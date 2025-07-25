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В России запущен завод по переработке ядерного топлива без жидких отходов
В Железногорске на базе Горно-химического комбината начал работу второй комплекс Опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). После отработки технологии он станет первым в мире объектом по переработке ядерного топлива, не образующим жидких радиоактивных отходов.
Как сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, запуск второго комплекса — важный шаг в создании ядерного кластера в Красноярском крае и в реализации стратегии замыкания ядерного топливного цикла, сообщает «Атом Медиа». По его словам, Россия, как и в других ядерных технологиях, здесь становится первопроходцем.
«Впервые в мире мы осуществляем в промышленном масштабе замыкание ядерного топливного цикла за счет существенного снижения доли природного урана и повторного использования продуктов переработки отработавшего ядерного топлива. В ближайшие десятилетия Опытно-демонстрационный центр на Горно-химическом комбинате станет для всей атомной отрасли одним из ключевых звеньев в процессе перехода к атомным энерготехнологиям IV поколения», – подчеркнул Лихачев.
По его словам, после выхода на проектную мощность завод сможет перерабатывать до 200 тонн топлива в год. Совокупно с мощностями ПО «Маяк» и новыми объектами это создаст основу для запуска энергетических систем шестого поколения в течение ближайших 15 лет.