собеседник. Эксперт также сомневается, что ЕС введет какие-то меры против офиса Зеленского из-за разгрома антикоррупционных структур. По всей видимости, из этого исходят и на Банковой, однако ситуация для властей Украины складывается не лучшим образом: Трамп не симпатизирует Зеленскому – особенно после ссоры в Белом доме, украинцев он тоже не устраивает, о чем свидетельствуют опросы, а теперь его критикуют и в ЕС.

    «Европейские и американские политики выдвигают к Зеленскому требование – оно же ключевое и первостепенное – продолжать конфликт с Россией любыми средствами и методами. Все остальное второстепенно, и он этим пользуется. Кроме того, он мог пойти на разгром НАБУ, чтобы порадовать президента США – мол, с его помощью разогнали людей Джо Байдена», – отметил Скачко, напомнив, что антикоррупционные органы создавались в основном демократами.

    С ним согласна и Шеслер: «Обсуждаемые в прессе возможные меры против Киева – скорее, попытка поставить Зеленского "в стойло", а не реальное намерение Запада. Пока ЕС демонстрирует нерешительность, ведь украинский актив им все еще нужен для противостояния с Россией».

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