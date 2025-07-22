Запад потерял контроль над украинской коррупцией

Эксперты объяснили решение Зеленского подчинить основные антикоррупционные ведомства на Украине

Tекст: Анастасия Куликова

Верховная рада проголосовала за принятие поправок в закон, которые фактически уничтожают независимость национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). «За» высказались 263 депутата, против – 13, еще 13 воздержались. Предполагается, что Владимир Зеленский утвердит документ.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал его этого не делать. Чиновник подчеркнул, что проголосовавшие депутаты действовали в условиях конфликта интересов и перечеркнули запросы протестовавших на «Евромайдане» в 2014 году. Теперь же НАБУ и САП переводятся в подчинение генпрокурора, который подконтролен Зеленскому.

Напомним, решение о переподчинении была принята на следующий день после обысков у детективов НАБУ. Послы стран G7 выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с действиями украинского руководства. Дипломат от ЕС Катарина Матернова в свою очередь намекнула, что Киев могут лишить поддержки: «Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ».

В схожем ключе высказался представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. «НАБУ и САП имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности», – сказал он. Чиновник напомнил, что ЕС предоставляет Киеву финансовую помощь при условиях «прогресса в прозрачности судебной реформы и демократического управления».

При этом еще в понедельник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора страны провели 70 обысков, в ходе которых были арестованы несколько работников НАБУ. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции, сообщало издание «Страна». Однако оперативные мероприятия проходили без решения суда.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что обыски и проверки являются ответом украинского руководства на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, которого называют одним из «кошельков» Зеленского.

«Решение поставить НАБУ под контроль исполнительной власти – это последний из серии маневров, направленных против активистов, выступающих за реформы, и борцов с коррупцией, которые вызвали предупреждения о растущем авторитаризме в администрации Зеленского в военное время», – пишет Financial Times. В свою очередь Le Monde отмечает, что украинские депутаты лишают антикоррупционные инстанции независимости.

Отметим, что НАБУ было создано в 2015 году под непосредственным контролем европейских и американских кураторов. Это было одним из ключевых требований к Киеву в рамках либерализации визового режима с ЕС. Формально бюро должно было бороться с коррупцией среди украинских чиновников.

Но на самом деле Запад получил удобный инструмент контроля местной элиты

и слежки за оборотом их средств. Для этого американцы создали целую сеть подконтрольных структур – помимо НАБУ и САП появились НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции), ВАКС (Высший антикоррупционный суд) и АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов), которые позволяли брать на «крючок» любого интересующего чиновника.

При этом американцы и европейцы не просто прописали новые правила игры для местной элиты, но и занялись кадровыми вопросами. Через специальные конкурсные комиссии, где решающее слово было у «международных экспертов», они проталкивали нужных им людей, а помогала им в этом целая армия «грантоедов» и «соросят», тесно связанных с Демпартией США.

К слову, за последние годы НАБУ не раз использовалось в американской внутренней политике – достаточно вспомнить «дело Манафорта», которое демократы разыгрывали против Трампа. Поэтому вряд ли республиканцы сейчас бросятся публично защищать эти структуры, так как они являются инструментами их прямых конкурентов.

Что касается внутриукраинского устройства, то после разгрома НАБУ и кадровых перестановок в правительстве, Зеленский с Андреем Ермаком получили почти абсолютную власть, которая даже со стороны Запада теперь слабо ограничена. Кроме того, это позволят еще «эффективнее» расхищать западную помощь, так как расследовать злоупотребления теперь некому.

«На счету бюро были наиболее громкие расследования.

Например, дело против «Укроборонпрома», который был фактически кормушкой предыдущего президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Теперь же НАБУ вплотную подобралось к Зеленскому», – отметила политолог Лариса Шеслер.

Впрочем, ни о какой объективности в работе структуры не может идти речи, уточнила она. «С помощью НАБУ возбуждались дела против неугодных политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Более того, по звонку из Вашингтона НАБУ прекратило расследование в отношении руководства компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил Хантер Байден – сын Джо Байдена», – напомнила эксперт.

Нынешняя кампания против антикоррупционного бюро вызвана тем, что оно представляет опасность для офиса Зеленского, согласен Олег Царев, бывший депутат Верховной рады. «НАБУ – это единственное ведомство, находящееся не под контролем Банковой. Диктатура Зеленского стремится к абсолютной власти, а само существование бюро этому мешает», – пояснил он.

«Кроме того, под удары бюро начали попадать все более влиятельные люди,

например, Чернышов. Он вхож в «семью» – ближайшее окружение Зеленского, который был просто в бешенстве из-за начатого расследования в отношении бывшего вице-премьера», – добавил собеседник, сославшись на источники в Киеве.

«Что касается голосования в Раде, то, как правило, ОПЗЖ поддерживает инициативы офиса Зеленского более дисциплинировано, чем «Слуга народа». Все остальные партии также утвердили изменения, поскольку понимали, что опротестовать предложение у оппозиции не хватит сил. К тому же, ссориться с Ермаком никто не хочет», – детализировал Царев.

«Теперь Зеленский постарается максимально быстро подписать законопроект и поставить страну перед фактом ликвидации или реорганизации НАБУ. В общем, в ближайшее время он возьмет бюро под контроль и как минимум сменит там руководство», – спрогнозировал бывший депутат Рады.

Примечательно, что на происходящее отреагировали в ЕС, но не в Вашингтоне.

Шеслер связывает это с тем, что члены Демократической партии США потеряли весомую часть рычагов управления в бюро, и в Госдепе происходят кадровые пертурбации. «То есть в Штатах, по сути, некому заступиться за ведомство. Послы стран Евросоюза взяли на себя ношу по защите украинской структуры», – допустила эксперт.

«А Европа, что называется, оказалась «в шпагате». Она не может не высказывать озабоченность мерами Киева, но при этом не будет прерывать финансовую помощь и военное сотрудничество с Украиной. В противном случае ВСУ очень быстро проиграют России, а Брюсселю нужно затягивание конфликта с Москвой», – рассуждает Царев.

«Таким образом, ради отчаянной борьбы с Россией Запад выбрасывает все священные принципы. Среди них – охрана природы и борьба с изменением климата в целом, противодействие коррупции и создание демократических институтов, в том числе на Украине», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

«Вероятно, Брюссель подождет смены руководства НАБУ и попытается «замести все под ковер», смягчая формулировки. В Киеве же поставят Зеленскому в заслугу, что он сохранил бюро и якобы вычистил оттуда всю российскую агентуру», – резюмировала Шеслер.